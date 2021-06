Nikola Jokic a été le joueur le plus complet du saison 2020/21 en NBA et a réussi à remporter le Mvp. Le joueur serbe est entré dans l’histoire en devenant le premier à le faire sous le maillot des Denver Nuggets et le premier choisi au deuxième tour du repêchage. De plus, il est le premier centre après Shaquille O’Neal en 2000. Ici, ses meilleurs jeux de l’année :