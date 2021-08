Meilleure RAM 2021 : la meilleure mémoire pour votre PC

Si votre ordinateur a du mal à suivre lorsque vous jouez à l’un des meilleurs jeux PC ou exécutez des applications intensives, ne sautez pas aux conclusions et remplacez le tout ou mettez à niveau l’un des composants les plus chers. Il se peut que vous ayez simplement besoin de récupérer la meilleure RAM pour lui donner le coup de pouce dont elle a besoin.

La meilleure mémoire est tout aussi importante que d’avoir une carte graphique robuste et un processeur puissant. En fait, avoir des vitesses de mémoire plus rapides et augmenter la quantité de mémoire peut faire toute la différence lorsque votre PC connaît des ralentissements et exactement ce dont vous avez besoin pour affronter les tâches informatiques les plus complexes. De nos jours, 16 Go est la quantité idéale si vous comptez sur votre ordinateur ou votre ordinateur portable pour créer du contenu et jouer aux jeux les plus exigeants.

Avant de dépenser beaucoup d’argent pour un GPU ou un processeur coûteux, commencez par déterminer la cause du ralentissement de votre PC. Il se peut que tout ce dont il a besoin soit de la RAM pour lui redonner vie et vous faire économiser de l’argent. Nous avons rassemblé nos choix ci-dessous, ainsi que notre outil de comparaison de prix afin que vous puissiez également trouver le meilleur prix disponible.

Corsair Vengeance LED est tout aussi rapide et réactif qu’esthétique. (Crédit d’image: Corsaire)

1. Corsaire Vengeance LED

Meilleure RAM

Caractéristiques

Type : DDR4

Capacité : Kit 16 Go (2 x 8 Go)

Vitesse : 3200MHz

Raisons d’acheter

+Excellentes performances d’overclocking+DEL vibrante

Raisons à éviter

-Pricey-Besoin de mise à jour du BIOS pour fonctionner à 3200MHz

Corsair est l’un des noms les plus fiables en ce qui concerne la meilleure RAM du marché. Sa série Vengeance, en particulier, a quelque chose pour tout le monde avec ses offres LED DDR4. En plus de donner aux constructeurs de PC une touche supplémentaire d’éclairage vibrant, cette RAM est dotée de répartiteurs de chaleur robustes qui maximisent le refroidissement pour un overclocking plus élevé et des performances maximales. La série Vengeance LED DDR4 de Corsair présente également une latence CL16 et une vitesse impressionnante de 3 466 MHz, elle est donc aussi rapide et réactive qu’esthétique.

Il est difficile de contester le G. Skill TridentZ RGB comme la meilleure RAM RGB. (Crédit d’image: G.Skill)

2. G.Skill Trident Z RVB

Meilleure RAM DDR4

Caractéristiques

Type : DDR4

Capacité : 16 Go (2 x 8 Go)

Vitesse : 3200MHz

Raisons d’acheter

+Excellent éclairage RVB+Facilité d’overclocking

Raisons à éviter

-Se sent un peu fragile-Peut-être un peu trop voyant pour certains

À ce stade, tout le monde connaît G. Skill et sa série de RAM Trident Z RGB. C’est l’une des meilleures RAM, non seulement parce qu’elle est rapide, mais le haut de chaque DIMM comporte une barre lumineuse à ondes arc-en-ciel à spectre complet que vous pouvez utiliser pour faire correspondre votre éclairage RVB sur l’ensemble de votre système. La RAM DDR4 Trident Z RGB présente des latences CAS comprises entre 14 et 19, ce qui est assez impressionnant, mais avec des vitesses allant jusqu’à 4 266, c’est presque parfait. Quelle que soit votre esthétique, il est difficile de contester le G. Skill TridentZ RGB comme la meilleure RAM RGB.

Kingston HyperX Predator est particulièrement adapté à la vitesse et aux performances extrêmes. (Crédit d’image: Kingston)

3. Kingston HyperX Predator

Meilleure RAM DDR3

Caractéristiques

Type : DDR4

Capacité : 8 Go, 16 Go

Vitesse : jusqu’à 4600MHz

Raisons d’acheter

+Très bon prix+Excellent potentiel d’overclocking

Raisons à éviter

-RGB ne fonctionne pas toujours-Plus cher que les autres

L’HyperX hautes performances de Kingston possède l’une des meilleures RAM DDR3 du marché et les modèles Predator sont particulièrement adaptés pour la vitesse et des performances extrêmes qui sont encore extensibles avec les profils XMP. La série Predator DDR3 atteint des latences CL9 à CL11 et des vitesses comprises entre 1866MHz et 2666MHz.

Kingston HyperX Fury peut avoir un impact énorme sur les performances de votre plate-forme. (Crédit d’image: Kingston)

4. Kingston HyperX Fury

Meilleur budget RAM

Caractéristiques

Type : DDR4

Capacité : 4 Go, 8 Go, 16 Go, 32 Go

Vitesse : jusqu’à 3733MHz

Raisons d’acheter

+Abordable à basse vitesse+Forte performance

Raisons à éviter

-Une vitesse un peu lente-3733MHz est chère

Cette Kingston HyperX Fury est une mémoire auto overclockée qui ne videra pas votre portefeuille. Cette RAM DDR3 ou DDR4 intelligente détecte automatiquement les composants du système pour les overclocker aux vitesses les plus élevées possibles, optimisant ainsi les performances de tous les derniers chipsets Intel. Il est livré avec des latences comprises entre CL14 et CL16 et des vitesses comprises entre 2 133 et 2 666 MHz. Bien qu’il soit peu coûteux, il peut vraiment avoir un impact énorme sur les performances de votre plate-forme.

Corsair Dominator Platinum RGB est la meilleure RAM disponible en 2019. (Crédit d’image: Corsair)

5. Corsair Dominator Platine RVB

Meilleure RAM haut de gamme

Caractéristiques

Type : DDR4

Capacité : 16 Go (2 x 8 Go)

Vitesse: 3000MHz

Raisons d’acheter

+Excellentes performances+Superbe

Raisons à éviter

-Non compatible avec Ryzen-Pas assez de haute qualité pour le prix

Si vous voulez le meilleur du meilleur et que vous ne vous souciez pas du prix, la mémoire Dominator Platinum de Corsair a toujours été en tête de liste. Cependant, en 2019, il a été actualisé pour inclure les nouvelles LED RVB Capellix de Corsair, conduisant à un design beaucoup plus riche et plus coloré. C’est la même RAM haut de gamme que nous connaissons et aimons, avec des vitesses allant jusqu’à 3 600 MHz, mais le meilleur RVB fait du Corsair Dominator Platinum RVB la meilleure RAM du marché en 2020.

Avec des vitesses allant jusqu’à 3 733 MHz et des latences CL15-19, HyperX Fury RGB 3733 MHz est tout simplement rapide. (Crédit image : HyperX)

6. HyperX Fury RVB 3733MHz

Meilleure RAM haute fréquence

Caractéristiques

Type : DDR4

Capacité : modules simples de 4 Go à 32 Go, configurations de kit jusqu’à 128 Go

Vitesse: 3733MHz

Raisons d’acheter

+Grand RVB+Rapide

Raisons à éviter

-Éclairage RVB agité – La prise en charge du gigaoctet et du MSI RVB ne fonctionne pas toujours

L’HyperX Fury RGB 3733MHz n’est pas seulement joli avec son design RGB. Avec des vitesses de 2 400 MHz à 3 733 MHz ainsi que des latences CL15 à CL19, il est aussi rapide qu’éblouissant, ce qui le rend bien digne de la meilleure distinction RAM haute fréquence. De plus, il est équipé de profils de mémoire Intel Extreme prédéfinis pour des performances maximales ainsi que de la technologie de synchronisation infrarouge en instance de brevet d’yperX. Pour une expérience de jeu encore plus immersive, vous pouvez chaîner cette RAM pour la synchroniser avec plusieurs autres appareils RVB. C’est l’une des meilleures RAM dans lesquelles investir en ce moment.

Si vous avez besoin de beaucoup de RAM sans occuper trop de slots DIMM, G.Skill Trident Z RGB DC est fait pour vous. (Crédit d’image: G.Skill)

7. G.Skill Trident Z RGB DC

Meilleure mémoire double capacité

Caractéristiques

Type : DDR4

Capacité : 64 Go (2 x 32 Go)

Vitesse : 3200MHz

Raisons d’acheter

+Deux fois le nombre de puces mémoire+Grande qualité de construction

Raisons à éviter

-Uniquement compatible avec certaines cartes mères Z390-RGB peut être un hasard

Parfois, surtout lorsque vous recherchez les meilleurs composants de jeu, « allez gros ou rentrez chez vous » est le meilleur conseil. Et, lorsque vous voulez plus de RAM que vous ne saurez quoi en faire, vous voudrez opter pour la mémoire G.Skill Trident Z RGB DC. Le DC signifie double capacité, par exemple, 32 Go par clé. Maintenant, ce n’est certainement pas la mémoire la plus rapide au monde, pour le moment elle n’est disponible que jusqu’à 3 200 MHz, mais si vous avez besoin de beaucoup de RAM sans occuper trop d’emplacements DIMM (comme si vous avez un gros refroidisseur de processeur ou un Carte Mini-ITX), vous ne pouvez pas vous tromper avec le G.Skill TridentZ RGB DC.

Adata Spectrix D80 est idéal pour votre plate-forme de jeu tous azimuts. (Crédit d’image: Adata)

8. Adata Spectrix D80

Meilleure RAM de jeu

Caractéristiques

Type : DDR4

Capacité : 16 Go (2 x 8 Go), 32 (2 x 16 Go)

Vitesse : jusqu’à 4 133 MHz

Raisons d’acheter

+Superbe apparence+Fonctionne très bien dans les configurations à quatre DIMM

Raisons à éviter

-Performance à deux DIMM chère-médiocre

Si vous construisez une plate-forme de jeu complète, vous aurez besoin du matériel le plus flashy proposé – qui ne veut pas d’une plate-forme de jeu qui éclaire toute la pièce ? Si cela vous semble attrayant, l’Adata Spectrix D80 est la RAM à privilégier. Non seulement il est disponible dans des fréquences allant jusqu’à 5 000 MHz, mais il est également refroidi par liquide, ce qui signifie que vous n’avez pas à vous soucier de sa surchauffe. L’Adata Spectrix D80 sera la meilleure RAM pour les jeux dans une caverne éclairée par RVB.

La mémoire TridentZ Royal obtient notre vote comme la meilleure RAM RVB du marché. (Crédit image : G.Skill)

9. G.Skill TridentZ Royal

Meilleure RAM RVB

Caractéristiques

Type : DDR4

Capacité : 32 Go (4 x 8 Go)

Vitesse : 3600MHz

Raisons d’acheter

+Superbe+Compatible avec la plupart des planches

Raisons à éviter

-Un peu cher-Pas assez premium pour le prix

Trouver de la RAM qui s’intègre parfaitement à votre plate-forme de jeu lumineuse est facile avec G.Skill. En fait, sa mémoire TridentZ Royal obtient notre vote comme la meilleure RAM RVB sur le marché à l’heure actuelle, grâce à sa conception unique en forme de joyau. Cela signifie qu’il est équipé d’une barre lumineuse cristalline qui diffuse essentiellement les huit couleurs RVB personnalisables pour un éclairage éblouissant et scintillant. La RAM elle-même est polie avec des dissipateurs thermiques en aluminium de couleurs or ou argent pour garder le tout au frais. Bien sûr, tout n’est pas que look – le G.Skill TridentZ Royal offre également une fiabilité et des performances exceptionnelles.

Corsair Vengeance LPX est essentiel pour les constructions de PC avec des refroidisseurs de processeur massifs. (Crédit d’image: Corsaire)

10. Corsaire Vengeance LPX

Meilleure RAM discrète

Caractéristiques

Type : DDR4

Capacité : 16 Go (2 x 8 Go)

Vitesse : 3200MHz

Raisons d’acheter

+Excellentes performances+Deux ventilateurs de refroidissement

Raisons à éviter

-Overclockabilité limitée-Pourcentage élevé d’unités défectueuses

La RAM Vengeance LPX de Corsair est conçue pour les utilisateurs qui souhaitent des performances maximales avec un encombrement minimal. Cette RAM discrète est essentielle pour les versions de PC avec des refroidisseurs de processeur massifs. Bien qu’ils soient si discrets, ils disposent toujours d’un dissipateur de chaleur à huit couches pour refroidir pendant l’overclocking. Bien que sa conception mince ne permette pas les LED, vous pouvez l’obtenir en trois couleurs : noir, rouge ou bleu.

G.Skill Mac RAM a des mises à niveau de mémoire pour les Mac. (Crédit d’image: G.Skill)

11. G.Skill Mac RAM

Meilleure RAM Mac

Caractéristiques

Type : DDR3

Capacité : 4 Go (2×2 Go)

Vitesse : jusqu’à 1066MHz

Raisons d’acheter

+Alternative abordable+Meilleure valeur

Raisons à éviter

-Peut ne pas être compatible avec les Macs beaucoup plus anciens-Slow pour les utilisateurs expérimentés

G.Skill n’est pas seulement dédié à la RAM des ordinateurs portables et des ordinateurs de bureau, mais il propose également des mises à niveau de mémoire pour les Mac. Vous voyez, Apple facture des montants démesurés pour les mises à niveau de RAM, donc utiliser un kit tiers peut économiser une tonne d’argent. Eh bien, tant que votre Mac est assez vieux pour avoir encore de la RAM évolutive. Ces kits SO-DIMM ont une latence CAS comprise entre 9 et 11 et des vitesses comprises entre 1 333 MHz et 1 600 MHz. Le meilleur rapport qualité-prix semble être le G.Skill DDR3-1 333 pour Mac.

Crucial Ballistix Sport bénéficie d’une autonomie de batterie efficace et offre des vitesses rapides pour le multitâche. (Crédit d’image: Crucial)

12. Crucial Ballistix Sport

Meilleure RAM pour ordinateur portable

Caractéristiques

Type : DDR4

Capacité : 32 Go (2 x 16 Go)

Vitesse : jusqu’à 3200 MHz

Raisons d’acheter

+Profil bas+Grande valeur pour les jeux

Raisons à éviter

-Ne fonctionne pas toujours avec AMD Ryzen-Rien d’extraordinaire

Crucial est de loin la meilleure RAM pour les systèmes portables. Ce fabricant a conçu ses SODIMM Crucial Ballistix Sport pour une autonomie efficace de la batterie tout en offrant des vitesses rapides pour le multitâche. Il est idéal pour tous ceux qui souhaitent accélérer les meilleurs ordinateurs portables, et cette mémoire offre probablement une vitesse de mémoire plus élevée que tout ce qui est stocké dans votre ordinateur portable. Assurez-vous simplement que votre ordinateur portable vous permet de mettre à niveau la RAM – la réparabilité est en train de tomber de mode ces jours-ci.

(Crédit image: Silicon Power)

13. Silicon Power Zenith PowerX

Meilleure RAM de milieu de gamme

Caractéristiques

Type : DDR4

Capacité : Kit 16 Go (2 x 8 Go)

Vitesse : 3200MHz

Raisons d’acheter

+Faible consommation d’énergie+Profil bas pour une RAM RVB

Raisons à éviter

– Ça a l’air ennuyeux

Si vous voulez une RAM discrète et à faible consommation d’énergie avec des prouesses d’overclocking automatique, le Power Zenith PowerX de Silicon est une excellente option. Il est doté d’une construction en aluminium et d’une conception qui gère et minimise efficacement la chaleur lors des heures supplémentaires. Compte tenu de ses performances, ce profil bas pour des configurations plus compactes est encore plus impressionnant. Et, c’est juste le ticket pour les moddeurs et les overclockeurs.

