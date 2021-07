Meilleure souris gamer 2021 : les meilleures souris gamer que nous avons testées

Faites passer vos jeux au niveau supérieur avec la meilleure souris de jeu disponible. Après tout, il ne suffit pas d’investir dans un PC de jeu et une carte graphique de premier ordre pour une expérience de jeu transparente. Vous devez également investir dans vos périphériques.

Lorsque vous affrontez les meilleurs jeux PC, utiliser la meilleure souris de jeu que vous pouvez trouver pourrait faire la différence entre gagner et perdre. Contrairement aux souris typiques, vous trouverez que l’une d’entre elles est livrée avec des capteurs de premier ordre, des boutons remappables, une meilleure construction et une plage de DPI plus élevée pour des vitesses plus rapides et plus de précision. Certaines de ces souris peuvent également avoir des fonctionnalités centrées sur le joueur, comme l’éclairage RVB, les ajustements de poids et le suivi de l’inclinaison. De cette façon, vous pouvez tirer le maximum de performances de vos sessions de jeu.

Étant donné que nous avons testé de nombreuses souris de jeu, y compris celles répertoriées ici, nous savons ce qu’il faut rechercher. Que vous souhaitiez la meilleure souris sans fil ou une souris filaire riche en fonctionnalités, nous avons rassemblé nos meilleurs choix pour la meilleure souris de jeu. Et n’oubliez pas de compléter votre battlestation avec le meilleur clavier de jeu et les meilleurs tapis de souris de jeu.

1. Roccat Burst Noyau

Prix ​​pas cher, carrosserie premium

Caractéristiques

PPP : 8 500

Caractéristiques : coque en nid d’abeille solide, commutateur optique Titan, accélération 35G

Raisons d’acheter

+Extrêmement léger+Construction Premium

Raisons à éviter

-Câble rigide

Le Roccat Burst Core prouve que vous n’avez pas besoin de payer plus de 50 $/50 £ pour obtenir une souris premium. Cette option filaire abordable gagne autant en performances et en construction qu’en prix. Bien que minime sur les fioritures, il se démarque absolument dans tout le reste, y compris l’ergonomie et la conception légère. Les fans de RGB voudront peut-être opter pour le Roccat Burst Pro, plus cher, mais si cela ne vous dérange pas de quelque chose de plus minimaliste et chic, celui-ci est celui qu’il vous faut, quel que soit votre budget.

Lire la critique complète : Roccat Burst Noyau

2. Razer Viper 8K

Quelle différence 8K fait

Caractéristiques

PPP : 20 000

Caractéristiques : capteur optique Razer Focus+, technologie HyperPolling,

Raisons d’acheter

+ taux d’interrogation de 8 000 Hz + conception ambidextre

Raisons à éviter

-Un peu cher

Les jeux compétitifs au rythme rapide nécessitent une souris de jeu qui peut suivre, et pour cela, vous voudriez jeter un œil à la Razer Viper 8K. C’est l’une des souris de jeu les plus rapides et les plus réactives du marché, grâce à son taux d’interrogation de 8 000 Hz et à une latence de clic < 0,125 ms. Il a également hérité de la construction impressionnante de la gamme Razer Viper ainsi que du design ambidextre de certains de ses modèles. Vous aurez cependant besoin d'un moniteur rapide pour tirer pleinement parti de la Viper 8K, mais si vous avez besoin de la souris la plus réactive possible, c'est la meilleure pour vous.

Lire la critique complète : Razer Viper 8K

3. Corsair Dark Core RGB Pro sans fil

Le sans fil à son meilleur

Caractéristiques

PPP : 18 000

Caractéristiques : vitesse sans fil inférieure à 1 ms, poignées latérales interchangeables, hyper-interrogation jusqu’à 2 000 Hz

Raisons d’acheter

+Faible latence+Logiciel très robuste

Raisons à éviter

-Pas pour les joueurs à griffes-Plus difficile à utiliser lorsqu’il est câblé

Les souris de jeu sans fil impressionnantes sont à peine un sou la douzaine. En raison de leur latence, les souris sans fil ne sont généralement pas idéales pour les jeux où chaque fraction de seconde compte. C’est pourquoi le Corsair Dark Core RGB nous a encore plus impressionnés. Avec sa vitesse inférieure à 1 ms, sa latence incroyablement faible et sa fiabilité, c’est vraiment une souris avec laquelle nous pouvons jouer, sans fil ou non. Et, c’est sans mentionner son éclairage RVB hautement personnalisable et son logiciel très robuste. Il y a un hic : ce n’est pas idéal pour les joueurs à griffes car son repose-mains est un peu plat. Cependant, si vous êtes un adepte de la paume, vous adorerez la façon dont il tient dans votre main.

Lire la critique complète : Corsair Dark Core RGB Pro sans fil

4. Steelseries Rival 5

La grandeur peut couler

Caractéristiques

PPP : jusqu’à 18 000

Caractéristiques : capteur de jeu optique de précision TrueMove Air, 5 boutons latéraux à action rapide, 10 zones RVB

Raisons d’acheter

+Performances constantes+Design élégant+Boutonné

Raisons à éviter

-Boutons supplémentaires délicats-Pas de poignées

Héritant des meilleurs attributs de la Rival 600 mais gardant également son prix d’entrée abordable, le dernier ajout de SteelSeries à sa famille de souris de jeu est plus qu’un solide concurrent dans la bataille pour la meilleure souris de jeu. La grandeur du SteelSeries Rival 5 est évidente à la fois dans sa conception et ses caractéristiques, tout comme dans ses performances. Il est léger et est livré avec plus de boutons latéraux – sans parler de ses performances presque irréprochables, ce qui en fait un excellent rapport qualité-prix indéniable pour les joueurs.

Lire la critique complète : Steelseries Rival 5

5. SteelSeries Sensei Ten

SteelSeries revient à ses racines Sensei

Caractéristiques

DPI : 50 à 18 000 par incréments de 50

Caractéristiques : capteur TrueMove Pro, accélération 50G, suivi de l’inclinaison, commutateurs mécaniques 60 millions de clics, conception ambidextre

Raisons d’acheter

+Conception ambidextre+Personnalisation du profil embarqué

Raisons à éviter

-Un peu léger-Facile à cliquer accidentellement sur les boutons latéraux

Sa personnalisation de profil intégrée et sa belle finition mate ne sont que deux des choses que vous adorerez à propos du SteelSeries Sensei Ten. Plus important encore, cette souris ambidextre est dotée d’un capteur haut de gamme, ce qui en fait l’une des meilleures souris de jeu que nous ayons testées. Il offre des options de personnalisation d’accélération et de décélération impressionnantes, ainsi que des performances fluides. SteelSeries complète le tout avec Tilt Tracking, qui maintient essentiellement un suivi cohérent et précis même lorsque vous soulevez votre souris et la reposez à des angles inclinés.

Lire la critique complète : SteelSeries Sensei Ten

6. Razer Basilisk X Hyperspeed

Toutes les performances, le double du sans fil

Caractéristiques

PPP : jusqu’à 16 000

Caractéristiques : vitesse de suivi 450 IPS, accélération jusqu’à 40G, HyperSpeed ​​Wireless, 6 boutons programmables

Raisons d’acheter

+Deux options de connexion+Batterie longue durée

Raisons à éviter

-Pas de sauvegarde filaire-Pas d’indicateur DPI

Avec jusqu’à 450 heures en mode Bluetooth, la Razer Basilisk X Hyperspeed est l’une des souris sans fil les plus durables du marché. Mais, il y a plus que la longévité. Il offre également d’excellentes performances avec une vitesse de suivi de 450 IPS et une accélération jusqu’à 40G. Sa caractéristique clé, cependant, est l’HyperSpeed ​​Wireless, qui réduit le temps nécessaire pour envoyer des données entre votre souris et votre PC, de sorte qu’il est 25 % plus rapide que toute autre technologie de jeu sans fil.

Lire la critique complète : Razer Basilisk X Hyperspeed

7. Embrayage MSI GM30

Souris de jeu abordable qui allie forme et fonction

Caractéristiques

PPP : jusqu’à 6 200

Caractéristiques : ergonomie de la paume et des griffes, commutateurs Huano Blue avec plus de 10 clics

Raisons d’acheter

+Boutons personnalisables et éclairage RVB+Confortable pour les poignées paume et griffe

Raisons à éviter

-Le remappage des boutons est déroutant-Pas de bouton de sélection de profil intégré

Souris de jeu équilibrée de milieu de gamme capable de gérer une variété de situations, la MSI GM30 Clutch est une excellente souris de jeu de milieu de gamme dotée d’une construction légère et de fonctionnalités supplémentaires, bien que modestes. Parmi ces fonctionnalités, il y a la possibilité de configurer jusqu’à trois profils distincts dans l’application DragonCenter de MSI. Cela peut ne pas être bon pour les jeux gourmands en entrées et rapides. Cependant, si vous avez besoin d’une souris abordable et fiable qui peut gérer les jeux sérieux ainsi que l’utilisation quotidienne de l’ordinateur, celle-ci est idéale.

Lire la critique complète : Embrayage MSI GM30

8. HP Omen Vector sans fil

Des performances exceptionnelles et une longue durée de vie de la batterie

Caractéristiques

PPP : 16 000

Fonctionnalités : jusqu’à 180 heures d’autonomie, charge rapide, boutons personnalisables, 50 millions de clics

Raisons d’acheter

+Temps de réponse incroyablement rapide+Grande autonomie de la batterie+Charge rapide

Raisons à éviter

– Manque de connectivité Bluetooth – Ne peut faire défiler DPI que dans une direction

L’Omen Vector n’offre pas seulement des performances impeccables sans latence et une rage d’interrogation de 1 ms. Il est également livré avec une autonomie extrêmement longue allant jusqu’à 180 heures ainsi qu’une capacité de charge USB-C rapide qui vous permet une charge complète après seulement 90 minutes. Il n’y a pas beaucoup de fonctionnalités supplémentaires ici, et vous pourriez manquer de pouvoir vous connecter via Bluetooth, mais cette souris sur le minimalisme et le respect des bases. Si c’est quelque chose que vous recherchez, c’est la meilleure souris de jeu pour vous.

Lire la critique complète : HP Omen Vector sans fil

9. Fléchette HyperX Pulsefire

Le meilleur des deux mondes

Caractéristiques

PPP : jusqu’à 16 000

Caractéristiques : Qi Certified pour le chargement sans fil, poignées rembourrées en similicuir, adaptateur USB sans fil

Raisons d’acheter

+Rembourrage latéral extra confortable+Autonomie impressionnante de la batterie+Sans fil et filaire, avec chargement Qi

Raisons à éviter

-Pas le design le plus intéressant

Si vous voulez une souris haut de gamme pour répondre à vos besoins de jeu, alors vous serez heureux de débourser un peu plus pour ce que l’HyperX Pulsefire Dart a à offrir. Cette souris de jeu offre une qualité de construction robuste, des boutons réactifs, une excellente ergonomie et des performances de premier ordre. En d’autres termes, elle a tous les ingrédients de la meilleure souris de jeu. Et pourtant, il va au-delà, vous offrant le meilleur des deux mondes avec ses capacités filaires et sans fil. Non seulement cela, mais il vante également la longévité et la charge Qi. Que pourriez-vous demander de plus?

Lire la critique complète : Fléchette HyperX Pulsefire

10. Roccat Kone Pro

Remarquablement léger et prêt pour l’esport

Caractéristiques

PPP : jusqu’à 19 000

Caractéristiques : coque extrêmement légère, Titan Switch Optical, Titan Wheel Pro, câble PhantomFlex

Raisons d’acheter

+Extrêmement léger+Titan Switch offre d’excellents clics+Titan Wheel Pro Scroll est parfait

Raisons à éviter

-Manque de boutons de réglage DPI

Le Kone Pro de Roccat est indéniablement magnifique, combinant l’éclairage RVB propre et minimaliste et magnifique de la marque, situé de manière unique sous les boutons gauche et droit. Mais, cela ne va pas non plus par l’apparence seule. Légère comme une plume mais aussi rapide que l’éclairage, cette souris de jeu haut de gamme offre des performances de qualité esports sérieuses, ce qui en fait une excellente option pour les pros et ceux qui prennent le jeu au sérieux. Pour le rendre vraiment vôtre, Roccat propose même une multitude d’options de personnalisation respectables pour faire bonne mesure.

Lire la critique complète : Roccat Kone Pro

Comment choisir la meilleure souris gamer

Bien que vous trouviez certainement la meilleure souris de jeu de vos rêves de jeu, cela peut prendre du temps et des efforts. C’est prévu ; il y a une tonne de jargon technique compliqué qui va dans les meilleures souris de jeu – des termes comme les taux de sondage et les cotes DPI qu’un acheteur régulier peut ne pas connaître. Pour mémoire, vous voudrez un nombre plus élevé des deux, même si ces deux termes signifient des choses très différentes.

Pour les nouveaux venus dans le monde des jeux sur PC, lorsque vous rencontrez le terme DPI, c’est un raccourci pour « points par pouce ». Plus le nombre est élevé, plus la plage dans laquelle vous pouvez spécifier la sensibilité de votre souris est large. Si vous n’avez pas beaucoup d’espace de bureau disponible, mais que vous voulez toujours de la précision et de la précision, optez pour la meilleure souris de jeu avec un indice DPI plus élevé qui peut basculer vers un DPI inférieur, au cas où vous auriez un bureau plus grand.

Pendant ce temps, un taux d’interrogation élevé signifie que vous obtenez des temps de réponse plus rapides. Le taux d’interrogation est mesuré en hertz, et il varie généralement d’environ 125 à 1 000 Hz. Ce dernier signifie que la position de votre souris est signalée à votre ordinateur 1 000 fois par seconde.

D’autres facteurs clés de la souris de jeu que vous voudrez garder à l’esprit sont l’ergonomie – en particulier si vous êtes gaucher – et l’éclairage RVB.

