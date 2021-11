Meilleure université Blockchain: ETH Zurich

En tant que centre financier majeur, la ville de Zurich regorge de plus en plus d’entreprises blockchain et crypto. La Crypto Valley Association, avec le soutien du gouvernement, s’efforce de faire de la Suisse un leader mondial de cette technologie. Des centaines d’entreprises de blockchain se sont implantées dans la région de Zurich. Le pays est également réputé pour son environnement réglementaire de laissez-faire, qui peut favoriser l’entrepreneuriat.

