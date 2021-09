Meilleure souris sans fil pour Mac 2021

Meilleur

Quelle est la meilleure souris sans fil pour votre Mac, qu’il s’agisse d’un ordinateur de bureau ou d’un ordinateur portable comme le MacBook Air M1 ? L’utilisation d’une souris sans fil présente de nombreux avantages. Vous n’avez pas à vous soucier de la longueur de votre cordon, de vous emmêler avec d’autres périphériques ou d’utiliser de précieux ports USB. Il existe différents types de souris sur le marché pour chaque type d’utilisateur. Nous adorons l’Apple Magic Mouse, qui est spécialement conçue pour Mac et fonctionne comme un mini trackpad. Il existe également d’autres excellentes options. Si vous n’aimez pas le design plat de la Magic Mouse, consultez le reste de nos favoris ci-dessous.

Parfait pour la plupart : souris sans fil multi-appareils Logitech M720 Triathalon



Également connue sous le nom de souris Triathalon, la souris sans fil à faible coût et haute puissance de Logitech est un excellent produit de milieu de gamme. C’est ce qu’on appelle la souris Triathalon car elle dispose de trois connexions d’appareils Bluetooth. Vous pouvez l’utiliser avec votre iMac Pro à la maison, votre MacBook Pro en déplacement et votre PC au travail. Pour beaucoup d’entre nous, ce sera la meilleure souris sans fil pour Mac.

Conception ergonomique : boule de commande sans fil Logitech MX Ergo Advanced avec plaque inclinable



Le MX Ergo est très confortable et vous permet de naviguer sur votre Mac sans avoir à déplacer votre main ou votre poignet sur un tapis de souris toute la journée. C’est une souris fantastique pour ceux qui recherchent quelque chose avec un design ergonomique.

Ambidextre : Souris Trackball sans fil Kensington Expert (K72359WW)



Les gauchers et les droitiers peuvent utiliser cette souris trackball avec aplomb. Il est parfait pour les éditeurs vidéo, et la molette de défilement circulaire facilite la numérisation de plusieurs pages ou cadres. La conception ergonomique aide à soulager les douleurs au poignet et le rembourrage supplémentaire garantit que vous tenez votre bras au bon angle.

Idéal pour les douleurs au poignet : la souris sans fil verticale Logitech MX



Cette souris verticale a été spécialement conçue pour soulager la douleur causée par un appui incorrect de la main sur une souris traditionnelle. Sa conception positionne votre bras dans son angle de repos naturel pour améliorer le confort et aider à corriger la mauvaise posture de l’ordinateur.

Souris de jeu Elite : souris de jeu sans fil G604 Lightspeed de Logitech



La G604 de Logitech est la meilleure souris sans fil pour cliquer avec la vitesse et l’efficacité nécessaires pour traverser le donjon le plus difficile, battre le pire boss ou surpasser l’adversaire sportif le plus talentueux.

Le plaisir des joueurs : la souris de jeu sans fil SteelSeries Rival 650 Quantum



SteelSeries fabrique une souris de jeu impeccable avec un décalage presque nul, un placement précis du réticule et la détection de décollement la plus faible possible. Ses boutons et son équilibre de poids sont hautement personnalisables, même pour les joueurs les plus exigeants.

Option économique : Souris sans fil Seenda – Souris sans bruit 2.4G avec récepteur USB



Si vous recherchez une souris de base sans cloches ni sifflets et que vous ne voulez pas payer beaucoup pour cela, Seenda fabrique une souris simple et fiable, sans fioritures, dans votre choix de couleurs amusantes. C’est aussi moins cher qu’une pizza.

Triple productivité : souris sans fil Logitech MX Anywhere 2S (910-005153)



Si vous utilisez plusieurs ordinateurs/plusieurs plates-formes, c’est la souris qu’il vous faut. Il prend en charge trois appareils différents et est compatible multiplateforme avec Mac et PC. Le capteur de fond noir de 4000 dpi garantit également qu’il fonctionne sur n’importe quelle surface, y compris le verre.

Totalement personnalisable : Trackball sans fil vertical Kensington Pro Fit Ergo



Pour une personnalisation ultime, découvrez ce trackball ergonomique en forme de souris pour une transition facile. Connectez-vous à trois ordinateurs, modifiez les paramètres DPI pour le contrôle de la vitesse du curseur et sortez la balle pour la nettoyer avec un bouton. De plus, avec le logiciel de Kensington, vous pouvez personnaliser neuf boutons comme vous le souhaitez.

Au pixel près : la souris sans fil Logitech MX Anywhere 3



Comme son nom l’indique, le Logitech MX Anywhere 3 peut être utilisé n’importe où sur pratiquement n’importe quelle surface, y compris sur le verre. Faites défiler 1 000 lignes à la fois et arrêtez-vous sur un pixel. Il passe automatiquement en mode hyper-rapide en cas de besoin. Obtenez jusqu’à 70 jours d’utilisation avec une charge complète ou trois heures d’utilisation avec une minute de charge.

L’élégance Apple : la Magic Mouse 2 d’Apple



Apple a conçu la Magic Mouse pour qu’elle fonctionne parfaitement avec le Mac. Sa surface multitouche vous permet d’effectuer des gestes tels que glisser pour vous déplacer entre les pages ou faire défiler des sites Web, appuyer deux fois avec un doigt pour zoomer, appuyer deux fois avec deux doigts pour appeler Mission Control, et plus encore.

Ultra rapide : la souris sans fil avancée MX Master 3 de Logitech



Autre gagnante de Logitech, cette souris sans fil est conçue pour la vitesse. La roue électromagnétique magspeed n’est pas seulement ultra-rapide; c’est précis (au pixel près) et silencieux. Configurez des personnalisations spécifiques aux applications et travaillez de manière transparente sur trois ordinateurs ou appareils à la fois.

Quelle est la meilleure souris sans fil pour votre Mac ?

Quelle souris sera la meilleure souris sans fil pour votre Mac dépend beaucoup de vos préférences personnelles. Vous ne pouvez pas vous tromper avec une souris Logitech, telle que la MX720. Il est complet avec d’excellentes fonctionnalités à un prix avantageux, prenant en charge jusqu’à trois connexions Bluetooth à la fois, vous permettant de basculer rapidement entre plusieurs appareils en appuyant simplement sur un bouton.

La souris Magic Mouse d’Apple est vraiment parfaite pour la souris basée sur les gestes sur Mac, ayant été conçue par Apple pour mélanger une souris traditionnelle avec des gestes multitouch. Nous souhaitons juste qu’il ait une méthode de charge moins lourde. Quelle que soit la souris que vous choisissez, n’oubliez pas de prendre également un tapis de souris.

