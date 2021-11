Meilleure liseuse Amazon Kindle 2021

Meilleur

La meilleure liseuse Kindle est souvent la meilleure liseuse que l’on puisse acheter. Comme Xerox et Velcro, la marque Kindle est désormais synonyme de liseuses électroniques, et Amazon domine la catégorie. Le nouveau Kindle Paperwhite (11e génération) est un point de départ fantastique si vous souhaitez vous lancer, et il existe de nombreux autres excellents choix disponibles à différents prix. Voici quelques-uns de nos meilleurs choix en ce qui concerne les meilleurs liseuses électroniques du marché.

1. Amazon Kindle Paperwhite (11e génération) : meilleur dans l’ensemble

Le Kindle Paperwhite est depuis longtemps la référence en matière de liseuses électroniques abordables, et le dernier modèle ajoute des fonctionnalités encore plus intéressantes à l’ensemble. Le point culminant est la résistance à l’eau IPX8, qui vous permet d’emmener votre liseuse à la piscine. Le Paperwhite peut survivre dans jusqu’à deux mètres d’eau pendant une heure, ce qui vous donne beaucoup plus de flexibilité pour utiliser la liseuse.

Comme l’édition précédente, le Kindle Paperwhite (11e génération) dispose de 8 Go de stockage interne, ce qui vous permet d’ajouter encore plus de livres à la liseuse et de connecter un casque Bluetooth pour écouter des livres audio Audible depuis l’appareil. Cependant, le Paperwhite de 11e génération augmente la taille de l’écran sans éblouissement de 300 psi de 6 pouces à 6,8 pouces et une lumière chaude réglable, ce qui vous permet de faire passer l’ombre de l’écran du blanc à l’ambre. Parmi les autres nouveaux avantages, citons 17 LED intégrées pour un rétroéclairage uniforme, une durée de vie prolongée de la batterie jusqu’à 10 semaines et des rotations de page 20 % plus rapides.

Le design est également plus fin et plus léger que les modèles précédents, ce qui le rend beaucoup plus confortable à tenir pendant les sessions de lecture prolongées. Si vous recherchez un Paperwhite avec plus de stockage, vous pouvez également envisager l’édition Signature Kindle Paperwhite (11e génération), qui possède toutes les fonctionnalités mentionnées ci-dessus, mais augmente le stockage jusqu’à 32 Go. Avec son prix abordable, vous pouvez également choisir les meilleurs étuis Kindle Paperwhite pour protéger votre fidèle nouvelle liseuse des coups et des rayures.

Avantages:

Écran e-ink 300 ppi Résistance à l’eau IPX8 Plus fin et plus léger Stockage interne de 8 Go Intégration sonore Écran plus grand

Les inconvénients:

Chargement micro-USB Pas de boutons physiques Cadres disgracieux

Meilleur dans l’ensemble

Amazon Kindle Paperwhite (11e génération)

Maintenant avec résistance à l’eau IPX8 et écran plus grand.

Avec un écran e-ink haute résolution, un indice IPX8, une intégration audible et une excellente autonomie de la batterie, le Paperwhite est le meilleur e-reader du marché.

2. Amazon Kindle 2019 : meilleur rapport qualité-prix

Le Kindle d’entrée de gamme manque de certaines des fonctionnalités les plus avancées que vous obtenez avec le Paperwhite – comme IPX8 et un écran haute résolution – mais vous en avez toujours pour votre argent. Un ajout clé cette fois-ci est un éclairage avant, ce qui le rend encore plus propice à l’utilisation du Kindle la nuit. L’éclairage avant fait une énorme différence, et le fait qu’il soit maintenant disponible sur le Kindle d’entrée de gamme est un gros problème.

Un autre ajout attrayant est la connectivité Bluetooth et l’intégration Audible. Cette fonctionnalité vous permet de coupler vos écouteurs ou écouteurs sans fil avec votre Kindle et d’écouter facilement des livres audio Audible. Si vous êtes intéressé à essayer des liseuses électroniques et que vous souhaitez économiser de l’argent, le Kindle est un excellent moyen de commencer.

Avantages:

Excellent rapport qualité-prix L’éclairage avant est astucieux Intégration sonore Conception légère Bluetooth

Les inconvénients:

Écran basse résolution Aucune résistance à l’eau Chargement micro-USB

Meilleure valeur

Amazon Kindle 2019 – Noir

Toutes les bases, maintenant avec un éclairage avant.

Vous pouvez désormais utiliser le Kindle d’entrée de gamme pour la lecture de nuit, et l’intégration Audible est idéale pour écouter des livres audio.

3. Amazon Kindle Oasis 2019 : mise à niveau

Le Kindle Oasis a le même écran de 300 ppi que le Paperwhite, mais il dispose de 25 LED qui offrent un bien meilleur rétroéclairage. Deux autres fonctionnalités sont exclusives à l’Oasis : des boutons de changement de page physiques et un capteur de lumière ambiante qui diminue automatiquement la luminosité dans les environnements sombres. Le capteur de lumière ambiante est particulièrement pratique la nuit car il vous permet de lire confortablement sans vous fatiguer les yeux.

Oh, et l’édition 2019 est également livrée avec une lumière chaude réglable, ce qui en fait une option fantastique. J’utilise mon Kindle Oasis 2019 depuis près d’un an maintenant, et ma fonction préférée est la lumière chaude. Cela fait une différence drastique dans l’utilisation quotidienne et émule beaucoup mieux la sensation du papier réel. Le design est également unique grâce à un cadre en aluminium élégant, et dans l’ensemble, l’Oasis est le meilleur lecteur de livre électronique que j’ai jamais utilisé.

Avantages:

Affichage fantastique La lumière chaude est un bonus Confortable à utiliser Résistance à l’eau IPX8 Boutons physiques de changement de page

Les inconvénients:

L’interface de chargement micro-USB a besoin d’être rafraîchie Limitée à 2,4 GHz Wi-Fi

Mettre à niveau le choix

Amazon Kindle Oasis 2019 – Graphite

Le Kindle le plus riche en fonctionnalités jamais conçu.

Le Kindle Oasis a un écran de 7 pouces avec une lumière chaude réglable, des boutons physiques, un indice IPX8 et une autonomie de batterie exceptionnelle.

4. Amazon Kindle Paperwhite Kids : Idéal pour les enfants

Source : Amazon

Si vous possédez déjà Kindle Kids Edition, vous n’avez pas nécessairement besoin de vous précipiter pour acheter le Kindle Paperwhite Kids. Cela étant dit, le nouvel appareil présente une poignée d’améliorations qui en valent la peine, y compris une nouvelle conception étanche qui a été testée pour résister à une immersion accidentelle dans l’eau. Le Kindle Paperwhite Kids améliore également l’écran Kindle Kids Edition, en échangeant l’écran 167 ppi sans reflets de 6 pouces avec un écran antireflet plus grand de 6,8 pouces et 300 ppi.

Dans la bataille entre Kindle Paperwhite Kids et Kindle Kids Edition, la Kids Edition offre toujours plus d’options de couleur de boîtier. Cependant, le Kindle Paperwhite Kids semble cibler les enfants un peu plus âgés avec les options de boîtier Tree et Robot Dreams, en plus du noir standard. Il bénéficie également d’une autonomie de batterie plus de deux fois plus impressionnante que l’édition pour enfants jusqu’à 10 semaines.

Parmi les meilleures caractéristiques du Kindle Paperwhite Kids figurent les 17 lumières LED intégrées et la lumière chaude réglable, qui permettent aux utilisateurs de mieux personnaliser leur expérience de lecture. L’appareil Kindle Paperwhite Kids est également livré avec la garantie sans souci d’Amazon de deux ans et un essai Amazon Kids+ et l’inclusion des outils Vocabulary Builder et Word Wise pour les jeunes lecteurs.

Avantages:

Écran haute résolution plus grand Accès d’un an à Amazon Kids+ Excellent rapport qualité-prix Garantie de deux ans Couverture incluse

Les inconvénients:

Plus cher que Kindle Kids Edition Appareil plus lourd

Idéal pour les enfants

Amazon Kindle Paperwhite Enfants

La liseuse idéale pour les enfants

Avec un design durable, des contrôles parentaux et un accès à des milliers de livres pour enfants, c’est la liseuse idéale pour vos enfants.

Ce sont les meilleurs liseuses Kindle que vous pouvez acheter

Le Kindle Paperwhite (11e génération) est le meilleur lecteur électronique pour la plupart des gens, et c’est une véritable aubaine pour ce qui est proposé. Les nouvelles fonctionnalités – sous la forme d’une résistance à l’eau, d’un écran plus grand et de 8 Go de stockage – comblent le fossé avec le Kindle Oasis, et le Paperwhite est une évidence si vous êtes à la recherche d’une nouvelle liseuse électronique.

Amazon a créé la liseuse idéale ici, et si vous débutez avec les livres électroniques et que vous souhaitez une option abordable résistante à l’eau ou si vous effectuez une mise à niveau à partir d’un appareil plus ancien, le Kindle Paperwhite (11e génération) offre dans tous les domaines clés.

