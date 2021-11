Meilleure université Blockchain: Massachusetts Institute of Technology

Le personnel enseignant de l’université est tenu en si haute estime en dehors de ses murs que certains ont accédé à des fonctions plus élevées. Par exemple, jusqu’à sa nomination cette année, le président de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, Gary Gensler, enseignait des cours sur la blockchain à la Sloan School of Management du MIT. Il a également été conseiller principal de la MIT Media Lab Digital Currency Initiative.

