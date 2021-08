Meilleure protection DDoS de 2021

En octobre 2016, le fournisseur DNS Dyn a été touché par une attaque majeure DDoS (Distributed Denial of Service) par une armée d’appareils IoT qui avaient été piratés spécialement à cet effet. Plus de 14 000 domaines utilisant les services de Dyn ont été submergés et sont devenus inaccessibles, y compris de grands noms comme Amazon, HBO et PayPal.

Selon les recherches de Cloudflare, le coût moyen d’une défaillance d’infrastructure pour les entreprises est de 100 000 $ (75 000 £) par heure. Comment alors s’assurer que votre organisation ne soit pas victime de ce type d’attaque. Dans ce guide, vous découvrirez les principaux fournisseurs d’infrastructure qui disposent de la puissance numérique nécessaire pour se protéger contre les attaques conçues pour inonder la capacité de votre réseau.

Vous découvrirez également quels fournisseurs peuvent offrir une protection contre les attaques d’applications plus sophistiquées (couche 7), qui peuvent être effectuées sans un grand nombre d’ordinateurs piratés (parfois appelés botnet).

1. Bouclier de projet

Puissante protection DDoS de Google, mais tout le monde n’est pas invité

Raisons d’acheter

+Exploite l’infrastructure de Google +Configuration très facile

Raisons à éviter

-Uniquement disponible pour certains sites Web

Project Shield est la création de Jigsaw, une émanation de la société mère de Google, Alphabet. Le développement a commencé il y a plusieurs années sous George Conard à la suite d’attaques contre des sites Web liés à l’observation des élections et aux droits de l’homme en Ukraine.

Project Shield est capable de filtrer le trafic malveillant potentiel en agissant comme un proxy inverse qui se situe entre un site Web et Internet en général, filtrant les demandes de connexion. Si une connexion semble provenir d’un visiteur légitime, Project Shield autorise la demande de connexion. Si une demande de connexion est jugée mauvaise, par exemple plusieurs tentatives de connexion à partir de la même adresse IP, alors elle est bloquée. Ce système rend Project Shield extrêmement facile à mettre en œuvre en modifiant simplement les paramètres DNS de votre serveur.

Tout utilisateur expérimenté peut se demander comment le filtrage du trafic via un proxy fonctionnera avec SSL. Heureusement, Jigsaw a pensé à cela et a mis en place un didacticiel complet pour s’assurer que les connexions sécurisées à votre site fonctionnent de manière transparente. Plusieurs autres tutoriels sont également disponibles dans la section support.

Actuellement, Project Shield n’est disponible que pour les médias, l’observation des élections et les sites Web liés aux droits de l’homme. L’accent principal est également mis sur les petits sites Web sous-financés qui ne peuvent pas se permettre des solutions d’hébergement coûteuses pour se protéger contre les attaques DDoS. Si votre organisation ne répond pas à ces exigences, vous devrez peut-être envisager une solution alternative telle que Cloudflare.

Cloudflare

2. Cloudflare

Le mastodonte de la protection DDoS

Raisons d’acheter

+Le leader de l’industrie dans les solutions DDoS +L’offre gratuite inclut une protection de base

Raisons à éviter

-Les forfaits affaires sont relativement chers

Quiconque a utilisé Internet au cours des dernières années connaît Cloudflare, car de nombreux sites Web majeurs utilisent sa protection. Bien que Cloudflare soit basé aux États-Unis, il gère plus de 180 centres de données dans le monde : une infrastructure rivalisant avec celle de Google. Cela maximise les chances de votre site de rester en ligne.

Chaque utilisateur de Cloudflare peut choisir d’activer le mode « Je suis attaqué » qui peut protéger même les attaques DoS les plus sophistiquées en présentant un défi Javascript. En règle générale, Cloudflare agit également comme un proxy inverse entre les visiteurs et l’hébergeur de votre site pour filtrer le trafic de la même manière que Project Shield de Jigsaw. En mars 2019, Cloudflare a introduit Spectrum for UDP, qui fournit une protection DDoS et un pare-feu pour les protocoles peu fiables.

Les visiteurs faisant des demandes de connexion doivent exécuter un gant de filtres sophistiqués, notamment la réputation du site, si leur IP a été mise sur liste noire et si l’en-tête HTTP semble suspect. Les requêtes HTTP sont imprimées au doigt pour se protéger contre les botnets connus. En tant que géant de l’industrie, Cloudflare peut facilement tirer parti de sa position en partageant des informations sur les 7 millions de sites Web qu’il gère.

Cloudflare propose un package de base gratuit qui inclut une atténuation DDoS illimitée. Pour ceux qui sont prêts à payer pour un abonnement professionnel Cloudflare (les prix commencent à 200 $ ou 149 £ par mois), une protection plus avancée est disponible, telle que les téléchargements de certificats SSL personnalisés.

Bouclier AWS

3. Bouclier AWS

Excellente atténuation DDoS de base avec plus en plus

Raisons d’acheter

+Le niveau gratuit standard protège contre les attaques les plus courantes +Configuration facile

Raisons à éviter

-Le niveau avancé est très cher

La protection AWS Shield est fournie par les bonnes personnes des services Web Amazon. Le niveau « Standard » est disponible pour tous les clients AWS sans frais supplémentaires. C’est idéal car de nombreuses petites entreprises choisissent d’héberger leurs sites Web avec Amazon. AWS Shield Standard est disponible pour tous les clients sans frais supplémentaires. Il protège contre les attaques de réseau (couche 3) et de transport (couche 4) plus courantes lorsqu’il est utilisé avec les services Cloud Front et Route 53 d’Amazon.

Cela devrait rebuter tous les pirates, sauf les plus déterminés. Cependant, votre bande passante, par exemple 15 Gbp/s, sera toujours limitée par la taille de votre instance Amazon, ce qui permettra aux pirates informatiques de mener une attaque DoS s’ils disposent de ressources suffisantes. Pire encore, vous restez responsable du paiement du trafic supplémentaire vers votre instance.

Pour atténuer cela, Amazon propose également AWS Shield Advanced. Un abonnement inclut une protection contre les coûts DDoS, ce qui peut vous éviter une énorme augmentation de votre facture d’utilisation mensuelle si vous êtes victime d’une attaque. AWS Shield Advanced peut également déployer vos ACL (listes de contrôle d’accès) à la frontière du réseau AWS lui-même, vous offrant ainsi une protection contre les attaques les plus importantes.

Les abonnés avancés bénéficient également d’un DRT (équipe de réponse DDoS) 24 heures sur 24 ainsi que de métriques détaillées sur les attaques sur vos instances. La tranquillité d’esprit offerte par AWS Shield Advanced est cependant chère. Vous devez être prêt à vous abonner pour un minimum d’un an pour un prix de 3 000 $ (2 200 £) par mois. Cela s’ajoute aux coûts d’utilisation du transfert de données que vous pouvez couvrir sur la base d’un « pay as you go ».

Microsoft Azure

4. Microsoft Azure

Une protection de base brillante avec un niveau payant abordable

Raisons d’acheter

+La protection standard est extrêmement facile à configurer +Atténuation automatisée des menaces

Raisons à éviter

-Protection DDoS globale pour toutes les ressources

Comme Amazon, Microsoft offre la possibilité de louer un espace de service via son service Azure. Tous les membres bénéficient d’une protection DDoS de base. Les fonctionnalités incluent une surveillance permanente du trafic et une atténuation en temps réel des attaques de réseau (couche 3) pour toutes les adresses IP publiques que vous utilisez. Il s’agit du même type de protection offert aux propres services en ligne de Microsoft et toutes les ressources du réseau Azure peuvent être utilisées pour absorber les attaques DDoS.

Pour les organisations ayant besoin d’une protection plus sophistiquée, Azure propose également un niveau « Standard ». Cela a été largement salué pour être très facile à activer, ne nécessitant que quelques clics de souris. Surtout, Azure ne vous oblige pas à apporter des modifications à vos applications, bien que le niveau standard offre une protection contre les attaques DDoS d’application (couche 7) via le pare-feu de l’application Web de la passerelle d’application. Azure Monitor peut vous montrer des métriques en temps réel si une attaque a lieu. Ceux-ci sont conservés pendant 30 jours et peuvent être exportés pour une étude plus approfondie si vous le souhaitez.

Azure vérifie en permanence le trafic Web vers vos ressources. Si ceux-ci dépassent un seuil prédéfini, l’atténuation DDoS est automatiquement lancée. Cela inclut l’inspection des paquets pour s’assurer qu’ils ne sont pas malformés ou falsifiés, ainsi que l’utilisation de la limitation de débit.

La protection standard est actuellement de 2 944 $ (2 204 £) par mois, plus les frais de données pour un maximum de 100 ressources. La protection s’applique également à toutes les ressources. En d’autres termes, vous ne pouvez pas adapter l’atténuation DDoS à des individus.

Protection DDoS de Verisign

5. Verisign DDoS Protection / Neustar

La meilleure protection DDoS contre les vétérans de la sécurité

Raisons d’acheter

+Facile à configurer via DNS +Centres de nettoyage dédiés pour se protéger contre les attaques +Peut être déployé sur site

Raisons à éviter

-L’interface prend du temps à maîtriser

Mise à jour : les services de sécurité de Verisign sont transférés à Neustar.

Verisign est presque aussi vieux qu’Internet lui-même. Depuis 1995, elle est passée d’une simple autorité de certification à un acteur majeur de l’industrie des services réseau.

La protection DDoS de Verisign fonctionne dans le Cloud. Les utilisateurs peuvent choisir de rediriger les tentatives de connexion en modifiant simplement leurs paramètres DNS (Domain Name Server). Le trafic est envoyé à Verisign pour vérification afin d’empêcher les attaques de réseau. Verisign analyse minutieusement tout le trafic avant de le rediriger.

Comme Verisign exploite deux des treize serveurs de noms de route mondiaux, il n’est pas surprenant que l’organisation gère également plusieurs « centres de nettoyage » DDoS dédiés. Ceux-ci analysent le trafic et filtrent les mauvaises demandes de connexion. L’infrastructure combinée fonctionne à près de 2 To/s et peut bloquer même les attaques DDoS les plus écrasantes.

Ceci est largement réalisé via Athena, la plate-forme d’atténuation des menaces de Verisign. Athéna est globalement divisée en trois éléments. Le ‘Shield’ filtre les attaques de réseau (couche 3) et de transport (couche 4) via DPI (Deep Packet Inspection), listes noires et listes blanches et gestion de la réputation du site. Le « proxy » Athena inspecte les en-têtes HTTP pour détecter le mauvais trafic lors des premières tentatives de connexion. Le « proxy » et le « bouclier » sont pris en charge par « l’équilibreur de charge » d’Athena qui aide à empêcher les attaques d’applications (couche 7).

Le portail client affiche des rapports détaillés sur le trafic et vous permet de configurer votre gestion des menaces, par exemple en créant des listes noires de connexion. Pour les utilisateurs réticents à tout déployer sur le Cloud, Verisign propose également OpenHybrid qui peut être installé sur site.

