Comment allez-vous passer le jour de l’an? Récupération de la Saint-Sylvestre? Vous avez du mal à renoncer à cette coupe de champagne de fête alors que vous venez de décider d’arrêter l’alcool ? Ou allez-vous faire une longue promenade en famille et entre amis ? Faire quelque chose de nouveau que vous n’avez jamais fait auparavant ? Organiser un apéritif pour le Nouvel An ? Ou se gaver de ce coffret ? Quoi que vous choisissiez, ces 20 morceaux de musique sont garantis pour remonter le moral, vous remplir d’espoir et d’optimisme – et vous donner le bon coup de départ pour l’année à venir. Faites défiler vers le bas pour découvrir notre sélection des meilleures musiques classiques pour le Nouvel An.

Meilleure musique classique pour le nouvel an : Top 20 des morceaux

20 : Arne : « Le soleil scintillant » de The Morning

Quelle meilleure façon de commencer la journée que cette belle salutation au « soleil scintillant alors qu’il commence à se lever et à peindre le ciel » ! Il provient de la cinquième des six brèves cantates de Thomas Arne (compositeur, bien sûr, de Rule, Britannia !) composées en 1755 et utilisant des vers de Comus de John Milton.

19 : CPE Bach : ‘Magnificat Anima Mea’ du Magnificat en ré majeur

Le chœur d’ouverture de ce magnifique cadre du Magnificat en ré majeur Wq 215/H.772 composé en 1749 aurait pu être placé au numéro un ou n’importe où ailleurs dans le top vingt, c’est une pièce tellement vivifiante. Mais pourquoi ne pas commencer la nouvelle année comme vous comptez continuer !

18 : Grison : Toccata en fa

Voici un compositeur méconnu avec une toccata exubérante qui mérite d’être entendue beaucoup plus souvent, le genre de pièce qui vous remplira d’optimisme et mettra un ressort dans votre démarche. Jules Grison (1842-96) étudie avec Étienne Robert (1816-96), l’organiste de la cathédrale de Reims, et lui succède à l’âge de 21 ans, poste qu’il occupe jusqu’à sa mort. Écoutez-le dans cette superbe performance de la regrettée Jane Parker-Smith.

17 : Stanley : Trompette Tune en Ré, Op. 6 n ° 5

Stanley (1712-1786), aveuglé par un accident à l’âge de deux ans, fut l’un des plus grands organistes de son époque, ami de Haendel et maître de l’orchestre de musique du roi. Parmi ses 30 volontaires pour orgue, publiés dans les années 1740 et 50, celui-ci exploite le jeu de trompette et est un grand favori des mariages.

16 : Elgar : Scène 6 (finale) de Caractacus

Pas l’un des Elgarœuvres les plus connues de , cette cantate en six scènes – elle a été jouée pour la première fois en 1898 – raconte l’histoire d’un chef britannique qui a combattu les envahisseurs romains. Finalement vaincu au camp britannique sur les collines de Malvern, Caractacus a été emmené à Rome pour y être jugé mais a tellement impressionné l’empereur Claudius qu’il a été gracié. La scène finale est l’un des chœurs patriotiques les plus entraînants du compositeur. A jouer à plein volume !

15 : J Strauss II : Champagne Polka

Du champagne le jour de l’an ? Oui s’il vous plaît! Et nous devons avoir de la musique de Johann Strauss sans laquelle aucun jour de l’an ne serait complet. Cette polka, sous-titrée « une blague musicale », avec le bruit des bouchons, a été écrite en 1858 pour la tournée réussie de Strauss en Russie et est l’un des meilleurs morceaux de musique classique pour le Nouvel An. La musique fait référence à une chanson de taverne populaire de János Fusz intitulée ‘Mir is’ Alles Ans’ – ‘What do I Care’.

14 : Colombe : sonnez les cloches sauvages

Le poème de Tennyson Ring Out Wild Bells, écrit en 1850 (l’année même où il a été nommé poète officiel), a été mis en musique par de nombreux compositeurs. Celui-ci est du compositeur britannique Jonathan Dove CBE (né en 1959) écrit en 2000 et qui est rapidement devenu un élément choral préféré. Il utilise les première, deuxième, troisième, cinquième et septième strophes pour le septième et dernier mouvement de son cycle de chansons Passing of the Year écrit pour double chœur et piano.

13 : Puccini : Turandot (finale)

Ce grand opéra, composé la dernière année de Puccini‘s life (1924), est surtout connu pour le solo de ténor de l’acte 3 ‘Nessun Dorma‘ (« Aucun ne dort ») rendu célèbre dans le monde entier par Luciano Pavarotti. Mais avancez jusqu’à la fin de l’opéra (acte 3, scène 2) et vous trouverez cette version chorale bouleversante du même thème. « Diecimila anni al nostro Imperatore ! » est garanti d’envoyer un frisson dans le dos.

12 : J Strauss I : Marche Radetzky

C’est la pièce qui clôt toujours le concert du Nouvel An à Vienne accompagné par le public applaudissant (à peu près) dans le temps. C’est de loin la plus connue de toutes les compositions du père de Johann Strauss II, une marche écrite pour célébrer la victoire sur les Italiens par le général autrichien le comte Joseph Radetzky von Radetz (1766-1858), et l’une des meilleures pièces de musique classique pour fêter le nouvel an.

11 : Haydn : « Au commencement » (de La Création)

Le deuxième numéro de cette vaste et tentaculaire œuvre chorale (1796-1798) commence par un solennel solo de basse des premiers mots du Livre de la Genèse, qui, avec des extraits du Paradis perdu de Milton, a fourni le texte à Haydn. Le sujet de l’oratorio est celui du chaos se résolvant en ordre, de l’obscurité se transformant en lumière. Après le solo de basse, le chœur entre pour le moment magique où ils chantent « Et il y avait de la lumière !

10 : Haendel : Musique pour les feux d’artifice royaux

Le roi George II a chargé Haendel d’écrire une suite de musique de célébration à jouer en plein air dans le cadre d’un énorme divertissement à Green Park, à Londres, le 27 avril 1749. Le feu d’artifice n’a pas été un succès complet – une roue de Catherine a enflammé le spécialement- construit le Temple de la Paix et a provoqué une panique totale – mais la musique était un triomphe.

9 : Waldteufel : la valse des patineurs

Émile Waldteufel (1837-1915) – un compositeur français, malgré son nom à consonance allemande – a passé une grande partie de sa vie à Paris, gagnant une renommée mondiale pour sa musique de danse. Sans doute inspiré par le gel régulier de la Seine à la fin des années 1870 et au début des années 1880, Les Patineurs est son œuvre la plus connue, même s’il ne connaîtra un succès international que dans les années 1920.

8 : JS Bach : ‘Osanna in Excelsis’ de la Messe en si mineur

La Messe en si mineur, l’une des plus grandes de toutes les œuvres chorales, n’a jamais été entendue dans Bachla durée de vie. En fait, il n’a reçu sa création qu’en 1834 (à Berlin), 84 ans après sa mort. Composé entre 1733 et 1738, c’est un hommage à la foi profonde de Bach qu’en tant que protestant, il aurait dû faire le décor d’un rituel catholique. Le chœur impressionnant d’Osanna ouvre la quatrième partie.

7 : Mozart : Concerto pour deux pianos (finale), K365

Cette œuvre exubérante a été composée en 1779 pour Mozart et sa sœur Nannerl « pour un usage domestique ». Extérieurement, le dernier mouvement est un joyeux ébat bouillonnant, mais il y a de nombreux moments difficiles à surmonter dans la performance que Mozart a dû inclure avec un signe de tête et un clin d’œil.

6 : Coates : Suite de Londres

Laissez-moi vous emmener à Londres – à Knightsbridge, Covent Garden et au-delà – pour les soldes du Nouvel An ! Eric Coates a écrit cette suite en trois mouvements en 1932 et elle est devenue l’une des pièces de musique légère britannique les plus populaires jamais écrites. Sa suite ultérieure à Londres à nouveau dépeint Oxford Street, Langham Place et Mayfair.

5 : Brahms : Concerto pour violon

Brahms n’a composé qu’un seul concerto pour violon et, ce faisant, a produit l’un des grands chefs-d’œuvre pour l’instrument, « une chanson pour violon sur une échelle symphonique », comme l’a dit un écrivain. Chaque violoniste célèbre a l’œuvre dans son répertoire. Le premier à y jouer fut l’ami et conseiller de Brahms, Joseph Joachim, qui donna la première représentation le jour du Nouvel An 1879.

4: Fletcher: Sonnez les cloches sauvages

Voici une autre mise en musique de Ring Out, Wild Bells, d’In Memoriam d’Alfred Lord Tennyson. Il est de Percy Fletcher (1879-1932), un compositeur britannique connu pour sa fanfare et sa musique militaire. Et c’est l’un des plus efficaces, en particulier dans cette performance vertigineuse du Black Dyke Mills Band, la Huddersfield Choral Society dirigée par Roy Newsome.

3 : Hummel : Concerto pour trompette

Hummel, élève de Mozart et d’Albrechtsberger, a également étudié pendant un certain temps avec Haydn. En 1803, il écrivit ce Concerto pour trompette pour le même virtuose, Anton Weidlnger, pour qui Haydn avait déjà écrit son concerto pour trompette. Hummel a succédé à Haydn en tant que Kapellmesiter à la cour d’Einstadt le jour du Nouvel An 1804, le jour où Weidlinger a donné la première représentation de cette œuvre brillante.

2 : J Strauss II : Le Danube bleu

Chaque collection du Nouvel An doit inclure ceci, la valse la plus célèbre jamais écrite, toujours l’avant-dernière pièce jouée dans le concert populaire du Nouvel An du Musikverein de Vienne. An der schönen, blauen Donau (pour lui donner son titre), l’une des meilleures pièces de musique classique pour célébrer le Nouvel An, était à l’origine une œuvre chorale écrite pour la Vienna Men’s Singing Society en 1867. Aujourd’hui, sous sa forme purement orchestrale , c’est le deuxième hymne national autrichien.

1 : Tomlinson : Fantaisie sur Auld Lang Syne

Le poème de Robert Burns et le réveillon du Nouvel An sont aussi inséparables que Rolls et Royce, Gilbert et Sullivan ou Marks et Spencer. Burns l’a écrit en 1788, bien qu’il soit basé sur une ancienne chanson folklorique écossaise. La musique? C’est moins simple. Son compositeur original reste un point discutable avec divers demandeurs contestataires. Il n’y a pas de casse-tête, cependant, sur les origines de ce fantasme plein d’esprit de 20 minutes utilisant la mélodie. Il a été composé en 1976 par Ernest Tomlinson (1924-2015), né dans le Lancashire, l’un des plus grands compositeurs de musique légère du pays. C’est, musicalement parlant, un quodlibet – c’est-à-dire une composition qui combine plusieurs mélodies différentes en contrepoint, généralement de manière légère. On dit que Tomlinson inclut dans la partition pas moins de 152 références à d’autres œuvres populaires et classiques ! Combien pouvez-vous en repérer ?

