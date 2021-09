Meilleures 2 chansons de Chainz: 10 essentiels du hip-hop d’Atlanta

2 Chainz a vu, survécu et accompli plus en 42 ans de vie que la plupart ne le feraient en deux vies. Aujourd’hui, il est l’un des rappeurs les plus vénérés à la fois du Sud et du rap au sens large, un véritable incontournable de la culture pop. Compte tenu des chances contre lui, il est presque difficile de croire que son histoire est « TRU »

Écoutez les 2 meilleures chansons de Chainz sur Apple Music et Spotify, et faites défiler vers le bas pour notre liste.

Le natif de College Park, en Géorgie, a commencé à rapper sous le nom de Tity Boi et a formé le groupe Playaz Circle avec son amie d’enfance Dolla Boy. Après des hauts et des bas incroyables, une nouvelle image de marque et une rafale de mixtapes de plus en plus propices, comme l’excellent TRU REALigion de 2011, le rappeur maintenant connu sous le nom de 2 Chainz était sur le radar grand public. En 2012, il était une force imparable, laissant tomber un premier solo à succès commercial (Basé sur une histoire de TRU) et invité sur des tubes de platine avec tout le monde de Canard à Kendrick Lamar et A$AP Rocky.

Dans les années qui ont suivi, sa stature s’est solidifiée. Si vous avez besoin de quelqu’un pour bien rapper sur la richesse, les femmes ou le poids en mouvement, appelez 2 Chainz. Avec chaque disque, il est devenu un écrivain de plus en plus pointu, drôle et nuancé. Il est, et a peut-être toujours été, l’oncle sage qui propose un jeu qui change la vie avant de faire une blague sexuelle si stupide que vous pleurez de rire. Sur Rap Or Go To The League de 2019, par exemple, il se souvient des sombres réalités du trafic de drogue. 2 Chainz n’a pas oublié la lutte, mais il a toujours été prompt à célébrer le Le plus cher choses qu’il peut et de se faire rire en cours de route. Nous avons la chance d’entendre chaque histoire.

Les coups

(Chanson d’anniversaire ; I’m Different ; It’s a Vibe ; Good Drank)

2 Chainz sait comment faire des disques massifs et anthémiques. Une partie de cela est sa voix, qui peut être en plein essor, énergique ou douce. Il traverse les tambours 808 à haut-parleur et se glisse dans les poches entre eux. L’autre partie est qu’il sait équilibrer le sincère et le ridicule. C’est peut-être pour cette raison qu’il a intitulé l’un de ses premiers singles sur un label majeur « I’m Different ». Au fil des touches plinking, 2 Chainz s’est imposé comme le comédien piège. Exemple concret : « Je ne me sens pas bien, mais ma gâchette est heureuse / Je parie que la strip-teaseuse est heureuse, je parie qu’ils aimeraient m’avoir / Et je souhaite qu’un-un le ferait, comme un meuble de cuisine. » Avant “Je suis différent”, 2 Chainz a fait savoir au monde comment il voulait marquer son anniversaire et comment il voulait être enterré avec “Birthday Song”. (Nous ne savons pas si la boutique Gucci propose des services funéraires.)

2 Chainz est devenu un écrivain de plus en plus réfléchi, mais il a continué à faire des succès commerciaux. Sur Pretty Girls Like Trap Music de 2017, il a livré deux disques plus calmes qui se sont classés dans le Hot 100 : « Good Drank » et « It’s a Vibe ». Le premier est une chanson piège sombre qui célèbre, eh bien, « bonne boisson ». Depuis les sièges de son Maybach, 2 Chainz se souvient des nuits passées à cuisiner de la dope dans la cuisine en écoutant Lil Wayne. Il est nostalgique mais aussi prompt à se vanter de s’en sortir. “It’s a Vibe” est un croisement de rap et de R&B parfait avec l’aide de trois chanteurs qui savent comment marcher cette ligne inter-genre : Ty Dolla $ign, Jhene Aiko et Trey Songz. Si vous écoutez attentivement, 2 Chainz glisse une ligne sur le SSPT qu’il éprouve de son ancienne vie, mais il s’en tient principalement à toutes les choses qui lui donnent une «vibe»: les femmes, l’herbe et la météo californienne.

Les caractéristiques

(Mercy ; Bandz A Make Her Dance ; F ** kin Problems ; Big Bank)

Entre 2012 et 2014, le monde a convenu que presque toutes les meilleures chansons de rap avaient besoin d’un couplet de 2 Chainz. Pour des preuves du consensus, voir les 15 chansons du classement Hot 100 au cours de cette période. (Il y avait également des dizaines d’autres succès commerciaux et de rue mineurs avec 2 fonctionnalités de Chainz, y compris “Only that Real” de Iamsu et “Grindmode” de YG.) 2 Chainz a apporté du poli, de l’énergie et de la légèreté. Il ne téléphone jamais en vers et il trouve toujours de nouvelles façons de vous faire rire.

2 La campagne de Chainz pour « l’artiste de rap le plus en vedette de 2012 » a commencé avec « Mercy », le Kanye West-Fronted posse cut qui a servi de single principal pour Cruel Summer. “Mercy” dure cinq minutes et demie, toute une vie à la radio. Pourtant, il a joué du début à la fin le plus souvent, en grande partie grâce à 2 Chainz. Après que Kanye vous ait dit qu’il avait mis des “portes suicide” dans un bus de tournée (faux) et dans un avion privé (faux également), 2 Chainz arrive avec des objets de luxe vivement dessinés qu’il connaît de première main. Il vous dit, ravi, qu’il conduit un coupé couleur mayonnaise, puis conspire pour être « ivre et défoncé en même temps » tout en buvant du « champagne dans l’avion ».

L’un des principaux tropes du catalogue de 2 Chainz est la luxure. En 2012 et 2013, son excitation était à un niveau record. À la fin de 2012, il est apparu sur « Bandz A Make Her Dance » de Juicy J, un hymne de club de strip-tease en tête de tous les hymnes de club de strip-tease. Juicy savait qu’il avait besoin d’un rappeur d’Atlanta, la véritable capitale américaine de l’acrobatie nue. 2 Chainz est enthousiaste mais décontracté. Vers la fin, il rappe : “Laisse-moi te voir bouger.” Le choix des mots est hilarant, inattendu. C’est peut-être aussi inattendu qu’une chanson intitulée “F**kin Problems” en tête d’affiche. 2 Chainz fait le crochet lourd pour “F ** kin Problems”. C’est accrocheur et ridicule, une seule ligne d’une chanson sur laquelle il travaillait avec Drake qui est devenue le centre d’un hit.

2 Chainz aurait pu se retirer des fonctionnalités invitées après cette course 2012-2014. Au lieu de cela, il n’a jamais cessé d’entrer. En 2018, il s’est distingué dans la “Big Bank” de YG. 2 Chainz s’ouvre sur un couplet de fin habile et de rime interne: “Tout est correct, pas de propagande / Tropicana Goyard bandana.” Mais la ligne la plus impressionnante suit : « Ouais, j’ai vendu de la dope, j’avais des cornrows / Je peux vous voir n—comme détestant avec la porte fermée. » La rime oblique de « cornrows » et « door closed » est un jeu de mots de calibre Eminem, et la punchline reste époustouflante.

Un personnage complexe

(El Chapo Jr. ; Société Menace 2)

Une partie de l’éclat du catalogue de 2 Chainz est la dualité qui s’y trouve. Il peut résumer le sentiment d’être un pivot invincible ou mettre en lumière les résultats désagréables et potentiellement fatals de ce mode de vie. Ecouter 2 Chainz, c’est peser le succès et les conséquences du piège. Vous pourriez écrire un essai comparant deux de ses meilleures chansons qui reflètent les deux côtés de la médaille criminelle : “El Chapo Jr.” et « Société de la menace 2 ».

“El Chapo Jr.” est tout en adrénaline, des tambours tonitruants s’écrasant entre des touches menaçantes. Dans celui-ci, 2 Chainz élimine les ennemis avec des armes automatiques avant de manger du homard. “Threat 2 Society”, cependant, est une chanson de regret, de tragédies vues et évitées de justesse. Sur un échantillon d’âme émouvant qui dit: “C’est si bon d’être en vie”, 2 Chainz se réprimande pour avoir vendu de la drogue à sa mère et déplore le meurtre de son ami. Ensuite, il est reconnaissant d’être ici pour voir sa femme et ses enfants. Il vous fait savoir que son histoire “true” a “plusieurs épisodes”.

Avons-nous manqué l'une des 2 meilleures chansons de Chainz?