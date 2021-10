Meilleure tablette Amazon Fire 2021

Meilleur

Ne cherchez pas plus loin, car nous avons la liste définitive des meilleures tablettes Amazon Fire pour vous aider à prendre votre décision d’achat. Pouvez-vous croire que les tablettes Fire existent depuis près d’une décennie ? Lorsque le Kindle Fire original est sorti en 2011, beaucoup pensaient qu’Amazon était sur quelque chose avec une expérience de tablette à faible coût et facile à utiliser. Vous savez quoi? Ils avaient raison ! Aujourd’hui, Amazon propose pas moins de six tablettes Fire si l’on compte les éditions Kids. De tous, nous pensons que le Fire HD 8 (2020) est la meilleure valeur globale grâce à sa taille, son processeur amélioré, sa charge, ses capacités de stockage et sa capacité à atteindre un prix encore abordable. Voici une liste de certaines des meilleures tablettes Fire actuellement sur le marché.

Meilleure tablette globale Amazon Fire: Fire HD 8 Tablet (2020)

Source : Jeramy Johnson / Android Central

Le Fire HD 8 se situe entre le Fire 7 et le Fire HD 10 à plus d’un titre. C’est à peu près au milieu des deux tailles, bien sûr, mais son prix est également au milieu. Ces deux points de données justifient à eux seuls le Fire HD 8 comme un excellent choix, mais explorons un peu plus ce qui rend cet appareil spécial.

Pour commencer, c’est l’appareil Fire le moins cher que vous puissiez obtenir avec un écran de résolution 1280×800. Le modèle de base est livré avec 32 Go de stockage, mais vous pouvez en ajouter rapidement et à moindre coût avec une carte microSD et étendre jusqu’à 1 To. Avec jusqu’à 12 heures d’autonomie, vous aurez suffisamment de jus pour regarder plusieurs films ou jouer à des jeux en déplacement. L’appareil intègre Dolby Atmos dans ses deux haut-parleurs stéréo et est livré avec une prise casque pour profiter de votre musique ou de vos vidéos. Malheureusement, vous n’aurez pas accès aux applications Google, mais la boutique d’applications Amazon propose de meilleures offres qu’auparavant.

Notre fonctionnalité préférée ici est l’Alexa mains libres. Vous pouvez appeler Alexa pour poser des questions ou donner des commandes. Ainsi, non seulement cet appareil est idéal comme portail de divertissement, mais il peut également servir de hub domestique intelligent. Par exemple, vous pouvez utiliser l’écran tactile ou Alexa pour contrôler vos lumières et votre thermostat, vous montrer qui est à la porte d’entrée grâce à votre caméra Ring ou discuter en vidéo avec vos amis et votre famille grâce à sa caméra vidéo HD 720p. Vous disposez également de deux caméras 2MP, une à l’avant et une à l’arrière.

Même si le Fire HD 10 a un écran plus grand avec une résolution PPI (pixels par pouce) plus élevée, nous pensons que le Fire HD 8 a tout ce dont vous avez besoin pour une expérience de divertissement fantastique. L’itération actuelle dispose d’un port USB-C pour une charge plus efficace et plus rapide, tout comme le HD 10. L’ajout du mode jeu pour des jeux sans distraction plaira à la fois aux enfants et aux adultes de la famille.

Avantages:

Écran HD Stockage extensible Deux haut-parleurs stéréo Alexa mains libres 12 heures de batterie Capacité de charge rapide via le port USB-C

Les inconvénients:

Options de stockage initial limitées Fire HD 10 a un écran de résolution supérieure. Applications Google non incluses

Meilleure tablette globale Amazon Fire

Tablette Fire HD 8 (2020)

La tablette Boucle d’or

Le Fire HD 8 fait les bons compromis en termes d’affichage, de stockage et de prix pour le justifier comme un excellent achat de tablette familiale.

Meilleure tablette Amazon Fire pour le partage : tablette Fire HD 10 (2021)

Source : Amazon

Si vous voulez l’expérience vidéo et de jeu la plus immersive sur une tablette Fire, vous voulez une Fire HD 10. Nous savons que c’est la Fire la plus chère, mais vous savez quoi ? C’est quand même sacrément abordable ! Essayez de trouver une autre tablette Android ou iPad de cette taille à un prix proche de ce prix.

La Fire HD 10 (2021) est la plus grande tablette Amazon avec un écran Full HD 1080p, avec une résolution de 1920×1200. Il offre jusqu’à 12 heures d’autonomie, y compris pour regarder des vidéos, naviguer sur le Web et écouter de la musique, et il est livré avec Dolby Atmos, deux haut-parleurs stéréo et une prise casque. Il dispose d’une caméra frontale VGA avec enregistrement vidéo HD 720p et des mêmes caméras 2MP que sur le HD 8.

Comme sa taille le suggère, le Fire HD 10 est livré avec plus de stockage (jusqu’à 64 Go) extensible jusqu’à 512 Go, et il possède le meilleur processeur de la gamme Fire Tablet. Vous pouvez utiliser cette vitesse de stockage et de traitement pour regarder des heures de Prime Video, Netflix ou Showtime, et jouer à des jeux mobiles sur cet écran Full HD est un délice.

Alors que l’édition 2019 du Fire HD 10 était un peu lourde pour certains à un peu plus d’une livre (17,8 onces), la dernière version est un peu plus légère à 16,4 onces. C’est un appareil fantastique pour lire des livres, des journaux, des magazines ou même des sites Web, en particulier si vous avez besoin ou souhaitez activer une police plus grande, car il y a tellement plus d’espace sur l’écran pour afficher votre contenu.

Avantages:

Écran Full HD Plus grand écran de tablette Fire Dolby Atmos et deux haut-parleurs stéréo Plus de stockage que les concurrents 12 heures de batterie

Les inconvénients:

Les caméras sont de faible résolution pour un appareil « haut de gamme » Tablette Fire la plus chère, édition non-Kids Un peu lourde

Meilleure tablette Amazon Fire pour le partage

Tablette Fire HD 10 (2021)

Plein de feu

Avec son écran full HD et ses enceintes stéréo Dolby Atmos, la Fire HD 10 est comme une petite télé entre vos mains !

Meilleure tablette Amazon Fire mise à niveau : tablette Fire HD 10 Plus (2021)

Source : Amazon

Le Fire HD 10 Plus partage bon nombre des mêmes fonctionnalités que le HD 8 Plus sorti en 2019, y compris des capacités de charge sans fil et une RAM accrue. Le HD 10 Plus est également disponible dans le Productivity Bundle, avec un an de Microsoft Office 365 et un clavier Bluetooth.

En ce qui concerne le stockage, le HD 10 Plus dispose de 4 Go de RAM contre 3 Go dans le HD 8 Plus, et il est capable de se recharger en aussi peu que 3,5 heures. Également similaire au HD 8 Plus, le HD 10 Plus peut également se recharger sans fil.

Cependant, il convient de souligner que le HD 10 Plus n’est pas compatible avec la station de charge sans fil publiée avec l’Amazon Fire HD 8 Plus. Bien que le HD 10 Plus soit plus cher que le HD 8 Plus et le HD 10 standard, je pense que les avantages et les extras offerts dans le cadre du HD 10 Plus vous garantissent une utilisation beaucoup plus longue et beaucoup plus longue que toute autre tablette Amazon Fire.

Avantages:

Écran HD Chargement sans fil et stockage extensible USB-C Deux haut-parleurs stéréo Alexa mains libres 12 heures de batterie

Les inconvénients:

Plus cher que le support de charge sans fil HD 10, les applications Google supplémentaires ne sont pas incluses

Meilleure tablette Amazon Fire mise à niveau

Tablette Fire HD 10 Plus

Toutes les cloches et sifflets

C’est la tablette Fire la plus avancée. Le « Plus » est synonyme de charge rapide, de charge sans fil et de meilleures spécifications tout autour.

Tablette Amazon Fire au meilleur rapport qualité-prix : tablette Fire 7 (2019)

Source : Amazon

Chaque excellente gamme de produits a son point d’entrée, et pour les tablettes Fire, c’est la Fire 7. Cette version est le compagnon portable idéal pour tous ceux qui veulent une tablette à faible coût pour regarder leurs émissions préférées, jouer à des jeux, lire leurs nouvelles préférées. Livre Kindle, ou peut-être surfez occasionnellement sur le Web ou consultez Facebook. Comme avec les autres tablettes Fire, cet appareil est livré avec des caméras avant et arrière de 2 mégapixels et une caméra vidéo HD 720p, vous pouvez donc toujours prendre des photos décentes et discuter en vidéo à votre guise.

Ce serait une excellente option si vous pouviez vous procurer une tablette familiale abordable à partager avec vos enfants. Avec les économies que vous réaliserez sur cet appareil, vous pouvez facilement vous permettre d’acheter un étui de protection (peut-être un qui n’est pas rose fluo ou jaune !). Vous pouvez également ajouter Amazon Kids+ à cette tablette ou à toute autre tablette Fire quand vous le souhaitez.

Vous pouvez toujours accéder à tous vos contenus préférés d’Amazon et d’autres services via cet appareil, et même s’il ne s’agit pas d’une résolution HD, l’écran semble assez bon pour la plupart des cas d’utilisation. La durée de vie de la batterie est correcte et vous pouvez ajouter à son stockage interne avec une carte microSD. Le Fire 7 est déjà bon marché, mais vous pouvez souvent le trouver en promotion pour encore moins, ce qui en fait pratiquement un achat impulsif.

Avantages:

Le point d’entrée le plus bas dans l’écosystème Fire Stockage microSD extensible Alexa mains libres facile

Les inconvénients:

Pas de résolution HD Haut-parleur mono de qualité inférieure Aucun étui de protection inclus

Tablette Amazon Fire au meilleur rapport qualité-prix

Tablette Fire 7

La tablette Fire la plus abordable

Avec Alexa mains libres et accès à des tonnes de contenu de qualité, la tablette Fire 7 est un gadget amusant pour tous les âges.

Meilleure tablette Amazon Fire pour les enfants : Tablette Fire HD 10 Kids Pro (2021)

Source : Amazon

Certains peuvent s’opposer à ce choix en se basant uniquement sur le prix. Vous voyez, le Fire HD 10 Kids Pro est nettement plus cher que le Fire HD 10 Tablet, même s’il s’agit essentiellement du même appareil. Alors pourquoi est-ce ainsi ? Il s’agit de tous les extras, ce qui représente un bon rapport qualité-prix.

Les tablettes Fire Edition pour enfants d’Amazon sont toutes livrées avec un étui à l’épreuve des enfants avec un support intégré pour protéger les appareils des accidents inévitables. Dans le cas (jeu de mots) du Fire HD 10 Kids Pro, vous pouvez les obtenir en bleu ciel, noir, griffonnage ou intergalactique. En plus du boîtier, Amazon offre une garantie sans souci de deux ans, vous pouvez donc renvoyer l’appareil à tout moment s’il est endommagé, et Amazon vous en enverra un nouveau.

La tranquillité d’esprit numérique est tout aussi importante que la sécurité des appareils physiques. Le Fire HD 10 Kids Pro est livré avec des contrôles parentaux qui vous permettent de décider ce que votre enfant peut et ne peut pas faire sur l’appareil. Par exemple, il est facile de définir des limites de temps d’écran, des couvre-feux ou des contenus limités. Alexa et les achats intégrés sont désactivés par défaut. L’appareil est également livré avec un an d’Amazon Kids+, qui vous donne accès à 20 000 applications, livres, vidéos, jeux, livres audio, ainsi qu’à du contenu éducatif de PBS Kids, Nickelodeon, Disney, etc.

De retour aux spécifications, cette tablette dispose de 32 Go de stockage, avec la possibilité d’étendre jusqu’à 1 To via la fente pour carte microSD. Bien sûr, vous bénéficiez également d’un stockage cloud illimité pour tout contenu acheté via Amazon. L’appareil peut avoir jusqu’à 12 heures d’autonomie selon l’utilisation, et il dispose de deux haut-parleurs stéréo et, heureusement, d’une prise casque. Il existe également des caméras avant 2MP et arrière 5MP et une caméra vidéo 720p pour les moments où vous souhaitez que les enfants discutent avec les grands-parents.

Avantages:

Écran HD Stockage extensible Un an d’Amazon Kids+ inclus Garantie de deux ans incluse Étui à l’épreuve des enfants avec support intégré inclus

Les inconvénients:

Stockage interne limité Nettement plus cher que la tablette Fire HD 8 « ordinaire »

Meilleure tablette Amazon Fire pour les enfants

Tablette Fire HD 10 Kids Pro

Grand écran avec des tonnes de fonctionnalités adaptées aux enfants

Obtenez celui-ci si vous avez de jeunes enfants et que vous souhaitez surveiller facilement leur temps d’écran et leur utilisation.

En bout de ligne

La gamme d’Amazon Fire Tablets n’a jamais été aussi complète, et nous pouvons comprendre pourquoi elles figurent parmi les meilleures tablettes Android du marché. Ils offrent une excellente expérience de divertissement avec des contrôles parentaux et des options de contenu pour enfants de pointe, ainsi qu’un accès à Alexa et à l’écosystème de la maison connectée d’Amazon, à un prix fantastique. A part l’iPad, aucune autre série de tablettes ne peut rivaliser !

En regardant les tablettes Fire, nous pensons que la Fire HD 8 (2020) est le meilleur choix pour la plupart des gens. Il possède un écran HD impressionnant, un stockage extensible et Alexa mains libres. Pour le prix, vous pouvez vous sentir à l’aise d’en acheter deux ou trois pour moins que le coût d’un iPad, et vous pouvez facilement le partager avec les membres de votre famille si vous le souhaitez.

Crédits — L’équipe qui a travaillé sur ce guide

Jeramy Johnson est fier d’aider à garder Austin Weird et adore faire de la randonnée dans les collines du centre du Texas avec un petit-déjeuner taco dans chaque main. Lorsqu’il n’écrit pas sur les produits et services d’Amazon, il défend sa relation avec sa fille Alexa auprès de sa famille. Vous pouvez le suivre sur Twitter à @jeramyutgw

