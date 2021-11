Meilleure université Blockchain : Université de Californie, Berkeley

L’Université de Californie à Berkeley se démarque en intégrant directement ses recherches à l’industrie de la cryptographie pour innover et fournir la formation nécessaire à la croissance du secteur.

Ripple, la société de paiement à l’origine du jeton cryptographique XRP, finance des recherches à Berkeley sur les applications de la technologie blockchain via la Berkeley Haas Blockchain Initiative. Le projet offre des subventions de recherche aux professeurs et aux étudiants, et organise des événements et des activités conçus pour aider les étudiants à en apprendre davantage sur le sujet. Il aide également les étudiants à se connecter avec les anciens et à créer un réseau qui peut les aider à lancer une carrière.

Les cours de Berkeley financés par Ripple de cette manière incluent « Building With Blockchain for Web 3.0 » et « Lattices: Algorithms, Complexity and Cryptography ». Il existe également un cours pour les étudiants du MBA sur la « Blockchain for Enterprise ».

La recherche financée par Ripple au cours des dernières années a examiné des questions allant de « Qu’est-ce qui maintient les pièces stables? » à « Qu’est-ce qui stimule la demande de crypto-monnaies ? »

Les étudiants de premier cycle de Berkeley peuvent étudier les principes fondamentaux de la blockchain et le développement de logiciels blockchain dans les départements d’ingénierie industrielle et d’informatique, respectivement.

Le groupe Blockchain at Berkeley sur le campus orchestre des cours pour que les étudiants se familiarisent avec la technologie et fournissent les outils nécessaires pour développer des applications. D’autres cours examinent la justification des cas d’utilisation de la blockchain. Le groupe fournit également des services de conseil externes aux entreprises de blockchain existantes.

Parmi le personnel enseignant du département d’informatique de Berkeley se trouve Sanjam Garg, dont le travail a remporté le prix du meilleur article lors de trois conférences cryptographiques différentes au cours des huit années écoulées depuis qu’il a obtenu son doctorat. Il est également récipiendaire d’une bourse de recherche Sloan, qui récompense les « chercheurs en début de carrière [with] un potentiel unique pour apporter des contributions substantielles à leur domaine.