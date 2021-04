Meilleures actions de nanotechnologie en 2021 – InvestorPlace | InvestorPlace Aller au contenu

Copyright © 2021 InvestorPlace Media, LLC. Tous les droits sont réservés. 1125 N. Charles St, Baltimore, MD 21201.

La nanotechnologie est aussi convaincante que cela en a l’air: un domaine de recherche dédié à la construction d’appareils et de matériaux aux niveaux moléculaire et atomique. À cette dimension, les matériaux se comportent différemment. Et en termes pratiques, la nanotechnologie pourrait contribuer à augmenter la production manufacturière tout en réduisant les coûts. Le marché boursier est impatient de trouver le prochain boom technologique le plus important, les investisseurs recherchant des actions de nanotechnologie à acheter.

Voici sept entreprises que les investisseurs devraient examiner aujourd’hui:

Dernière mise à jour des données: 5 avril 2021 à 12 h 40 HAE

Article imprimé à partir d’InvestorPlace Media, https://investorplace.com/best-nanotech-stocks/.

© 2021 InvestorPlace Media, LLC

Connexion abonné

Pas encore un abonné Premium?

S’abonner Fermer la connexion modale