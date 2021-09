Meilleure mode sur le tapis rouge – WWD

Le festival du film de Venise, très étoilé, a déjà produit plusieurs moments de mode remarquables sur son tapis rouge.

Des personnalités comme Zendaya, Timothée Chalamet, Kristen Stewart et d’autres ont assisté au 78e festival annuel du film avec des looks personnalisés et haute couture qui ont laissé leur empreinte auprès des spectateurs. Stewart, qui génère le buzz des Oscars pour son rôle de princesse Diana dans “Spencer”, a porté plusieurs looks de Chanel tout au long du festival. La membre du jury Cynthia Erivo a également apporté son style élevé au festival, portant plusieurs looks accrocheurs de Schiaparelli, Versace, Balenciaga et d’autres.

Ici, WWD décompose certaines des meilleures tendances sur le tapis rouge du Festival du film de Venise 2021. Lisez la suite pour en savoir plus.

Zendaya

Zendaya en Balmain sur mesure à la Mostra de Venise 2021. Joel C Ryan/Invision/AP

Zendaya est devenue l’une des plus grandes stars du style à regarder au cours des dernières années, et son look à la Mostra de Venise n’a pas déçu. Pour la première, l’actrice de “Dune” portait une robe Balmain ajustée sur mesure avec une fente à la cuisse.

Balmain a partagé une photo de Zendaya dans le look sur son Instagram, écrivant: “La robe en cuir sur mesure a été confectionnée à l’aide d’un modèle exact du buste de la star, tirant pleinement parti de l’atelier Balmain et de la tradition artisanale de la maison.”

Zendaya, une ambassadrice Bulgari, a associé la robe beige au nouveau collier Hypnotic Emerald du joaillier en forme de serpent, qui fait partie de la collection de haute joaillerie Magnifica de Bulgari ; elle portait également une bague en émeraude et diamant assortie. Au total, les bijoux de Zendaya totalisaient 131,56 carats d’émeraudes et 62,69 carats de diamants.

Timothée Chalamet

Timothée Chalamet dans Haider Ackermann à la Mostra de Venise 2021. Joel C Ryan/Invision/AP

Chalamet a rejoint Zendaya sur le tapis rouge avec un look de l’un de ses designers incontournables, Haider Ackermann. L’acteur de “Dune” portait un pull ajusté assorti et un pantalon orné de perles à paillettes noires. Il a associé le look à des bagues en argent et à des lunettes de soleil noires, qu’il a également portées sur le tapis rouge du Festival de Cannes.

Kristen Stewart

Kristen Stewart en Chanel à la Mostra de Venise 2021. Sipa États-Unis via AP

Stewart, porte-parole de longue date de Chanel, a porté plusieurs looks de la maison de design lors de son passage à la Mostra de Venise. En arrivant au Lido, Stewart portait une combinaison en tweed noir de la collection Métiers d’Art 2020 de Chanel. Elle s’est ensuite transformée en une robe en satin bleu clair avec un pantalon assorti agrémenté d’une bordure en dentelle de la récente collection couture Chanel automne 2021 pour la première de “Spencer”.

Cynthia Erivo

Cynthia Erivo en Schiaparelli à la Mostra de Venise 2021. Image de fil

En tant que membre du jury du festival, l’actrice Cynthia Erivo a déjà porté une gamme de looks haute couture comme Versace, Tory Burch, Balenciaga et d’autres.

Son look le plus remarquable est venu vendredi, lorsqu’Erivo portait une robe en crêpe de laine noire avec une ceinture en soie jaune surmontée d’un haut métallique argenté surdimensionné de la collection couture Schiaparelli automne 2021.

Penelope Cruz

Penélope Cruz en Chanel à la Mostra de Venise 2021. Joel C Ryan/Invision/AP

Lors de la soirée d’ouverture du festival, l’actrice de “Parallel Mothers” Penélope Cruz a passé un moment exceptionnel sur le tapis rouge vêtue d’une robe de la collection couture automne 2021 de Chanel. Cruz, également porte-parole de Chanel, portait une robe Mikado noire avec un jupon en tulle de soie de couleur écru qui était agrémenté de volants en pétales sur la bordure.

Elle a associé le look à la haute joaillerie Chanel, dont un bracelet en or blanc 18 carats avec diamants de la collection « Café Society » et une bague « Curved Feather » en or blanc 18 carats avec diamants de la collection « Plume de Chanel ».

Tiffany Haddish

Tiffany Haddish en Christian Siriano à la Mostra de Venise. Joel C Ryan/Invision/AP

Haddish a assisté à la première de “The Card Counter” jeudi vêtu d’une robe noire et blanche Christian Siriano personnalisée avec un corsage pointu et une taille froncée. La robe a été inspirée par une robe similaire que le créateur a créée pour sa collection pré-automne 2019, où le haut a été conçu dans une teinte lilas.

Rébecca Ferguson

Rebecca Ferguson en Dior à la Mostra de Venise 2021. Joel C Ryan/Invision/AP

L’actrice Rebecca Ferguson a rejoint ses co-vedettes de “Dune” lors de la première de vendredi, vêtue d’une robe ornée de la collection de prêt-à-porter automne 2021 de Dior inspirée des contes de fées. Cette robe en tulle rose clair signée Ferguson a été conçue avec un imprimé jaune doux et ornée d’une fleur en tulle rose ombré sur le corsage.

