Noël est ancré dans la tradition musicale et son canon classique scintille de joyaux festifs. Notre sélection des meilleures musiques classiques de Noël est un instantané de nombreux Noëls passés : des sentiments de joie, de fête, de réflexion et de nostalgie sont liés dans ces belles partitions intemporelles. Versez-vous un verre de vin chaud, détendez-vous et écoutez ces chefs-d’œuvre classiques de Noël mettant en vedette de magnifiques œuvres chorales et fantaisies orchestrales. Joyeux Noël!

Écoutez Noël classique sur Apple Music et Spotify et faites défiler vers le bas pour découvrir notre sélection des meilleures musiques classiques de Noël.

Meilleure musique de Noël classique : 10 pièces essentielles

10 : Berlioz : L’Enfance du Christ

Le récit musical de L’Enfance du Christ par Berlioz est parfait pour l’écoute de Noël. Cet oratorio, écrit en 1854, raconte l’histoire sainte depuis le décret d’Hérode en Judée jusqu’au voyage de Marie et de Joseph et à la naissance du Christ. Du drame du « Rêve d’Hérode » à la douce quiétude de « L’adieu du berger », le romantisme au sang chaud de Berlioz apporte profondeur et couleur à l’histoire biblique.

9 : Britten : une cérémonie de chants

La cérémonie des chants de Britten présente une multitude de voix célestes accompagnées simplement d’une harpe angélique. L’utilisation de voix aiguës seulement évoque un sentiment d’innocence enfantine, créant une atmosphère chaleureuse et magique. La pièce elle-même est une sélection de chants de Noël médiévaux, toujours dans la langue originale, conservés dans l’idiome de composition rafraîchissant de Britten. Un merveilleux bas de remplissage classique.

8 : Liszt : Weihnachtsbaum

LisztLa Suite Arbre de Noël pour piano solo de est un délice de Noël classique. Les douze pièces sont, selon les standards de Liszt, merveilleusement simplistes dans leur composition et pas trop difficiles à jouer ; en effet, ils étaient dédiés au petit-fils aîné de Liszt et chantaient l’émerveillement et l’innocence enfantins. Ce lien avec les jeunes générations imprègne la partition qui, imprégnée de nostalgie festive, est un joyau moins connu de l’œuvre pianistique de Liszt et l’une des meilleures pièces de musique classique de Noël.

7 : Byrd : O Magnum Mysterium

Un message de Noël d’il y a 400 ans, livré dans un glorieux contrepoint choral. Écrit en 1607, Bryd’s O Magnum Mysterium, est un magnifique motet pour choeur à 4 voix, et est une méditation sur la merveilleuse naissance sacrée. Un mélange chaleureux et subtil de voix éthérées avec des harmonies profondes et résonnantes relaie le texte :

grand mystère

et merveilleux sacrement

que même les animaux ont vu

le seigneur nouveau-né

couché dans une mangeoire.

Sainte Vierge, dont le sein

était digne de supporter

notre Seigneur Christ

Il y a une profondeur tangible dans cette pièce : elle est vaste mais intime, festive mais réfléchissante.

6 : Finzi : In Terra Pax (Sur Terre, Paix)

Imaginez un matin d’hiver glacial. Des cordes brumeuses et étouffées et une harpe rougeoyante se fondent progressivement, réchauffées par la profondeur d’un solo de baryton pur et vierge, d’une soprano angélique et d’un chœur de voix célestes. In Terra Pax tire son texte du récit de saint Luc du premier réveillon de Noël à Bethléem, flanqué de vers du poème de Robert Bridges, Noel : Christmas Eve, 1913. L’auditeur est à la fois emporté par le récit enchanteur et enveloppé d’une masse de cordes et de voix chaleureuses dans ce décor de Noël magique.

5 : Bach : Magnificat

Jean-Sébastien Bach‘s Magnificat est une mise en musique du cantique biblique Magnificat – le texte latin de l’histoire de la Vierge Marie racontée dans l’Évangile de saint Luc. En 1723, peu de temps après avoir été nommé directeur de la musique et organiste de l’église Saint-Thomas de Leipzig, Bach a mis le texte du Magnificat, composé à l’origine en mi bémol majeur, qui a été joué pour la première fois la veille de Noël 1723. L’année suivante, Bach a produit une nouvelle version, qu’il transpose en ré majeur, qui sera jouée à la fête de la Visitation en juillet. Magnificat est l’une des œuvres vocales les plus populaires de Bach.

4 : Haendel : Messie

Une rumination épique sur la naissance, la mort et la résurrection du Christ, HaendelL’oratorio de 1742 est un incontournable des programmes de Pâques et de Noël et l’un des meilleurs morceaux de musique classique de Noël. La première partie, souvent appelée partie « Noël », présente les refrains emblématiques « And He Shall Purify » et « For unto us a Child is Born ». Les représentations de la partie de Noël de l’œuvre se terminent souvent par le joyeux ‘Hallelujah Chorus’.

3 : Prokofiev : « Troïka » de la suite du Lieutenant Kijé

Cette mélodie orchestrale exaltante est probablement mieux connue comme le point culminant de « I Believe in Father Christmas » de Greg Lake, mais elle a été écrite à l’origine par nul autre que Prokofiev pour sa suite du Lieutenant Kijé. Une ‘troïka’ est un traîneau russe à trois chevaux : le tourbillon excité de cordes, de cloches chatoyantes et de cuivres festifs dépeignent une promenade en traîneau magique dans la neige scintillante. Quoi de plus Noël !

2 : Bach : Oratorio de Noël

Cette extravagance festive chorale de près de trois heures est l’un des meilleurs morceaux de musique classique de Noël. L’Oratorio de Noël de Bach est divisé en 6 cantates, chacune devant être jouée dans les jours qui suivent Noël. La première partie, jouée le jour de Noël, prononce la sainte naissance ; le second, pour le 26, décrit l’annonciation aux bergers ; la troisième, l’adoration des bergers, et ainsi de suite. Chaque section a son propre caractère distinctif, qui prend vie dans la composition magistrale de Bach, et est à la fois intense, réfléchie et jubilatoire.

1 : Tchaïkovski : Casse-Noisette

Tchaïkovskile ballet intemporel, Casse-Noisette, est en haut de notre liste. Un bal du réveillon de Noël, des jouets qui prennent vie comme par magie, le pays enchanté des bonbons, des flocons de neige valsants et des fées prunes dansantes – c’est un biscuit de Noël à part entière. La partition de Tchaïkovski capture l’émerveillement enfantin de ce conte de fées festif avec un orchestre resplendissant, des percussions scintillantes et, par moments, un doux chœur. Le Casse-Noisette est un classique absolu – aucun Noël ne serait complet sans lui.

Écoutez notre enregistrement recommandé de la Suite Casse-Noisette de Tchaïkovski, interprété par l’Orchestre Philharmonique de Berlin dirigé par Mstislav Rostropovitch, maintenant.

Voulez-vous être le premier à connaître les dernières nouvelles du monde classique ? Suivez uDiscover Classical sur Facebook et Twitter.