Meilleure marque intégrée à LoL Wild Rift : capacités, coût et skins

Brand est l’un des champions les plus populaires parmi les joueurs de Wild Rift, et il pourrait être le prochain méta champion.

Brand est l’un des derniers ajouts à la liste croissante de League of Legends: Wild Rift Champions. Il était autrefois un membre de la tribu du Freljord glacé et était connu sous le nom de Kegan Rodhe. Il a trahi ses compagnons pour rechercher les runes légendaires, ce qui a fait brûler son âme et son corps est devenu un vaisseau de flammes brûlantes. Brand est disponible à débloquer dans le magasin avec deux de ses skins, Spirit Fire Brand et Arclight Brand, que les joueurs peuvent acheter pour 990 Wild Cores chacun.

Brand, le Burning Vengeance peut potentiellement être joué dans la voie médiane ou en tant que champion de soutien et est également disponible dans League of Legends. Comme tous les autres champions du jeu, Brand est doté d’un ensemble de capacités uniques, telles que l’augmentation de la puissance lorsque ses ennemis sont en feu et un ultime dévastateur appelé Pyroclasam.

Capacités de la marque

La marque a des capacités basées sur le feu et les flammes, qui causent de lourds dégâts aux ennemis en rafales et au fil du temps.

Blaze (Passif) – Blaze fait subir des dégâts aux ennemis pendant un certain temps, et Brand génère du mana lorsqu’il tue un ennemi alors qu’il est en feu.

Saisir (Capacité 1) – Brand tire une boule de feu vers l’ennemi, ce qui l’étourdit pendant quelques secondes et lui inflige des dégâts de Blaze.

Pilier de Flamme (Capacité 2) – Un pilier de flammes est créé après un certain temps, et si un ennemi se trouve dans la zone affectée, il subira des dégâts magiques.

Conflagration (Capacité 3) – La conflagration est une explosion puissante qui se propage vers les ennemis proches et inflige des dégâts. Si l’ennemi est déjà affecté par Blaze, il infligera le double de dégâts.

Pyroclasme (capacité ultime) – Le pyroclasme est la capacité ultime de Brand. Lorsqu’il est tiré vers un ennemi, l’ennemi subira des dégâts de Blaze et le Pyroclasm fera également rebondir les dégâts sur les autres ennemis à proximité.

Vous pouvez débloquer Brand gratuitement en dépensant 550 Blue Motes, ou vous pouvez l’acheter pour 725 Wild Cores.

Meilleures constructions de marque

Étant donné que Brand peut être joué à la fois sur la voie médiane et sur la voie de support/la voie du bas, vous pouvez utiliser deux versions différentes.

Construction de voie médiane

Écho de Luden Tourment de Liandry Sceptre de cristal de Rylai Chapeau de mort de Rabadon Bâton du Vide Bottes ioniennes de lucidité Stase

Sorts et runes de la voie intermédiaire

Sorts

Flash Enflammer

Runes

Electrocute Brutal Loyalty Manaflow Band

Construction de voies de soutien

Écho de Luden Tourment de Liandry Sceptre de cristal de Rylai Chapeau de mort de Rabadon Bâton du Vide Bottes ioniennes de lucidité Stase

Sorts et runes de la voie de soutien

Sorts

Barrière éclair

Runes

Chasseur brutal électrocuté – Titan Sweet Tooth

