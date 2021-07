Meilleure vente de soutien-gorge Natori de Nordstrom – Vente Nordstrom 2021

La vente d’anniversaire de Nordstrom se déroule actuellement et c’est SUPER. Non, SPECTACULAIRE. Et l’une des meilleures offres en ce moment est la réduction majeure sur les soutiens-gorge à armatures Natori Rose Dream Custom Coverage, préférés des fans. Oui, je crie aussi. Avec des bonnets en mousse moulée et beaucoup de couvrance, c’est LE soutien-gorge t-shirt que vous voudrez porter avec tout. (Des robes d’été à volants ? Votre haut Zoom préféré ? Vos sweats préférés ? À carreaux, à carreaux, à carreaux.) Il est également doté de bretelles réglables à froufrous, ce qui en fait un soutien-gorge que vous voudrez vraiment montrer. Ce design confortable donne et donne et donne, vous tous.

Soutien-gorge à armatures à couverture personnalisée Rose Dream

OTANRI

Soutien-gorge contour à armatures Plumes

NATORI nordstrom.com

Soutien-gorge convertible à armatures Cherry Blossom

NATORI nordstrom.com

Soutien-gorge à armatures Flora

NATORI nordstrom.com

Alors que le soutien-gorge à armatures à couverture personnalisée Rose Dream de Natori coûte généralement 72 $, en ce moment chez Nordstrom, il ne coûte que 47,90 $. Vraiment imbattable !!

Mais dépêche-toi, mon ami ! La vente d’anniversaire Nordstrom n’est en ligne que jusqu’au 8 août, ce qui signifie que ce soutien-gorge va revenir à son prix total de 72 $. Et qui sait même combien de temps il restera en stock, compte tenu de sa popularité et de sa forte demande – sans parler du fait que les tailles se vendent plus rapidement que vous ne pouvez dire “soutien-gorge à armatures”.

Si votre taille est déjà épuisée, ne vous inquiétez pas. Nordstrom réduit également les prix d’un tas d’autres styles Natori. Des silhouettes couvrantes au soutien-gorge convertible polyvalent, il y en a forcément pour tous les goûts. Si vous voulez donner à vos seins le soutien dont ils ont besoin (parce qu’ils le méritent) ou si vous avez hâte de remettre de vrais vêtements, c’est le moment idéal pour réapprovisionner votre tiroir à lingerie.

Kelsey Mulvey Kelsey Mulvey est une journaliste indépendante de style de vie, qui couvre les achats et les offres pour Marie Claire, Women’s Health et Men’s Health, entre autres.

