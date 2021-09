Meilleure multiprise intelligente 2021

Meilleur

Avec autant d’appareils électroniques dans nos maisons et encombrant nos bureaux, la plupart d’entre nous ont besoin de plus d’une ou deux prises pour que tout reste branché et alimenté. Pour protéger vos gadgets contre les pointes et les surtensions électriques, vous pouvez vous procurer un parasurtenseur standard ou, mieux encore, vous pouvez passer à l’une des meilleures multiprises intelligentes avec un parasurtenseur intégré. Semblable aux prises Wi-Fi intelligentes mais avec l’ajout de plusieurs prises, une multiprise intelligente vous permet de brancher et de contrôler plusieurs appareils avec des commandes vocales ou via une application. Ce sont les meilleures multiprises intelligentes que vous pouvez obtenir.

Surveillance de l’énergie : barrette d’alimentation Kasa Smart Plug HS300



Choix du personnel

Kasa Smart fabrique certaines des meilleures prises intelligentes de haute qualité, et sa multiprise intelligente ne fait pas exception. Avec six prises, une protection contre les surtensions intégrée, trois ports USB et la possibilité d’allumer et d’éteindre vos appareils avec Google Assistant ou Alexa ou via l’application Kasa Smart, cette bande intelligente couvre vos gadgets.

Transport facile : Gosund Power Strip



La multiprise Gosund économique ne prend pas trop de place si vous devez l’emporter avec vous lorsque vous voyagez en vacances ou pour le travail, et elle comprend trois prises et trois ports USB. Il se connecte au Wi-Fi afin que vous puissiez utiliser des commandes vocales pour faire fonctionner vos appareils ainsi que directement via l’application, et il y a une protection contre les surtensions intégrée.

20 $ chez Amazon 21 $ chez Walmart

Utilisateurs Apple : Eve Energy Strip



Si vous possédez quelques appareils Apple, cette multiprise est faite pour vous. Bien que ce soit l’un des choix les plus chers de cette liste, il fonctionnera parfaitement avec Siri ou via l’application sur votre iPhone ou iPad. La protection contre les surtensions est intégrée et vous disposerez de trois prises pour contrôler les appareils individuellement. En prime, il y a même une sécurité enfant et un suivi de la consommation d’énergie inclus.

100 $ sur Amazon

Mélange intelligent : barrette d’alimentation Wi-Fi Smart Plug APC



La barrette d’alimentation Wi-Fi Smart Plug d’APC est à moitié intelligente, à moitié standard. Vous aurez donc trois prises intelligentes et deux ports USB intelligents, ainsi que trois prises standard et deux ports USB standard. La moitié la plus intelligente de la bande peut être utilisée via l’application ou via Alexa, et tout est protégé contre les surtensions.

À l’intérieur comme à l’extérieur : barrette d’alimentation intelligente POWRUI



Compatible avec Alexa, Google Assistant et IFTTT, cette multiprise est livrée avec quatre prises protégées contre les surtensions qui se connectent à votre réseau Wi-Fi domestique. Grâce à un indice de résistance aux intempéries IP44, cette multiprise peut être utilisée sur votre porche arrière pour faire fonctionner des guirlandes lumineuses extérieures, des décorations de vacances et plus encore via des commandes vocales ou à distance via l’application.

30 $ chez Amazon 51 $ chez Walmart

Pour votre argent : barrette d’alimentation Wi-Fi AHRISE



Cette multiprise dispose de quatre ports de charge USB, de quatre prises intelligentes et de quatre prises traditionnelles avec un parasurtenseur intégré. Cela fait huit prises au total plus une rallonge de six pieds, ce qui en fait le meilleur rapport qualité-prix que vous puissiez obtenir. Chaque prise intelligente peut être utilisée via l’application ou avec les commandes vocales Alexa ou Google Assistant, tandis que les prises standard restent toujours allumées.

27 $ sur Amazon

Gardez vos appareils opérationnels avec les meilleures multiprises intelligentes

Si vous êtes un fan de prises intelligentes comme la prise intelligente Ring Outdoor, mais que vous êtes toujours à court de prises de courant dans votre maison, vous pouvez vous procurer une multiprise intelligente à la place. Ceux-ci sont extrêmement utiles lorsque vous avez quelques gadgets que vous devez garder branchés sur votre bureau, dans votre cuisine ou sur le sol du salon, et que vous aimeriez pouvoir les allumer ou les éteindre avec une commande vocale rapide .

La meilleure multiprise intelligente que vous pouvez obtenir est la multiprise Kasa Smart Plug HS300, qui comprend six prises ainsi que trois ports USB. Cependant, si cela dépasse un peu votre budget et que vous n’avez pas besoin d’autant de prises, vous pouvez également envisager la barrette d’alimentation Gosund fournie avec trois prises et trois ports USB. Ce n’est pas seulement un bon prix, mais il est plus petit que certaines des autres multiprises intelligentes de cette liste, vous pouvez donc facilement le déplacer dans votre maison ou l’emporter avec vous lorsque vous voyagez.

