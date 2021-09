Si votre connaissance de la danse classique ne s’étend pas plus loin que Rudolf Noureev luttant avec un cochon géant à Swine Lake, alors il est temps d’élargir votre port de bras. Alors pourquoi ne pas me rejoindre en titillant votre tutu, en enfilant vos pointes et en plongeant un orteil élégamment allongé dans le monde magique de la meilleure musique de ballet. Découvrez notre sélection de dix partitions classiques qui ont été soit composées spécifiquement pour la danse, soit devenues célèbres parce que les chorégraphes les ont employées pour des ballets.

Écoutez Tchaïkovski : Suites de ballet, avec Le Lac des cygnes, La Belle au bois dormant et Casse-Noisette interprétés par l’Orchestre philharmonique de Berlin dirigé par Mstislav Rostropovitch, sur Apple Music et Spotify et faites défiler vers le bas pour découvrir notre sélection des plus grandes musiques de ballet.

Meilleure musique de ballet : Top 10 des meilleures partitions

10 : Le Casse-Noisette

Tchaïkovski est vraiment l’alpha et l’oméga de la musique de ballet. Casse-Noisette est centré sur la célébration du réveillon de Noël d’une jeune fille et son réveil romantique. Elle descend les escaliers pour jouer avec son cadeau préféré, un casse-noisette, qui prend vie sous la forme d’un beau prince qui l’emmène au pays des bonbons. Ce qui a toujours frappé les gens dans Casse-Noisette de Tchaïkovski, l’une des plus grandes partitions de ballet, ce sont les sons étonnants que le compositeur obtient de l’orchestre – il donne vie aux jouets et aux bonbons dans une musique qui sonne en quelque sorte comme du verre taillé scintillant, du gingembre cristallisé et sucre filé. Sa partition pour Casse-Noisette est un éternel favori de Noël et contient des centaines de prunes musicales. Il contient aussi un vrai sucre-prune, sous la forme d’une danse pour – qui d’autre ? – la fée des prunes.

9 : Les chaussures rouges

Après le succès retentissant de son innovateur Swan Lake, Matthew Bourne a produit plusieurs ballets complets, certains plus réussis que d’autres. Son brillant succès The Red Shoes, créé en 2016, est basé sur le célèbre film du même nom de Powell et Pressburger. L’histoire concerne une danseuse de ballet des années 40 dont la lutte pour choisir entre son ambition et son cœur mène à la tragédie. destruction. Bourne a choisi une merveilleuse sélection de pièces du compositeur de films hollywoodiens Bernard Herrmann pour la partition, et elles fonctionnent extrêmement bien pour évoquer une atmosphère fébrile des années 40. Voici ‘Andante Cantabile’ du film The Ghost and Mrs Muir. Dans le ballet, il est utilisé pour une séquence représentant l’âme torturée de l’imprésario tyrannique du ballet Boris Lermontov.

8 : « Le cygne mourant »

Saint-Säens a composé sa délicieuse Carnaval Des Animaux en 1886, mais en interdit les représentations jusqu’après sa mort (en 1921). Heureusement pour la danseuse russe Anna Pavlova, le compositeur a autorisé la publication d’un numéro de l’œuvre, un solo de violoncelle intitulé « The Swan », avant cela. Lorsque le chorégraphe Mikhaïl Fokine l’entendit en 1905, il tua le pauvre oiseau – artistiquement parlant – et créa pour Pavlova une danse qui fit sensation. Elle a joué plus de 4000 fois, et c’est devenu un favori des ballerines du monde entier.

7 : Musique de ballet du Faust de Gounod

Malheureusement WagnerLe stratagème de plaire aux Parisiens inconstants a lamentablement échoué. Ils s’attendaient à ce que le ballet se trouve dans l’acte 2, mais le compositeur l’a placé près du début de l’acte 1. Cela signifiait qu’une clique notable de louches, autoproclamés, des membres masculins du public appelé “The Jockey Club” – qui n’a jamais comparu jusqu’à ce qu’une représentation soit bien entamée – ils ont manqué de voir leurs danseurs préférés dans leurs skimpies, et ils n’en étaient pas contents. Wagner aurait pu apprendre une chose ou deux de Gounod, qui a placé sa merveilleuse musique de ballet pour l’opéra Faust (1859) à la bonne place, et a obtenu un énorme succès parisien. Écoutez ‘Danse de Phryné’, la musique de ‘voie ferrée’, qui a été utilisée plus tard comme accompagnement pour des dizaines de films muets.

6 : La musique de Venusberg de Tannhäuser

Le ballet a joué un rôle important dans le développement du soi-disant «grand opéra» à Paris au XIXe siècle, lorsque la danse est devenue de plus en plus considérée comme une partie nécessaire et somptueuse du spectacle. Lorsque Wagner a relancé son opéra Tannhäuser pour le public parisien en 1861, il s’est donc vu s’attendre à ajouter un ballet et – fait inhabituel pour Wagner, qui n’était pas le plus docile des gars – il a accepté. Il écrivit une splendide bacchanale pour suggérer toutes les délices orgiaques du royaume de Vénus. La voici dans toute sa démesure frénétique.

5 : La Belle au bois dormant

De nouveau à Tchaïkovski – et pourquoi pas ? Après tout, ses partitions constituent toujours la pierre angulaire du répertoire de chaque compagnie de ballet. Après le Lac des Cygnes, il tourna son attention vers une histoire beaucoup plus joyeuse, et bien que l’intrigue de La belle au bois dormant, l’une des meilleures partitions de musique de ballet, n’a pas l’ambiguïté ou la complexité de son prédécesseur, elle a un défilé d’airs à succès délicieux. L’un des plus populaires est le célèbre “Rose Adagio”, écrit pour le moment dans l’histoire où la princesse Aurora, âgée de seize ans, danse avec quatre de ses prétendants lors d’un bal du palais.

4: Spartacus

Après la chute de la Russie tsariste, l’Union soviétique – de manière assez surprenante, compte tenu de son prolétarisme brutal – a continué à considérer le ballet comme une forme d’art digne. L’un des ballets les plus populaires de l’ère soviétique était du compositeur arménien Aram Khatchatourian et racontait l’histoire du roi thrace emprisonné Spartacus. L’Adagio pour Spartacus et sa femme Phrygie, qui ont tous deux échappé à leur captivité, est l’un des moments forts inoubliables de la partition. (Et, désolé, mais je ne peux pas m’empêcher de le mentionner : il a également été utilisé pour la populaire série télévisée The Onedin Line).

3: Le Sacre Du Printemps

Avec le succès de Tchaïkovski, la Russie a commencé à rivaliser avec la France en tant que foyer spirituel du ballet. Rassemblant les deux brins, Stravinski composé Le sacre du printemps (1913), l’une des plus grandes partitions de ballet, pour une saison parisienne de la Compagnie de ballet russe de Diaghilev. La première mondiale a provoqué une émeute, tant pour la barbarie sophistiquée de la musique que pour la chorégraphie volontairement anguleuse de Nijinsky.

2 : Roméo et Juliette

Tchaïkovski a ouvert la voie à d’autres grands compositeurs pour considérer le ballet comme un débouché digne de leurs talents. L’un des plus réussis a été Sergueï Prokofiev, qui a ensuite fourni au genre certaines de ses œuvres les plus mémorables du XXe siècle. Dans Roméo et Juliette (1940), l’une des meilleures partitions de ballet, il crée une danse pour les Montaigu et les Capulet qui a lancé mille publicités et programmes télévisés.

1 : Le Lac des Cygnes

Au cours de la première partie du XIXe siècle, lorsque les caractéristiques désormais familières du ballet classique ont été développées et établies, la musique des nouvelles œuvres n’a pas atteint un niveau très élevé. Très peu de gens, encore aujourd’hui, écoutent les œuvres plutôt rum-ti-tum d’Adolphe Adam (qui a écrit Giselle) ou de Ludwig Minkus (La Bayadère et Don Quichotte) en dehors du ballet-théâtre. Mais tout a changé avec l’arrivée de Tchaïkovski sur le terrain. Sa musique chargée d’émotion pour Le lac des cygnes (1877) a élevé le niveau de la musique de ballet à un nouveau sommet, et est l’une des premières partitions qui peuvent se tenir sur ses deux pieds (jeu de mots) dans une salle de concert. Voici le point culminant fracassant, dans lequel le héros et l’héroïne se sacrifient pour être ensemble pour toujours dans la mort.

Aussi incroyable que cela puisse paraître aujourd’hui, le ballet lui-même a été un peu un échec en 1877 et n’est devenu un méga succès que lorsqu’il a été relancé en 1895 après la mort de Tchaïkovski. Depuis lors, il y a eu des centaines de nouvelles mises en scène, certaines avec des fins heureuses et d’autres tragiques. L’une des productions les plus innovantes est la version fantastiquement percutante de Matthew Bourne, qui remplace le corps de cygnes féminins par une troupe de danseurs entièrement masculins.

Et comment ne pas inclure la meilleure version de toutes, déjà mentionnée ci-dessus – l’immortel Swine Lake de Noureev ?

Enregistrement recommandé

Tchaikovsky: Ballet Suites, notre enregistrement recommandé avec Swan Lake, The Sleeping Beauty et The Nutcracker interprété par l’Orchestre Philharmonique de Berlin dirigé par Mstislav Rostropovich, peut être acheté ici.

Voulez-vous être le premier à connaître les dernières nouvelles du monde classique ? Suivez uDiscover Classical sur Facebook et Twitter.