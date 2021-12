Meilleure sortie sur la côte en tête, annonce Deluxe Always Tomorrow

Best Coast a dévoilé sa nouvelle chanson, « Leading »: leur premier nouveau matériel depuis leur sortie l’édition du 10e anniversaire de Boyfriend en juin, et présente des harmonies d’accompagnement de The Linda Lindas.

La nouvelle chanson figurera sur la prochaine version de luxe de Best Coast de leur album 2020 Toujours demain, qui sortira via Concord le 7 janvier 2022.

Best Coast a écrit à propos du morceau, « »Leading » consiste à essayer de trouver de l’espoir pendant l’apocalypse, avec les chœurs de nos jeunes voix préférées, The Linda Lindas. » Vous pouvez consulter la piste ci-dessous.

À sa sortie en février 2020, Always Tomorrow – incontestablement la collection de chansons la plus personnelle et la plus révélatrice du groupe à ce jour – a été saluée par la critique des deux côtés de l’Atlantique.

La guitariste et chanteuse Bethany Cosentino a déclaré: «Alors que Always Tomorrow fête ses deux ans et que nous avons finalement décidé de faire tourner l’album comme il était censé l’être, l’album évolue vers quelque chose de tout nouveau. Il peut y avoir un laps de temps évident qu’il est difficile pour moi, l’artiste, d’ignorer – mais à la base, c’est toujours le même album que je voulais qu’il soit quand il a été créé. Une main à tenir à travers les temps sombres et un rappel que la vie est très dure, mais vous êtes encore plus dur. »

« All Alone » consiste à se demander si vous appartenez ou non à l’endroit que vous avez toujours appelé chez vous », ajoute-t-elle. « Nous avons également inclus des faces B d’Always Tomorrow qui sont sorties en 2020 pour le Record Store Day, intitulées » Sweetness » et » Birthday « , ainsi qu’une reprise de l’une de mes chansons préférées de tous les temps, » If It vous rend heureux » par le brillant Sheryl Corbeau. »

Quelques semaines après le lancement triomphal d’Always Tomorrow, une grande partie des États-Unis ont été bloqués et les plans de tournée du groupe ont été sabordés. Après près de deux ans de retard, le groupe est heureux d’annoncer une tournée 25 Market US qui débutera le 11 janvier à Santa Cruz. Visitez le site officiel du groupe pour plus d’informations sur toutes les dates.

Précommandez l’édition deluxe d’Always Tomorrow, sortie le 7 janvier.