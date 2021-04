Meilleures actions d’IA en 2021 – InvestorPlace | InvestorPlace Aller au contenu

Copyright © 2021 InvestorPlace Media, LLC. Tous les droits sont réservés. 1125 N. Charles St, Baltimore, MD 21201.

La réalité virtuelle (VR) était autrefois annoncée comme la prochaine grande technologie après les smartphones. Mais la réalité virtuelle n’a pas réussi à s’imposer de manière significative. Ce qui a lentement agité en arrière-plan est une autre technologie qui combine des éléments de la réalité virtuelle avec la vie réelle. La réalité augmentée (RA) superpose des informations virtuelles sur une vue réelle.

Les applications sont infinies. À ce stade, la RA est utilisée à bon escient dans les jeux vidéo, les achats en ligne, l’éducation, les soins de santé et les applications industrielles.

Dernière mise à jour des données: 1er avril 2021 19 h 10 HAE AAPL Apple 123,00 0,70 7 actions technologiques devenant des actions de la santé ADSK Autodesk 283,90 2,44 7 actions de réalité augmentée à acheter maintenant pour l’avenir ETSY Etsy Inc 208,20 3,24 8 actions chaudes à acheter pour votre puits -Portefeuille diversifié SNAP Snap Inc 54,49 4,21 4 Top des transactions boursières pour mardi: SNAP, DE, CP, BOX GOOGL Alphabet-A 2129,78 3,26 4 Top transactions boursières pour lundi: AMC, NFLX, PLBY, GOOGL MSFT Microsoft 242,35 2,79 4 Top transactions boursières pour jeudi: MSFT, ARVL, MARA, CLF QCOM Qualcomm, Inc. 137,79 3,92 –

Article imprimé d’InvestorPlace Media, https://investorplace.com/best-ai-stocks/.

© 2021 InvestorPlace Media, LLC

Connexion abonné

Pas encore un abonné Premium?

S’abonner Fermer la connexion modale