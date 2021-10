Meilleure signature de Chelsea depuis N’Golo Kante

Il y avait un certain nombre de points à retenir sur la performance de Chelsea contre Brentford la semaine dernière, mais celui qui se démarque est qu’Edouard Mendy est la meilleure signature de Chelsea de mémoire récente. Le gardien de but sénégalais a toujours été l’un des meilleurs joueurs de l’équipe depuis sa signature en septembre 2020, mais ce sont ses exploits contre Brentford qui ont vraiment fait ressortir ses capacités. Il est difficile de penser à la dernière signature de Chelsea pour avoir autant d’impact sur le club. Vous devrez peut-être même retourner à N’Golo Kante pour trouver quelqu’un qui fasse partie intégrante de l’équipe.

Edouard Mendy est la meilleure signature de Chelsea depuis des années

Les statistiques

Rien qu’en Premier League, Edouard Mendy a gardé 20 feuilles blanches en 38 matchs jusqu’à présent, aidant Chelsea à remporter 22 victoires au cours de cette période. Il a également été actif dans ces 38 matchs car il est crédité de 82 arrêts. Bien sûr, les statistiques à elles seules ne racontent pas toute l’histoire, nous avons donc comparé la saison 2020/2021 de Mendy à certains de ses pairs comme Ederson de Manchester City, David de Gea de Manchester United et Alisson de Liverpool en utilisant FbRef.

Par rapport à ses pairs, les niveaux de performance de Mendy deviennent clairs. Il a eu le meilleur pourcentage d’arrêts et de draps propres de tous ceux que nous avons étudiés, dans ces deux catégories, il a devancé Ederson mais a surclassé De Gea et Alisson. Chaque gardien de but inclus dans notre étude avait plus de 40 matchs à son actif au cours de la saison, donc la taille de l’échantillon pour les quatre était assez cohérente.

Une autre bataille de statistiques que Mendy a remportée était les buts contre par 90 minutes alors que ses 0,67 buts alloués par 90 ont battu les 0,69 d’Ederson. En regardant la saison en cours à ce jour, Mendy a une fois de plus une longueur d’avance sur ses pairs avec un pourcentage d’arrêt ridicule de 90,9% et seulement 5 buts autorisés lors de ses dix matchs jusqu’à présent.

Les distinctions

Si les statistiques ne suffisent pas à vous convaincre, alors peut-être que la liste des distinctions de Mendy le fera. Il a remporté le prix du gardien de but de la saison de l’UEFA Champions League pour la campagne victorieuse de Chelsea. C’était la première fois qu’un gardien de but de Chelsea remportait le prix depuis la légende du club Petr Cech en 2012. Au cours de cette campagne, Mendy a égalé le record du plus grand nombre de draps propres lors d’une saison de Ligue des champions avec neuf. Il a également remporté le prix du meilleur international africain pour la saison 2020/2021 aux Ghana Football Awards.

Chelsea essaie de remplacer Petr Cech depuis sa retraite. Thibaut Courtois et Kepa Arrizabalaga ont tous deux essayé et échoué à devenir la solution à long terme du club. Edouard Mendy pourrait enfin être la réponse à l’énigme de longue date des gardiens de but de Chelsea, et au rythme où il évolue, il pourrait bien se solidifier en tant que légende du club.

Photo principale

Intégrer à partir de .