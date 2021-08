Meilleure mémoire pour l’iMac 2020 (27 pouces) : mettez à niveau votre RAM aujourd’hui

Meilleur

Meilleur mémoire pour iMac 2020 (27 pouces): mettez à niveau votre RAM aujourd'hui

Alors qu’Apple facture un supplément pour les mises à niveau de la mémoire (RAM) sur tous ses ordinateurs, l’un des meilleurs aspects de la gamme iMac est que la RAM peut être mise à niveau par l’utilisateur, au moins sur le modèle Intel 27 pouces. Cela signifie que vous pouvez ignorer les mises à niveau de RAM internes et coûteuses d’Apple et effectuer vous-même efficacement des mises à niveau beaucoup plus rentables. Notre meilleur choix de mémoire pour Mac propose plusieurs excellentes mises à niveau de RAM tierces que vous pouvez obtenir dès maintenant. Profitez-en tant que vous le pouvez, car une fois la transition vers le silicium Apple terminée, la RAM évolutive par l’utilisateur appartiendra probablement au passé, car aucun des Mac M1 actuels n’a de RAM évolutive par l’utilisateur.

Comment choisir la bonne RAM pour votre iMac Intel 27 pouces

Alors, pourquoi voulez-vous opter pour de la RAM tierce au lieu d’acheter plus de RAM lorsque vous commandez votre iMac 27 pouces ? Cela se résume au coût. Par exemple, si vous avez besoin de 128 Go de RAM dans votre iMac, cela vous coûtera 2 600 $ supplémentaires si vous choisissez l’option de mise à niveau d’Apple. Obtenez l’ensemble de RAM Timetec Hynix 128 Go? 647 $.

Lorsque vous achetez une mise à niveau de mémoire pour votre iMac, mon premier conseil est le même pour tout autre composant : achetez le meilleur que vous pouvez vous permettre. Bien que je recommande de dépenser de l’argent pour un meilleur processeur graphique ou plus de stockage avant d’acheter une mise à niveau de RAM, la mémoire vaut toujours la peine d’être mise à niveau si vous le pouvez.

La bonne nouvelle pour les propriétaires d’iMac est que vous n’avez vraiment qu’à vous soucier de la capacité. La mémoire que vous obtenez pour votre iMac, et en fait, tout ce que nous avons recommandé, doit avoir ces spécifications de base :

PC4-21333 SDRAM DDR4 260 broches à 2666 MHz sans tampon sans parité

Maintenant, voici le problème : personne ne vend de la RAM marquée PC4-21333. Au lieu de cela, vous trouverez de la RAM avec PC4-21300, mais ne vous inquiétez pas. Cette mémoire est toujours compatible avec votre iMac. Cela a plus à voir avec la façon dont certaines entreprises arrondissent une valeur de mémoire particulière qu’avec n’importe quelle spécification réelle. Vous ne devriez pas remarquer de différence.

Tant que la RAM que vous obtenez respecte ces spécifications, la seule décision que vous devez prendre concerne la capacité. Toutes les autres spécifications seront les mêmes, à l’exception de la quantité réelle de mémoire que vous obtenez.

Lorsque vous pensez à la quantité de mémoire que vous devriez réellement obtenir, cela se résume à une question d’objectif. Comment allez-vous utiliser votre iMac ? La plupart des gens passeront bien à 16 Go de RAM. Bien que vous puissiez vous en tirer avec 8 Go si votre utilisation de l’ordinateur est relativement légère, si votre iMac effectue un travail quelconque, que ce soit de manière professionnelle ou scolaire, vous souhaiterez passer à au moins 16 Go de RAM.

Pourquoi? Parce que votre travail va être plus intensif que vous ne le pensez. Plus de RAM permet d’avoir plus d’applications ouvertes en même temps, d’avoir plus d’onglets de navigateur ouverts, peut conduire à une sortie de veille plus rapide et peut simplement aider votre ordinateur à fonctionner plus rapidement. De plus, si vous avez une application intensive pour le travail ou l’école qui a besoin de beaucoup de RAM (et cela pourrait être Chrome), plus vous en avez, moins votre système s’arrête lorsque vous l’utilisez.

Je dirais que si vous pouvez le balancer, obtenez 32 Go. Pour presque tous les étudiants et la plupart des professionnels, c’est tout ce dont vous aurez besoin. Si vous passez beaucoup de temps sur votre ordinateur, 32 Go devraient vous donner la marge de manœuvre nécessaire pour gérer tout ce qui vous est proposé, même le montage vidéo et audio, sans avoir à vous inquiéter. Si vous travaillez professionnellement dans le développement vidéo ou haut de gamme, pensez à 64 Go ou 128 Go.

Meilleure mémoire pour l’iMac 2020 (27 pouces) : notre recommandation

Pour la plupart des gens, 16 Go suffiront, et pour cette raison, nous recommandons le kit de RAM DDR4 OWC 16 Go. Ce n’est qu’un bâton, mais il laisse vos autres emplacements de RAM ouverts si vous souhaitez étendre jusqu’à 64 Go en achetant simplement ce kit trois fois de plus.

Si vous voulez plus d’espace pour des choses comme des applications plus intensives ou plus d’onglets de navigateur, la plupart des consommateurs, et en fait, la plupart des professionnels, seront d’accord avec le kit de RAM DDR4 OWC 32 Go. Nous choisirions le kit OWC car c’est un produit fiable avec une présence de longue date dans la communauté Mac. Bien qu’une grande partie de cela soit valable pour Crucial, certains d’entre nous ont eu des problèmes avec la mémoire Crucial dans le passé que je n’ai pas rencontrés avec OWC.

