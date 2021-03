Meilleure montre intelligente pour enfants 2021 | Android Central

Meilleur

Smartwatch pour enfants Android Central 2021

Les enfants adorent les gadgets autant que les adultes (peut-être même plus), il n’est donc pas surprenant que l’idée d’avoir leur propre smartwatch les excite. Trouver la meilleure montre intelligente pour enfants à offrir à votre enfant peut être intimidant avec tant de choix sur le marché. En plus de parcourir toutes les options, il est également important de prendre en compte la confidentialité, la durabilité et le coût lors de la recherche de la meilleure montre intelligente pour enfants. Une montre qui fait un excellent travail de ces fonctionnalités de base est la TickTalk 4. Bien sûr, vous pensez peut-être qu’obtenir l’une des meilleures smartwatches Android bon marché fonctionnerait, et cela pourrait, mais les smartwatches pour enfants ont de nombreuses fonctionnalités de sécurité qui peuvent en faire un meilleure option. Il existe de nombreux choix, alors laissez-nous vous aider à trouver la meilleure montre intelligente pour enfants pour votre enfant.

Source: Chris Wedel / Android Central

Lorsque le TickTalk 3 était sur cette liste, c’était une bonne montre, mais il manquait certaines fonctionnalités essentielles – avec le TickTalk 4, beaucoup ont été résolus. La dernière version de la smartwatch pour enfants a résolu l’un des problèmes les plus importants que j’avais du TickTalk 3, à savoir la faible autonomie de la batterie. Lors de la refonte de la conception, plus d’espace a été fait pour une batterie plus grande, des antennes cellulaires supplémentaires et des modifications logicielles ont permis de prolonger la durée de vie de la batterie à une journée complète sans problème.

Le TickTalk 4 ajoute également un autre appareil photo pour que votre enfant puisse prendre des photos de choses beaucoup plus accessibles qu’en utilisant uniquement l’appareil photo selfie. Vous trouverez également un GPS dédié associé au Wi-Fi et aux données cellulaires pour une meilleure surveillance de l’emplacement. Le suivi des pas a été inclus pour rendre l’activité plus amusante, ainsi que la famille iHeartRadio gratuite afin que votre enfant puisse diffuser de la musique familiale tout en jouant. La montre fonctionne avec les opérateurs de téléphonie mobile GSM, donc pas de Verizon, et la société s’est associée à l’opérateur prépayé Red Pocket Mobile pour le service si vous le souhaitez.

Tout cela est sécurisé dans une application compagnon parentale très bien conçue et facile à utiliser. La montre ne peut communiquer qu’avec les contacts que vous ajoutez. Cela comprend la messagerie, les appels, les contacts SOS et les chats vidéo. Le design de la montre est un peu volumineux, mais il est très durable et personnalisé avec Chums. Ce sont des icônes en caoutchouc comme des arcs-en-ciel, des guitares, des planches à roulettes, etc., sur le bracelet de la montre. La seule fonctionnalité manquante que j’aimerais voir sur le TickTalk 4 est le géorepérage.

Avantages:

Le suivi des pas a été ajouté Autonomie de la batterie nettement améliorée Ajout d’un GPS dédié pour le suivi de l’emplacement La famille iHeartRadio est incluse L’affichage est bien meilleur que la version précédente Appels et messages sécurisés

Les inconvénients:

Toujours pas de géorepérage La montre est vraiment épaisse Les rapports de localisation peuvent toujours être aléatoires

Meilleur dans l’ensemble

TickTalk 4

Petit paquet, grandes fonctionnalités

Le contact bidirectionnel et le suivi de localisation de TickTalk 4 aident l’enfant et le parent à se sentir à l’aise avec une montre amusante et durable.

Finaliste: GizmoWatch 2

Source: Chris Wedel / Android Central

La GizmoWatch 2 de Verizon est une excellente montre qui permet de bien faire beaucoup de choses. En commençant par le style, il est disponible en deux couleurs – bleu ou rose – et possède un boîtier en plastique carré durable. Il y a deux boutons sur le côté pour offrir quelques actions lorsqu’ils sont pressés. L’une d’elles est que si l’un des boutons est enfoncé, le contact d’urgence désigné par le parent est appelé.

L’écran de la montre est vibrant et suffisamment lumineux pour être visible dans la plupart des conditions d’éclairage. Votre enfant peut choisir parmi sept thèmes colorés différents pour donner à sa montre un peu de personnalité. Il existe également un jeu de saut amusant et un suivi des pas pour que les enfants puissent gagner des récompenses que vous pouvez définir dans l’application des parents.

Du côté des parents, grâce au GizmoHub, qui fait office d’application compagnon, vous pouvez contrôler presque tous les aspects de la montre de votre enfant. C’est également là que vous pouvez définir les personnes que la montre peut appeler, être appelée ou envoyer un message. Il n’y a pas de caméra, mais votre enfant peut passer des appels téléphoniques standard, envoyer des messages prédéfinis, des émoticônes ou des messages vocaux.

Le Gizmowatch 2 dispose d’un GPS intégré, qui peut être utilisé pour localiser la montre et configurer des barrières géographiques. Cela vous enverra une notification lorsque la montre quittera la zone désignée. Votre enfant peut vous envoyer un ping manuellement sur sa position à partir de la montre, ou vous pouvez toujours vous enregistrer à partir de l’application.

Bien que la montre ait beaucoup à faire, elle a ses inconvénients. Verizon Wireless offre une excellente couverture pour de nombreuses personnes et fonctionnera très bien. Mais si vous n’obtenez pas une bonne couverture Verizon, tant pis car vous ne pouvez utiliser aucun autre opérateur. L’autre caractéristique principale qui manque à la GizmoWatch 2 est le Wi-Fi. L’ajout de cette fonctionnalité aiderait à réduire la connectivité cellulaire.

Si vous vous trouvez dans une zone avec une bonne couverture Verizon et que vous ne pouvez utiliser que ce transporteur, la GizmoWatch 2 est une excellente montre intelligente pour les enfants qui offre des fonctionnalités amusantes pour eux et les fonctionnalités de sécurité que vous souhaitez.

Avantages:

Bonne qualité d’appel Le logiciel Watch est facile à utiliser Excellentes fonctions de sécurité

Les inconvénients:

Manque un mode Ne pas déranger verrouillé sur Verizon Pas de Wi-Fi

Finaliste

GizmoWatch 2

Sécurité et communication en un

Beaucoup des mêmes fonctionnalités que le gagnant, uniquement verrouillées sur Verizon. Le géorepérage, le contrôle parental, etc. en font une excellente option.

Meilleur groupe de fitness: Garmin Vivofit Jr 3

Source: Chris Wedel / Android Central

Garmin fabrique certaines des montres intelligentes de fitness les plus impressionnantes sur le marché aujourd’hui, et pour ne pas vivre les enfants hors du plaisir, Garmin propose la gamme de bracelets de fitness Vivofit Jr. Le plus récent de cette famille est le Vivofit Jr 3, et il dispose de fonctionnalités intéressantes pour les plus petits.

Pour encourager les enfants à être plus actifs, le groupe peut se joindre au reste de la famille en utilisant les produits de fitness Garmin dans des défis amicaux. Il est même possible de se synchroniser avec des amis proches pour une compétition amusante. En réalisant au moins 60 minutes d’activité par jour, votre enfant peut gagner des points qui se traduisent par des virages dans un jeu amusant qui se trouve dans l’application compagnon sur votre téléphone.

Le jeu est conçu pour correspondre au groupe de fitness lui-même, qui se décline en Black Panther ou Iron Man de Marvel, Princesses Disney ou Little Mermaid, et certains modèles Garmin de Digi Camo, Lilac Floral ou Blue Stars. La batterie de l’appareil dure jusqu’à un an et est remplaçable, vous n’avez donc jamais à la recharger. Vous pouvez également définir des rappels sur le Vivofit Jr 3 pour que votre enfant gagne des pièces numériques à échanger contre des récompenses que vous définissez dans votre application compagnon.

Le Vivofit Jr 3 est étanche à 5 ATM, suit les pas et peut suivre automatiquement le sommeil. Bien que cet appareil ne dispose pas de la gamme complète des fonctionnalités du TickTalk 4 ou du GizmoWatch 2, c’est toujours un moyen amusant pour votre enfant de devenir actif et d’être responsable.

Avantages:

N’a pas besoin d’être rechargée avec une durée de vie de la batterie de 1 an et plus Résistance à l’eau 5 ATM Défis d’activité, suivi du sommeil et rappels de tâches Bande réglable s’adapte bien aux petits poignets

Les inconvénients:

Pas de géorepérage GPS Pas d’options de communication L’écran est très petit

Meilleur groupe de fitness

Garmin Vivofit Jr 3

C’est le moment de partir!

Le Garmin Vivofit Jr 3 encourage l’activité avec des jeux amusants et des compétitions entre amis et en famille.

Meilleure montre intelligente jouet: VTech Kidizoom DX2

Source: VTech

Au lieu d’un outil de connexion à un smartphone, VTech a créé une expérience principalement jouet mais partiellement utile. Parmi tous les jeux et astuces de caméra embarqués, vous trouverez un calendrier fonctionnel pour les rendez-vous, une application de mémo vocal et plusieurs autres outils qui fonctionnent bien avec l’esthétique de la smartwatch. C’est un excellent moyen d’amener les enfants à penser à utiliser la technologie pour plus que le divertissement sans les éloigner complètement du monde brillant des choses amusantes.

Les montres connectées sont déjà des accessoires de luxe, et pour les enfants, elles ne deviennent guère plus que des jouets. La montre intelligente pour enfants de VTech a quelques jeux, mais leur permet également de prendre des photos de leur poignet et de s’amuser avec les photos. C’est un moyen amusant pour un enfant d’imiter son parent portant une montre intelligente sans avoir besoin d’être attaché à un smartphone, et il comprend des outils qui pourraient être utiles. L’accès au calendrier, par exemple, vous donne une opportunité d’enseignement. Les applications de calculatrice permettent aux enfants d’explorer les mathématiques par eux-mêmes. Il y a beaucoup de plaisir à avoir ici. Pourtant, la nécessité de recharger régulièrement la montre pour l’utiliser et la disponibilité d’applications réellement utiles pourraient devenir des outils pour apprendre aux enfants à prendre soin de leur matériel et à l’utiliser correctement.

Avantages:

Longue durée de vie de la batterie Jeux et cadrans divertissants Comprend un podomètre

Les inconvénients:

Pas de connectivité sans fil Obtenir des photos de la montre peut être fastidieux Charges via micro USB

Meilleure montre intelligente de jouet

VTech Kidizoom DX2

Jouons!

Le VTech Kidizoom DX2 n’a pas de connectivité, mais il y a beaucoup de plaisir et d’apprentissage avec des jeux, un suivi des pas et une caméra.

En bout de ligne

Si vous recherchez une montre que votre enfant appréciera d’utiliser, qui vous procurera également une certaine tranquillité d’esprit, vous ne pouvez pas vous tromper avec le TickTalk 4. C’est une technologie bien construite avec un style qui lui est propre et qui a quelques fonctionnalités merveilleuses. Puisqu’il dispose d’une carte SIM en plus de la connectivité Wi-Fi, vous et votre enfant pourrez communiquer au besoin. Vous aurez également l’avantage supplémentaire de créer un suivi de localisation GPS et un historique de localisation pour surveiller la position de votre enfant. Bien que l’appareil ne soit pas bon marché, c’est un excellent appareil de communication tout-en-un pour votre enfant qui sera beaucoup plus difficile à perdre qu’un téléphone.

Il pourrait y avoir quelques améliorations, comme il serait utile s’il y avait un clavier sur la montre, bien que minuscule, cela serait utile dans les situations où les réponses prédéfinies ne suffisaient pas et où la dictée vocale est inappropriée. Bien qu’il serait bien de voir le géorepérage ajouté, il existe tant d’autres fonctionnalités intéressantes telles que la configuration à double caméra et la diffusion en continu de la famille iHeartRadio. Donc, que vous vouliez vous assurer que votre enfant est là où il devrait être et qu’il puisse lui parler, il existe des options pour cela. Si tout ce que vous voulez est d’initier votre enfant à une technologie portable, il y en a aussi.

