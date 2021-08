Meilleure tablette pour enfants 2021 : les meilleurs choix pour les enfants

La meilleure tablette pour les enfants, ce n’est pas comme trouver la meilleure pour les adultes. En règle générale, une tablette dédiée aux enfants d’Amazon ou de Samsung est une meilleure option pour les jeunes enfants qu’un iPad Pro à part entière qui conviendrait aux adultes.

Les tablettes pour enfants ont souvent tendance à être un peu plus résistantes que leurs équivalents pour adultes, tout en étant moins chères car elles utilisent des processeurs plus anciens ou moins performants. Malgré les spécifications relativement inférieures des tablettes pour enfants, ces appareils sont toujours idéaux pour jouer à des jeux, regarder des films, lire des livres ou écouter de la musique – toutes les activités de base que votre enfant est le plus susceptible de vouloir faire avec son gadget.

Mieux encore, ces tablettes ont tendance à être vendues à une fraction du prix d’un smartphone moderne, ce qui en fait une meilleure offre pour votre tout-petit. C’est en plus d’offrir des contrôles parentaux cruciaux à la pointe de leur conception. Si vos enfants sont coincés à l’intérieur pendant de longues périodes ou lors d’un long voyage avec vous, ces comprimés devraient les garder heureux.

Avant de plonger dans l’achat d’une tablette pour enfants, il convient de réfléchir à ce que votre enfant est le plus susceptible d’utiliser pour son appareil au cas où il existe une alternative plus appropriée. S’ils aiment lire, quelque chose comme Amazon Kindle Kids Edition pourrait être mieux, tandis que les fans de jeux préféreront peut-être un Switch Lite.

Cependant, si vous êtes convaincu qu’une tablette est la solution, lisez la suite pendant que nous décomposons la meilleure tablette pour les enfants. Vous cherchez plutôt un ordinateur portable ? Ce sont les meilleurs ordinateurs portables pour les enfants.

1. Amazon Fire 7

La tablette la moins chère d’Amazon est un gagnant pour les enfants

Caractéristiques

Poids : 286g

Dimensions : 192 x 115 x 9,6 mm

Système d’exploitation : système d’exploitation d’incendie

Taille de l’écran : 7 pouces

Résolution : 1 024 x 600

Processeur : 1,3 GHz quadricœur

Stockage : 16 Go/32 Go

Batterie : jusqu’à 7 heures

Caméra arrière : 2MP

Caméra frontale : VGA

Raisons d’acheter

+Valeur incroyable+Grande sélection de contenu

Raisons à éviter

-Technologie sous-alimentée-Endurance décevante

La gamme Fire d’Amazon existe depuis des lustres et a, à juste titre, accaparé le marché en ce qui concerne les tablettes bon marché et gaies. La Fire 7 est l’une des tablettes les moins chères du marché et est disponible dans une gamme de couleurs vives, ce qui en fait le choix idéal pour les écoliers et les adolescents à la recherche de leur premier appareil intelligent.

Vous voudrez vous familiariser avec le contrôle parental avant de le confier à de très jeunes enfants et ne vous attendez pas à des performances de pointe ou à une autonomie exceptionnelle pour le prix, mais il est vraiment difficile de penser à une autre tablette qui puisse correspond au Fire 7 en termes de prix et de volume de contenu ; La boutique d’applications d’Amazon est approvisionnée à un point d’éclatement.

2. Amazon Fire HD 8 Édition Enfants

Une petite ardoise conçue spécialement pour les enfants

Caractéristiques

Poids : 550g

Dimensions : 233x184x26mm

Système d’exploitation : système d’exploitation d’incendie

Taille de l’écran : 8 pouces

Résolution : 1280 x 800

Processeur : quad-core

Stockage : 32 Go

Batterie : jusqu’à 12 heures

Caméra arrière : 2MP

Caméra frontale : 2MP

Raisons d’acheter

+Durable+Livré avec beaucoup de contenu

Raisons à éviter

-Plus cher que les tablettes Fire standard-Chunky

L’Amazon Fire HD 8 Kids Edition (2020) est la dernière version de l’ardoise de 8 pouces adaptée aux enfants d’Amazon. que son prédécesseur, tout en restant à bas prix.

Il s’agit essentiellement d’une version pour enfants de l’Amazon Fire HD 8 standard (2020), avec les principaux atouts de cette tablette, notamment sa coque durable et colorée, qui plaira à la fois aux enfants et résistera à la plupart des accidents.

Il y a aussi un support réglable intégré, de sorte que les enfants n’auront pas à tenir la tablette pour l’utiliser, et il est livré avec un abonnement d’un an à Fire for Kids Unlimited, vous donnant accès à une multitude d’applications, de vidéos adaptées aux enfants , et des jeux.

3. iPad 10.2 (2020)

Cher pour les enfants mais bon polyvalent

Caractéristiques

Poids : 490g

Dimensions : 250,6 x 174,1 x 7,5 mm

Système d’exploitation : iPadOS

Taille de l’écran : 10,2 pouces

Résolution : 1620 x 2160 pixels

Processeur : A10 Fusion

RAM : 3 Go

Stockage : 32/128 Go

Emplacement microSD : Non

Batterie : jusqu’à 10 heures

Caméra arrière : 8MP

Caméra frontale : 1,2 MP

Raisons d’acheter

+Fortes performances+iPadOS a beaucoup d’applications

Raisons à éviter

-Les iPads plus anciens sont moins chers-Vous aurez peut-être besoin d’un étui

L’iPad 10.2 est la tablette la moins chère de la gamme Apple, et elle offre beaucoup pour le prix. Bien qu’il s’agisse d’un achat coûteux pour vos enfants, iPadOS regorge d’outils et d’applications fantastiques qui signifient qu’il évoluera bien avec les besoins de vos enfants. Si vous voulez vous faufiler avec l’iPad 10.2, vous serez ravi des performances et FaceTime est extrêmement utile pour communiquer avec des amis et des parents éloignés.

N’oubliez pas que si vous craignez qu’il ne soit endommagé, vous voudrez peut-être acheter un étui pour l’iPad 10.2. C’est loin d’être l’option la plus durable de la liste, bien qu’elle puisse répondre aux besoins des enfants plus âgés sans trop de problèmes.

4. Samsung Galaxy Tab A8

Une tablette adulte qui convient toujours aux enfants

Caractéristiques

Poids : 345g

Dimensions : 210 x 124,4 x 8 mm

Système d’exploitation : Android

Taille de l’écran : 8 pouces

Résolution : 800 x 1280

Processeur : quad-core

Stockage : 32 Go

Batterie : N/A

Caméra arrière : 8MP

Caméra frontale : 2MP

Raisons d’acheter

+Super design+Spécifications décentes pour le prix

Raisons à éviter

-Toujours pas tout à fait à la pointe-Pas de protection

Si vous avez un enfant plus âgé ou un adolescent soucieux de la mode, il se peut qu’il ne vous remercie pas d’avoir acheté une tablette livrée avec un pare-chocs aux couleurs vives ou un stylet ressemblant à un crayon.

Si un iPad est toujours hors de question, alors le Galaxy Tab A8 de Samsung pourrait présenter le juste milieu idéal ; il a un design mature et des spécifications décentes, mais offre la possibilité d’ajouter des contrôles parentaux afin que vous puissiez toujours avoir une certaine tranquillité d’esprit.

La meilleure chose est qu’à mesure que votre adolescent grandit, il n’a pas besoin de jeter le Galaxy Tab 8 car vous pouvez retirer les commandes (en supposant que vous leur faites confiance) et l’alto – cela devient une tablette pour un adulte (enfin, un enfant adulte, au moins). La réputation de qualité et de design de Samsung transparaît sur cette ardoise à prix raisonnable, elle vaut donc le détour.

5. Amazon Fire HD 10 Édition Enfants

Un grand écran très net et une protection pare-chocs

Caractéristiques

Poids : 778g

Dimensions : 292 x 206 x 26 mm

Système d’exploitation : système d’exploitation d’incendie

Taille de l’écran : 10,1 pouces

Résolution : 1920 x 1200

Processeur : octa-core

Stockage : 32 Go/64 Go

Batterie : jusqu’à 12 heures

Caméra arrière : 2MP

Caméra frontale : 2MP

Raisons d’acheter

+Écran incroyable+Livré avec Fire For Kids Unlimited

Raisons à éviter

-Cher-Assez encombrant

La tablette pour enfants de 10 pouces d’Amazon offre un écran IPS 1080p net, idéal pour jouer à des jeux et regarder des films, et offre également de nombreux espaces d’affichage pour les enfants qui commencent tout juste à découvrir leur amour de la lecture.

Comme plusieurs autres tablettes d’Amazon, la Fire HD 10 est disponible dans un package “Kids Edition” qui applique un énorme pare-chocs en caoutchouc pour la protection et vous permet d’activer des commandes qui empêchent vos enfants de visualiser un contenu douteux. Le hic, c’est que le Fire HD 10 est assez cher, et cet écran massif signifie une empreinte tout aussi massive, que certains utilisateurs plus jeunes peuvent trouver trop lourde.

Cependant, vous bénéficiez d’un an de Fire For Kids Unlimited, qui fournit un contenu gratuit adapté à l’âge de vos proches.

6. Connexion de l’onglet Kurio

Une tablette basique mais robuste pour les petits

Caractéristiques

Poids : 680g

Dimensions : 100 x 9 x 180 mm

Système d’exploitation : Android 6

Taille de l’écran : 7 pouces

Résolution : N/A

Processeur : quad-core

Stockage : 16 Go

Batterie : N/A

Caméra arrière : 2MP

Caméra frontale : 0,3 MP

Raisons d’acheter

+Google Play Store à bord+Peut résister à de nombreux chocs

Raisons à éviter

– Spécifications faibles – Vos enfants dépasseront son apparence

Kurio est spécialisé dans la fabrication de technologies pour les jeunes utilisateurs, donc le Kurio Tab Connect leur convient parfaitement. Il peut résister à quelques chocs grâce à un pare-chocs protecteur qui lui permet de faire face à toute crise de colère inattendue. En ce qui concerne les fonctionnalités, il dispose d’un contrôle parental étendu afin que vous puissiez le verrouiller autant que vous le souhaitez, garantissant que votre enfant est en sécurité lorsqu’il l’utilise.

Sous ce capot de protection se trouve une tablette Android assez performante, bien que fonctionnant sur un matériel quelque peu daté. Cela ne gagnera aucun prix pour la vitesse, mais votre enfant appréciera de pouvoir explorer le Google Play Store au fur et à mesure que vous le lui permettez.

Ne vous attendez pas à un grand écran ou à un appareil photo de bonne qualité, mais pour le strict nécessaire, c’est une tablette suffisamment compétente qui affrontera avec plaisir les enfants les plus physiques.

