Meilleure souris d’ordinateur pour 2021 : faites défiler facilement

De nos jours, de nombreux utilisateurs d’ordinateurs possèdent des ordinateurs portables et doivent faire beaucoup de défilement et de tapotement sur leur trackpad ou trackball. Mais ce n’est pas le moyen le plus efficace de gérer votre entreprise sur votre ordinateur. Certaines personnes refusent cependant d’utiliser autre chose que leurs trackpads, donc ce post n’est pas pour eux. Si votre travail nécessite beaucoup de présentations, de feuilles de calcul et de documents, le défilement vers le haut et vers le bas sans souris d’ordinateur ne suffira pas.

Arrêtez de créer plus de travail pour vous-même lorsque vous êtes devant un ordinateur de bureau ou assis avec votre ordinateur portable sur une surface plane en jetant un coup d’œil à l’une de ces souris d’ordinateur (il peut s’agir d’ordinateurs : souris ou souris). Si vous êtes gaucher ou droitier, vous avez besoin d’une souris qui peut fonctionner pour vous. Heureusement, nous avons fait les devoirs pour que vous trouviez les meilleures options. Alors, découvrez les meilleurs choix de souris d’ordinateur que nous avons sélectionnés pour vous ci-dessous et préparez-vous à cliquer.

Meilleure souris sans fil : Seenda Wireless Mouse

Souris sans fil Seenda Source de l’image : Seenda/Amazon

Avantages: Silencieux, plug and play

Les inconvénients: Petit, donc pas le meilleur pour les grandes mains

Vous ne trouverez pas de souris sans fil plus compactes que la souris sans fil Seenda. Cela éliminera le besoin d’un autre cordon sur votre espace de travail. Vous avez le choix entre différentes couleurs, 24 pour être précis. Cette souris est très compatible, vous n’aurez donc probablement pas à vous soucier qu’elle ne fonctionne pas pour votre ordinateur. Tant que vous avez un port USB, vous serez réglé. Il fonctionne avec Windows et macOS.

Les boutons réactifs offrent un clic très doux avec moins de bruit. La connexion sans fil 2,4 GHz atteindra jusqu’à 33 pieds. Vous pouvez le brancher et il est prêt à l’emploi, car aucun pilote n’a besoin d’être installé. Cela a également plus de 83 000 avis sur Amazon, ce qui le rend essayé et testé. Il n’a besoin que d’une pile AA pour fonctionner. Il s’endormira également après 10 minutes d’inactivité.

Meilleure souris filaire : Logitech M100 Corded Mouse

Souris filaire Logitech M100 Source de l’image : Logitech/Amazon

Avantages: Commandes pratiques, conception ambidextre

Les inconvénients: Clique un peu fort

Si vous préférez l’aspect et la convivialité d’une souris filaire, jetez un œil à la souris filaire Logitech M100. Il peut fonctionner facilement aussi bien pour les droitiers que pour les gauchers grâce à sa forme confortable et ambidextre. Aucune configuration n’est requise car il vous suffit de le brancher sur le port USB ou PS/2 de votre ordinateur. Il est réglé avec une sensibilité de 800 DPI pour vous donner un contrôle précis.

Il offre un défilement latéral et une fonction de zoom, idéal pour les feuilles de calcul ou les présentations. Cette souris fonctionne avec les systèmes d’exploitation Windows, Linux et Mac. Configuré pour fonctionner immédiatement. Logitech est une marque de confiance sur le marché. Vous adorerez son suivi réactif.

Meilleure souris d’ordinateur pour les jeux : UtechSmart Venus Gaming Mouse

Souris de jeu UtechSmart Venus Source de l’image : UtechSmart/Amazon

Avantages: 18 boutons programmables, 16 millions de combinaisons LED RGB

Les inconvénients: Éclairage pas aussi puissant que les options plus chères

Pour ceux qui passent beaucoup d’heures à jouer, vous devez considérer la souris de jeu UtechSmart Venus. Cette souris est livrée avec 16400 DPI, 12000 FPS, un taux d’interrogation de 1000 Hz, une accélération de 30G et elle offre une vitesse de curseur de 100 à 150 in/s. Cela fonctionnera rapidement pour vous pendant que vous vous battez. Il y a 18 boutons programmables et cinq profils personnalisés, chacun avec une couleur de lumière LED RVB pour une identification facile.

Vous pouvez choisir parmi plus de 16 millions de combinaisons LED RGB. Il est également doté de patins en téflon lisses et le poids et l’équilibre peuvent être ajustés à votre guise en réglant les huit poids. Au dos de la souris se trouve un bouton de réglage spécial qui vous permet d’utiliser la souris avec une efficacité maximale. Réglez-le à votre guise et ne revenez jamais en arrière.

Idéal pour les grandes mains : la souris ergonomique AUTLEY

Souris ergonomique AUTLEY Source de l’image : AUTLEY/Amazon

Avantages: Forme unique pour soutenir votre paume, sensibilités multiples

Les inconvénients: Le design n’est pas pour tout le monde, Mac ne reconnaît pas les boutons avant et arrière

Vous cherchez quelque chose pour vos grandes mains ? La souris ergonomique AUTLEY est là pour vous aider. C’est une très grande souris qui est idéale pour les grandes mains. Cela peut prendre quelques jours pour s’y habituer, mais une fois que vous l’aurez fait, vous réaliserez à quel point c’est approprié. Ceci est une souris pour droitier et prend en charge votre paume. La conception verticale appropriée maintient votre main et votre bras dans une position plus naturelle.

Il y a une batterie Li rechargeable intégrée. Vous pouvez le régler sur trois sensibilités différentes : 800, 1200 ou 1600 DPI. Vous pourrez le changer en appuyant sur le bouton DPI. Il est compatible avec divers systèmes d’exploitation et fonctionne même pendant la charge. Le petit doigt surveille tous vos doigts.

Meilleure souris pour gaucher : souris à boule de commande sans fil ELECOM pour gaucher 2,4 GHz

Souris à boule de commande sans fil 2,4 GHz ELECOM pour gaucher Source de l’image : ELECOM/Amazon

Avantages: Conçu pour les gauchers, plusieurs boutons

Les inconvénients: Le trackball sur le côté est unique et certains peuvent ne pas l’aimer

La souris à boule de commande sans fil ELECOM pour gaucher 2,4 GHz est conçue pour les gauchers. Il est doté d’une technologie de suivi optique et d’une boule de commande unique sur le côté. Cela vous aidera à accéder plus efficacement à différentes zones de l’écran. Vous améliorerez votre productivité et votre efficacité en utilisant cette souris. Vous pouvez également modifier le niveau DPI en deux sensibilités différentes.

Il ne nécessite presque aucun entretien pour que cela fonctionne de manière optimale. Il est très compatible, car il fonctionnera avec plusieurs systèmes d’exploitation. Vous pouvez régler le mode d’alimentation pour économiser la batterie. Vous aurez besoin d’une pile AA pour le faire fonctionner. Il peut être utilisé pour les jeux et aussi pour le travail de bureau.

