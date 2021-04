La musique classique a toujours fleuri dans la terre verte et agréable d’Angleterre. De l’époque baroque, en passant par le classicisme, le romantisme et le modernisme, les compositeurs anglais ont développé une voix musicale distinctive; celui qui est uniquement et reconnaissable «britannique». Il n’y a pas de meilleure façon de célébrer la Saint-Georges, le 23 avril 2021, qu’en plongeant dans les riches traditions du patrimoine musical britannique avec cette liste de lecture triée sur le volet mettant en vedette les joyaux de la couronne des pièces patriotiques. Mettez la bouilloire et mettez vos pieds sur pied avec notre sélection de la meilleure musique classique pour la Saint-Georges avec dix morceaux essentiels.

Meilleure musique classique pour la Saint-Georges: Top 10 pièces 10: Stanford: Songs of the Fleet

Charles Villiers Stanford était une figure incontournable du paysage musical britannique pendant la soi-disant «Renaissance musicale anglaise» au début du XXe siècle. Il devient le premier professeur de composition au Royal College of Music de Londres en 1883 et professeur de musique à Cambridge en 1887. Ses Songs of the Fleet (1904) sont un beau cycle de cinq chansons pour baryton, accompagnées d’un chœur et d’un orchestre. Du triomphant «Sailing at Dawn» au quatrième mouvement ludique «The Little Admiral», la voix musicale de Stanford dégage une chaleur et une fierté de l’héritage naval britannique.

9: Purcell: “ Ta main Belinda / Quand je suis couché sur terre ” de Didon et Enée

Il est juste de dire que la musique classique britannique ne serait pas là où elle est aujourd’hui sans Purcell: son nom est consacré dans le canon classique comme l’un des plus grands de tous les temps. Il a également cultivé un style intrinsèquement «anglais» de contrepoint baroque, comme en témoigne le séminal «When I am Laid in Earth» de l’opéra Dido and Aeneas. Cet air est inextricablement lié au souvenir et est largement joué en Angleterre pour marquer l’anniversaire de la Seconde Guerre mondiale. Un morceau de musique classique époustouflant et poignant pour la Saint-Georges.

8: Haendel: Zadok le prêtre

Initialement composé pour le couronnement du roi George II en 1727, HaendelLe Zadok le prêtre de ‘s est lié au patriotisme britannique, à la monarchie et à tout ce qui est pompe et cérémonie. Les mesures d’ouverture sont tout simplement emblématiques: des cordes fluides créent du suspense et de l’anticipation, culminant dans cette entrée dramatique bien connue du chœur. Tout dans cette pièce respire la grandeur à une échelle impressionnante, des forces d’interprétation élargies à la profondeur du texte et à la reprise anthémique. Tout à fait digne du roi (ou de la reine) et l’incarnation même de la bonne pompe et de la cérémonie royales à l’ancienne.

7: Holst: ‘Jupiter’ de The Planets Suite

Autre personnage clé de la scène moderniste britannique, Gustav Holst a organisé un style de composition audiblement “ anglais ”. Le joyau de sa célèbre suite Planets est sans aucun doute «Jupiter». Des thèmes oom-pah audacieux et pleins de caractère, une section de cuivres renforcée et des cordes dansantes chaudes donnent vie à la personnification du Géant rouge par Holst. «Jupiter» est l’un des meilleurs morceaux de musique classique pour la Saint-Georges pour deux raisons. Non seulement ceci est un exemple de l’artisanat anglais raffiné, mais il prête également son air enthousiasmant à l’hymne poignant, «Je vous promets mon pays», sur les mots du poème de Sir Cecil Spring Rice.

6: Vaughan Williams: Suite de chansons folkloriques anglaises

Un autre nom synonyme de musique classique britannique est celui de Ralph Vaughan Williams, qui a été le fer de lance de l’idiome musical néo-nationaliste en Grande-Bretagne. Fuyant le faste musical et la cérémonie, le style unique de Vaughan William peint des paysages pastoraux et idylliques et une belle campagne. The English Folk Song Suite (1934), l’un des meilleurs morceaux de musique classique pour la Saint-Georges, est une célébration de la tradition folklorique musicale britannique, avec un accent sur les airs folkloriques authentiques, les harmonies modales, les timbres terreux et les triples mètres chantants. Garanti de faire taper ces orteils!

5: Delius: Croquis du Pays du Nord

Frederick Delius a poursuivi les tendances romantiques et néo-romantiques de longue date en Grande-Bretagne. Ses North Country Sketches s’inspirent des paysages du Yorkshire, lieu de naissance du compositeur, au fil des saisons variées et changeantes. Les deux premiers mouvements, représentant l’automne et l’hiver, établissent un paysage sombre, désolé et dénudé. Peu à peu, le sentiment d’ombre commence à fondre, se déployant et s’épanouissant dans une «danse» plus dynamique et une finale plus optimiste et ensoleillée, «la marche du printemps». Delius peint les images musicales bucoliques les plus brillantes, contrastant le lyrisme romantique avec des teintes terreuses plus sombres et des gestes mélodiques de caractère.

4: Britten: Requiem de guerre

À certains égards, Britten se démarque des tendances contemporaines de la musique britannique et a poursuivi sa propre voie individuelle. Son Requiem de guerre, joué pour la première fois en 1962, est un requiem pas comme les autres: les décors de neuf poèmes du poète de guerre Wilfred Owen sont tissés dans la structure d’une messe latine traditionnelle. Britten lui-même était un objecteur conscient à la guerre et son angoisse imprègne cette œuvre, ressentie vivement dans des moments tumultueux tels que les anguleux et discordants «Dies Irae» et «Be Slowly Lifted Up». Le dernier mouvement «Let Us Sleep Now» concilie ces teintes plus sombres avec un moment de souvenir plus léger et paisible.

3: Parry: j’étais content

Compte tenu de la renommée de certaines de ses œuvres, le nom d’Hubert Parry est étonnamment méconnu. Dans le cadre de sa vaste contribution au catalogue arrière de la musique d’église anglicane, il est le compositeur qui nous a donné l’hymne glorieux de Jérusalem, par exemple. L’hymne qui fait notre playlist de la St George’s Day, cependant, est ce diamant moins connu, I Was Glad, un introït choral avec des connexions royales scintillantes. Comme le Zadok de Haendel, I Was Glad a été écrit à l’origine pour être chanté lors du couronnement du monarque britannique. C’était aussi la musique d’entrée de mariée de Kate Middleton lorsqu’elle a épousé le prince William à l’abbaye de Westminster en 2011.

2: Elgar: Pomp et circonstance mars n ° 1

Un doyen de la musique britannique, Elgar est souvent crédité de remettre la musique anglaise sur la carte: pas depuis Henry Purcell, décédé en 1675, un compositeur britannique n’avait revendiqué une telle reconnaissance internationale. Notre sélection de la meilleure musique classique pour la Saint-Georges ne serait bien sûr pas complète sans Pomp and Circumstance March No.1. Cette pièce respire la Britishness et la splendeur cérémonielle et sera à jamais une excellente musique pour les feux d’artifice. Au cas où cette pièce ne semblerait pas assez patriotique, les paroles ont ensuite été ajoutées par AC Benson, nous donnant l’hymne enthousiasmant «Land of Hope and Glory».

1: Vaughan Williams: The Lark Ascending

En tête de notre liste des meilleures musiques classiques pour la Saint-Georges se trouve le puissant Vaughan Williams avec sa sublime œuvre orchestrale, Le Lark Ascendant. Ce chef-d’œuvre, écrit après son retour de guerre, est basé sur un poème du même nom de George Meredith. Vaughan Williams plonge l’auditeur dans une idylle pastorale avec des oiseaux qui gazouillent et un soleil éblouissant, avec un style de composition enraciné dans les traditions de la musique folk, mais par excellence Vaughan Williams. The Lark Ascending a récemment été élu le plus grand morceau de musique classique dans le Hall of Fame 2021 de Classic FM, le plus grand sondage au monde sur les goûts de la musique classique, pour une onzième année impressionnante.

