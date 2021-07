Meilleure reprise de la demande au premier trimestre en glissement annuel : Kalyan Jewelers

“Nous avons assisté à des tendances de reprise encourageantes de la fréquentation des clients et des revenus dans nos salles d’exposition qui ont rouvert, la plupart des salles d’exposition fonctionnant globalement aux niveaux quotidiens observés au cours du trimestre précédent (janvier-mars 2021) où nous avons enregistré de très bonnes performances de revenus”, a déclaré la société. dit dans un communiqué de presse.

Le détaillant de bijoux Kalyan Jewelers a déclaré que 92% de ses salles d’exposition en Inde étaient opérationnelles au 30 juin et que la reprise de la demande était meilleure que la période comparable de l’exercice précédent.

“Nous avons assisté à des tendances de reprise encourageantes de la fréquentation des clients et des revenus dans nos salles d’exposition qui ont rouvert, la plupart des salles d’exposition fonctionnant globalement aux niveaux quotidiens observés au cours du trimestre précédent (janvier-mars 2021) où nous avons enregistré de très bonnes performances de revenus”, a déclaré la société. dit dans un communiqué de presse.

Le détaillant de bijoux a déclaré que le chiffre d’affaires global pour le premier trimestre récemment conclu était d’environ 55% du chiffre d’affaires réalisé au premier trimestre de l’exercice 20.

“Nous nous attendons à ce que le poinçonnage obligatoire standardise la pureté des bijoux en or et apporte davantage de structure et de transparence à l’industrie, ce qui accélérera le passage de la demande des consommateurs des entreprises non organisées aux acteurs organisés”, ont déclaré des sources de Kalyan.

