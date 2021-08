Meilleures actions à acheter : Nifty envisage maintenant 16 270 : les actions de HDFC Bank, SAIL, ICICI Pru semblent solides sur les graphiques

L’indice Nifty Midcap et Small cap a clôturé en territoire négatif tandis que les indices Nifty IT, Bank Nifty et FMCG ont réussi à dégager des gains de plus de 1,50%

Par Shrikant Chouhan

Enfin, le marché a rompu de manière décisive la fourchette de négociation ennuyeuse. La meilleure partie de la session spectaculaire de mardi a été la contribution des sociétés à grande capitalisation. L’indice Nifty Midcap et Small cap a clôturé en territoire négatif tandis que les indices Nifty IT, Bank Nifty et FMCG ont réussi à dégager des gains de plus de 1,50 pour cent. Sur une base de clôture, le marché a clôturé au-dessus du niveau de 15 900 après la consolidation des deux derniers mois et à partir de là, la résistance antérieure de 15 900 agirait comme un support majeur pour le marché. Toute correction aux niveaux 15 900/15 950 serait une opportunité de réintégrer le marché. Au-dessus de 16 000 niveaux, le Nifty se dirige vers les niveaux de 16 270 avec une résistance mineure à 16 200.

Actions à acheter

BANQUE HDFC

ACHETER, CMP : Rs 1 434,25, CIBLE : Rs 1 510, SL : Rs 1 400

Après sa descente des niveaux de 1540, le compteur est entré dans un mouvement étroit lié à une fourchette, récemment un puissant chandelier haussier s’est formé près de la zone de support multiple qui constituera une bonne base à court terme et le modèle d’inversion actuel devrait déplacer le stock à la hausse au cours des prochaines sessions.

Compagnie d’assurance-vie ICICI Prudential

ACHETER, CMP : Rs 651.2, CIBLE : Rs 685, SL : Rs 635

L’action a présenté un mouvement haussier incroyable au cours des derniers mois et se négocie constamment dans un canal haussier. Les formations graphiques plus haut et plus bas sont apparentes dans le compteur, en outre, des indicateurs de tendance tels que MACD et ADX affichent une force haussière. Par conséquent, le mouvement à la hausse par rapport au niveau actuel devrait très probablement se maintenir à court terme.

NAVIGUER

ACHETER, CMP : Rs 138.8, CIBLE : Rs 147, SL : Rs 135

Le compteur est dans un mouvement haussier progressif et après la sortie de la fourchette de négociation, il y a une pause dans l’élan et il a formé un modèle de graphique Cup and Handle avec le volume décent, donc la cassure de la fourchette pour aller plus loin à la hausse est très probable se produire à court terme.

Godrej Industries

ACHETER, CMP : Rs 581, CIBLE : Rs 610, SL : Rs 565

Au cours des dernières sessions, le compteur était dans un mode incliné formant des sommets plus bas, mais finalement, il a donné une forte cassure du modèle de graphique en triangle symétrique avec un volume énorme qui indique que le compteur a suffisamment de potentiel pour augmenter par rapport aux niveaux actuels.

(Shrikant Chouhan est vice-président exécutif de la recherche technique sur les actions chez Kotak Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

