Quelle musique classique vous vient à l’esprit quand vous pensez aux Jeux Olympiques ? Mr Bean (Rowan Atkinson) jouant Chariots of Fire avec le London Symphony Orchestra aux Jeux Olympiques de 2012 à Londres ? Torvill et Dean en route vers l’or aux Jeux olympiques d’hiver de 1984 à Sarajevo en dansant sur le Boléro de Ravel ? Ou la Rhapsody in Blue de Gershwin aux Jeux olympiques de Los Angeles la même année jouée par 85 pianistes ? Quels que soient vos souvenirs, les compositeurs ont été particulièrement peu inspirés par le sport en musique. Arthur Honegger est l’un des rares à avoir écrit un article sur un sport en particulier. Sa courte œuvre orchestrale Rugby a été jouée pour la première fois en 1930. Malheureusement, le rugby, bien que inclus dans les premiers Jeux olympiques modernes, a été abandonné en 1924 et, malgré plusieurs tentatives, n’a jamais été rétabli. Ça ne fait rien! Faites défiler vers le bas pour découvrir notre sélection des meilleures musiques classiques pour célébrer les Jeux olympiques avec 20 chefs-d’œuvre.

Meilleure musique classique pour célébrer les Jeux olympiques : Top 20 des morceaux

20 : Cheval de l’année – Wolfgang Amadeus Mozart

L’équitation, sous les formes de dressage, de saut d’obstacles et de concours complet, fait partie des Jeux Olympiques depuis les Jeux Olympiques d’été de 1900 à Paris (à l’exception des deux Jeux suivants). Pour les amateurs de tout ce qui est équestre, le UK’s Horse of the Year Show a été introduit pendant de nombreuses années par l’ouverture du dernier mouvement de Mozart‘s Divertimento pour deux cors et quatuor à cordes, K522 – A Musical Joke – dans un arrangement de Waldo de los Rios.

19: Voile par – Ronald Binge

La voile est un sport olympique depuis les Jeux de la première Olympiade en 1896. Au Royaume-Uni, c’est un morceau de musique léger chéri, présentant comme il le fait les prévisions maritimes de fin de soirée sur BBC Radio 4. Son doux rythme de valse est connu pour endormir de nombreux auditeurs. Né à Derby, Ronald Binge (1910-79), compositeur et arrangeur prolifique, a écrit la pièce en 1963.

18 : Sports et Divertissements – Erik Satie

Sports et passe-temps de Satie est une suite de 21 courtes pièces pour piano composées en 1914 (non publiées avant la fin de 1923). Tous les sports évoqués dans cet ouvrage unique ne sont pas des sports olympiques (bains de mer, Blind Man’s Buff et flirt, par exemple !), mais le yachting, la course, la luge et le tennis sont tous inclus. De nos jours, les représentations de l’œuvre sont souvent présentées avec les poèmes en prose surréalistes que Satie a fournis pour chaque thème.

17 : Hymne olympique – Leonard Bernstein

Cet hymne olympique, l’un des meilleurs morceaux de musique classique pour les Jeux olympiques, a été écrit en 1981 par Bernstein pour le Congrès international olympique de Baden-Baden, en Allemagne de l’Ouest, et orchestré par Hershy Kay avec des paroles de l’auteur et poète allemand Günter Kunert . La pièce n’a été enregistrée qu’en 1996 lorsque John Williams, à la tête du Boston Pops Orchestra et du Tanglewood Festival Chorus, l’a incluse sur son album Summon the Heroes.

16 : Les Contes des Hoffmann – Jacques Offenbach

Aucun lien direct avec les Jeux Olympiques – mais Olympia est le nom de la poupée mécanique dont Hoffmann tombe amoureux dans le premier acte de l’opéra tant aimé d’Offenbach (il mourut en octobre 1880, le manuscrit à la main, quatre mois avant la première). Olympia chante l’un des airs les plus célèbres de l’opéra – « Les Oiseaux dans la Charmille » (connu sous le nom « La chanson de la poupée ») au cours de laquelle elle court et doit être remontée avant de pouvoir continuer. C’est une pièce d’essai pour toute soprano, qui mérite amplement une médaille d’or.

15 : « Nous sommes des gentilshommes du Japon » de The Mikado –

Sir Arthur Sullivan et Sir WS Gilbert

Un clin d’œil aux hôtes des JO 2021. L’opéra comique de Gilbert & Sullivan, situé dans la ville fictive de Titipu, a ouvert ses portes à Londres en 1885 et a connu l’une des plus longues séries de pièces de théâtre jusqu’à cette époque. Après l’ouverture, avec ses mélodies faussement orientales, le chœur d’ouverture met en scène les messieurs de Titipu se présentant dans la cour de la résidence officielle de Ko-Ko, The Lord High Executioner.

14 : Hymne olympique – Walter Bradley Keeler

Pendant trois décennies et demie, le premier hymne olympique (voir ci-dessous) a été oublié, c’est pourquoi, en 1928, le Comité international olympique s’est mis à organiser une compétition pour un « hymne olympique ». Des médailles d’or, d’argent et de bronze devaient être décernées, le gagnant recevant 500 dollars pour les droits d’exécution. Le jury du prix n’était composé que d’Américains et c’est, sans surprise, un compatriote, le pianiste Walter Bradley Keeler, qui l’a remporté. Écrit dans le style d’un hymne religieux anglo-américain, l’hymne a été joué le 30 juillet 1932 lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux de la 10e Olympiade.

13 : L’Olimpiade – Antonio Vivaldi

L’intrigue de cet opéra commence avec l’arrivée de Megacles à Sicyon juste à temps pour entrer aux Jeux Olympiques sous le nom de Lycidas, un ami qui lui a un jour sauvé la vie. À l’insu de Mégaclès, Lycidas est amoureux d’Aristaea, dont la main doit être offerte au vainqueur des jeux par son père, le roi Clisthène. Cela devient encore plus compliqué après cela – mais le livret du grand Pietro Metastasio a ensuite été composé par plus de 50 autres compositeurs. La version de Vivaldi a été créée à Venise en 1734.

12 : « Le nageur » de Sea Pictures – Sir Edward Elgar

Ne pensez pas à Michael Phelps et Mark Spitz. Pensez plutôt à la nage sauvage : une mer agitée dans laquelle un nageur se souvient des moments heureux avec un amant perdu et s’imagine se noyer dans les vagues déferlantes. Elgar a mis en musique ce poème vivifiant du poète australien Adam Lindsay Gordon et l’a classé cinquième et dernier de son glorieux cycle de chansons Sea Pictures. La première, le 5 octobre 1899, a eu lieu au Norfolk and Norwich Festival. Elgar lui-même a dirigé. La contralto Clara Butt a chanté – habillée en sirène.

11 : Javelot – Michael Torke

Javelin, l’une des meilleures pièces de musique classique pour célébrer les Jeux olympiques, est probablement l’œuvre la plus célèbre du compositeur américain Michael Torke (né en 1961). Il a été commandé par le Comité d’Atlanta pour les Jeux olympiques pour marquer le 50e anniversaire de l’Orchestre symphonique d’Atlanta (créé en septembre 1994 par l’orchestre) et joué lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’été de 1996 à Atlanta.

10 : Occasion sportive – Arnold Steck

Un classique de la musique orchestrale légère d’Arnold Steck, pseudonyme de Leslie Statham (1905-75). Il est né à Solihull et a passé la première partie de sa carrière dans l’armée à jouer dans le groupe des Welsh Guards. Beaucoup connaîtront la section médiane comme le thème de clôture des championnats de Wimbledon.

9 : Jeux – Claude Debussy

Le scénario de ce ballet, composé par Debussy en 1912, il s’agit ostensiblement d’une partie de tennis – ou plutôt de trois personnes à la recherche d’une balle de tennis perdue au crépuscule – mais il y a d’autres jeux joués par le garçon et deux filles impliqués : cache-cache et leurs relations entre eux . Jeux (Games) a été écrit pour les Ballets russes de Sergei Diaghilev et chorégraphié par Vaslav Nijinsky. Il a reçu sa première à Paris en mai 1913.

8 : L’esprit olympique – John Williams

Suite au succès de sa fanfare olympique de 1984 et du thème des Jeux de Los Angeles, NBC a demandé à Williams d’écrire un article pour leur couverture des Jeux olympiques d’été de 1988 à Séoul, en Corée du Sud. La chanson officielle de ces Jeux, cependant, était Hand in Hand de Koreana (un groupe sud-coréen) chantée en coréen et en anglais (paroles de Tom Whitlock).

7 : Les gagnants faciles – Scott Joplin

L’une des œuvres les plus populaires du compositeur de piano ragtime Scott Joplin (1868-1917). Il a été composé en 1901. La pochette de la partition l’annonçait comme « A Ragtime Two Step » et contenait des images de baseball, de football, de courses de chevaux et de voile gagnant leurs sports sans difficulté. Joplin commence la section centrale « Trio » avec un appel en forme de clairon, rappelant le début d’une course de chevaux.

6 : Hymne olympique (l’hymne olympique) – Spyridon Samaras

Le compositeur d’opéra grec Spyridon Samaras (1861-1917) a revendiqué sa place dans l’histoire en tant que compositeur de l’hymne olympique officiel. C’est une cantate chorale avec des paroles du compositeur grec Kostis Palamas et a été jouée pour la première fois lors de la cérémonie d’ouverture des premiers Jeux Olympiques modernes à Athènes en 1896. Elle a été officiellement déclarée hymne olympique officiel en 1958. Depuis 1960, elle est chantée aux cérémonies d’ouverture et de clôture de chaque Jeux Olympiques – parfois en grec, mais généralement en anglais.

5 : Le piège – Ron Goodwin

Vous ne connaissez peut-être pas le titre de la pièce ou son compositeur, mais vous êtes presque certain de connaître la musique. Bien qu’il ne s’agisse pas strictement d’une composition olympique, il est ici pour représenter l’un des événements olympiques les plus emblématiques – le marathon. Il est utilisé comme thème joué chaque année pour introduire la couverture du marathon de Londres. Goodwin l’a composé non pour un événement sportif, mais pour la bande originale du film The Trap de 1966 avec Oliver Reed.

4 : Ouverture festive – Dmitri Chostakovitch

Les Jeux de la 22e Olympiade se sont déroulés à Moscou en 1980 et sont principalement marqués par le boycott de 66 pays, avec, inévitablement, plus de la moitié des médailles d’or disponibles revenant à l’URSS et à l’Allemagne de l’Est. L’Exubérante Ouverture du Festival de Chostakovitch a été adoptée comme thème officiel des Jeux. Il a été composé en 1947 pour marquer le 30e anniversaire de la « Révolution d’Octobre ».

3 : Chariots de feu – Vangelis

Evángelos Odysséas Papathanassiou (né en 1943), connu professionnellement sous le nom de Vangelis, est un musicien et compositeur grec qui a écrit la musique du film britannique de 1981 Chariots de feu, l’un des meilleurs morceaux de musique classique pour célébrer les Jeux olympiques. Il raconte l’histoire vraie de deux athlètes britanniques, Eric Liddell et Harold Abrahams, participant aux Jeux olympiques de 1924 (les Jeux de la 8e Olympiade) à Paris. Avec un synthétiseur et un piano parmi d’autres instruments, c’était un choix audacieux pour un film en costumes d’époque – mais il a valu à Vangelis l’Oscar de la meilleure bande originale.

2 : Hymne olympique – Richard Strauss

Le Comité olympique allemand a contacté Richard Strauss dès 1932 pour écrire un hymne olympique pour les Jeux de 1936 qui se tiendront à Berlin. Le texte a été décidé par concours. Sur 3 000 entrées, un poème en trois vers d’un acteur allemand au chômage, Robert Lubahn (1903-74) a été choisi. Le thème musical principal était dérivé d’une symphonie de Strauss planifiée mais abandonnée. Le compositeur ne semble pas avoir savouré la tâche, écrivant au librettiste Stefan Zweig : « J’efface l’ennui du temps de l’Avent en composant un hymne olympique pour la plèbe – moi de tous ceux qui détestent et méprisent le sport. Eh bien, l’oisiveté est la racine de tous les maux. Après qu’Hitler eut annoncé l’ouverture des Jeux le 1er août 1936, Strauss dirigea la première représentation de l’œuvre avec l’Orchestre philharmonique de Berlin, l’Orchestre symphonique national-socialiste et un choeur de 1 000 personnes toutes vêtues de blanc.

1 : Invoquer les héros – John Williams

Les Jeux de 1996 à Atlanta étaient les Jeux olympiques du centenaire. Cette œuvre, jouée sous une forme abrégée lors de la cérémonie d’ouverture, est la troisième des quatre compositions écrites pour les Jeux Olympiques entre 1984 et 2002 par John Williams. Dédié au trompettiste Tim Morrison, Summon the Heroes, le gagnant de notre médaille d’or pour le meilleur morceau de musique classique pour les Jeux olympiques, a été joué pour la presse à Londres plus tôt en 1996, mais officiellement créé le 19 juillet 1996 par l’Atlanta Symphony dirigé par le compositeur.

