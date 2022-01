Il a été démontré que l’écoute de la musique classique abaisse la tension artérielle et réduit le stress. Que vous préfériez la musique d’appoint de la Renaissance ou les mélodies luxuriantes de l’époque romantique, faites défiler vers le bas pour découvrir quelques-uns des meilleurs morceaux de musique classique relaxante jamais écrits.

Écoutez Relaxing Classical sur Apple Music et Spotify et faites défiler vers le bas pour découvrir notre sélection des meilleures musiques classiques relaxantes.

Meilleure musique classique relaxante : 10 pièces essentielles

Mozart : Concerto pour clarinette

Concerto pour clarinette de Mozart est devenue l’une des œuvres les plus connues du compositeur et l’une des meilleures pièces de musique classique relaxante. Elle a été écrite en octobre 1791 pour que son ami, le clarinettiste Anton Stadler, l’interprète. Le deuxième mouvement lent (‘Adagio’) est juste ce qu’il faut pour aider à se détendre après une longue semaine.

Vaughan Williams : L’Alouette Ascendante

Chef-d’œuvre de Vaughan Williams pour violon solo et orchestre, L’alouette qui monte, a été inspiré par le vol et le chant de l’alouette, ainsi qu’un poème du même nom de George Meredith qui commence : « Il se lève et commence à s’arrondir, / Il laisse tomber la chaîne d’argent du son. Il est devenu si populaire qu’il arrive régulièrement en tête du Hall of Fame annuel de Classic FM. Écoutez simplement cette mélodie de violon qui monte en flèche et vous comprendrez pourquoi.

Chopin : Nocturne en do dièse mineur

ChopinLes Nocturnes sont de véritables joyaux de l’époque musicale romantique. Ces miniatures de piano évoquent un sentiment de repos et de calme – ce sont les berceuses les plus sophistiquées pour les adultes. Voici l’un de ses Nocturnes les plus célèbres. Bienheureux.

Debussy : Clair de Lune

Debussy est souvent qualifié de compositeur « impressionniste » – un label qu’il n’aimait pas beaucoup d’ailleurs. Mais cette pièce montre à quel point Debussy était doué pour peindre un tableau musical. Dans Clair de Lune, il utilise un piano épuré pour créer une image musicale d’une nuit immobile au clair de lune. Pas étonnant que ce soit son œuvre la plus appréciée et l’un des meilleurs morceaux de musique classique relaxante.

Beethoven : Concerto pour piano n°5

Beethoven a écrit cinq concertos pour piano en tout, chacun d’eux étant un chef-d’œuvre. Mais le cinquième, le ‘Empereur’ revendique sans doute l’une des plus grandes mélodies du compositeur. Installez-vous confortablement, servez-vous une boisson chaude (ou un verre de quelque chose de délicieux) et écoutez l’ouverture du deuxième mouvement (« Adagio un poco mosso »). Ce n’est pas étonnant Bernstein l’a emprunté pour l’une de ses chansons en West Side Story (« Quelque part/Il y a une place pour nous »).

Max Richter : Sommeil

Vous cherchez la musique parfaite pour vous endormir ? Le compositeur Max Richter vous a couvert. En 2015, il sort son album Sleep de huit heures. Richter a utilisé les neurosciences autour du sommeil pour créer un album spécialement conçu pour compléter votre rythme de sommeil naturel. Le compositeur lui-même a décrit Sleep comme « une berceuse de huit heures ». Voilà, pour vous aider à vous évader…

Hildegarde de Bingen : O Virtus Sapientiae

Hildegarde de Bingen (en réalité Sainte Hildegarde de Bingen) a vécu de 1098 à 1179 et n’était pas seulement une compositrice mais aussi une abbesse et une poétesse. Sa musique a repoussé les limites du développement musical de l’époque et a traversé les âges pour sa beauté envoûtante. Cette pièce, O Virtus Sapientiae, est un hymne louant la Sainte Sagesse de Dieu. La ligne d’ouverture se traduit par « O force de la sagesse ».

Rebecca Dale : Requiem

En 2018, Rebecca Dale est devenue la première compositrice à signer avec Decca, et ce fut la première œuvre qu’elle a enregistrée avec le label. Son Requiem est une superbe pièce de musique classique contemporaine, dédiée à la mémoire de sa mère, décédée en 2010. Rebecca a déclaré : « Le Requiem est une pièce très personnelle pour moi, et il utilise des mélodies que j’ai écrites quand j’étais enfant. on peut dire que j’ai travaillé dessus pendant la majeure partie de ma vie !

Clara Schumann : Concerto pour piano en la mineur

Au cours de sa vie, Clara SchumannLa renommée de ‘s a éclipsé de loin celle de son mari, Robert, comme l’un des plus grands pianistes de concert de l’époque. En plus de se produire, elle a également composé et, ces dernières années, sa musique a commencé à recevoir l’attention qu’elle mérite. C’est le seul Concerto pour piano de Clara achevé : elle a créé la pièce en 1835 avec l’Orchestre du Gewandhaus de Leipzig et le chef (et compositeur) Felix Mendelssohn sur le podium.

Rachmaninov : Rhapsodie sur un thème de Paganini

Il y a une raison RachmaninovLa musique pour piano de Paganini est l’une des plus connues de tous les temps : sa Rhapsodie sur un thème de Paganini reprend le 24e caprice pour violon seul de Paganini et crée une œuvre monumentale en un mouvement pour piano et orchestre, remplie de son déchirure caractéristique mélodies et harmonies luxuriantes. Laissez Rachmaninov vous transporter dans un endroit plus calme.

