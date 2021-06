Meilleures actions pour 2021: la magie de Disney brille à nouveau

Le premier semestre 2021 a été dominé par la volatilité généralisée et les prises de bénéfices sur les grands gagnants. Walt Disney (NYSE :DIS) a été pris dans une partie de cela, mais il semble que le retrait puisse toucher à sa fin.

La plupart des prises de bénéfices semblent avoir été motivées par les craintes que l’inflation ne devienne incontrôlable et persiste pendant le reste de l’année.

Cependant, ces craintes semblent s’estomper alors que l’économie mondiale se remet sur les rails après s’être arrêtée pendant la pandémie de coronavirus.

Vous pouvez voir ce changement des anticipations inflationnistes se manifester via le Rendement du Trésor à 10 ans (TNX). Après avoir considérablement augmenté au début de 2021 alors que les investisseurs se préparaient à une augmentation des taux de la Réserve fédérale pour lutter contre l’inflation, le TNX s’est replié dans un canal baissier.

Ce récent recul montre que les investisseurs ne craignent plus que l’inflation soit un problème incontrôlable.

Si cette tendance se poursuit, elle laisse la porte grande ouverte aux investisseurs pour revenir sur des actions, comme DIS, qui sont encore fondamentalement saines mais ont reculé sur des prises de bénéfices.

Alors, comment se présentent les fondamentaux du DIS ? Nous allons jeter un coup d’oeil…

Revenus basés sur les abonnements de Disney+ et Hulu

Wall Street continue d’aimer les entreprises qui peuvent puiser dans un modèle d’abonnement pour générer des revenus mensuels ou annuels.

Pourquoi? Parce que les revenus sont constants. Vous savez que cela va continuer à arriver mois après mois, année après année.

DIS est progressivement devenu une centrale d’abonnement au cours des dernières années avec ses plateformes de vidéo en streaming et ses franchises de films.

DIS a commencé son pari d’abonnement direct aux consommateurs en rejoignant le groupe Hulu en 2009. La société a connu des difficultés de croissance, mais Hulu a fini par écraser les services d’abonnement que la plupart des autres réseaux individuels essayaient d’offrir.

En mars 2019, DIS est devenu l’actionnaire majoritaire de Hulu en rachetant 21st Century Fox. Peu de temps après, en mai 2019, Comcast a cédé sa participation majoritaire dans la société à DIS.

Comcast devrait vendre sa participation restante à DIS d’ici 2024, ce qui donnera à DIS le contrôle total de la société et de ses bénéfices.

Mais prendre le contrôle de Hulu n’était pas suffisant pour DIS. Il a décidé d’affronter Netflix (NFLX), HBO et d’autres avec Disney +, et a largement dépassé les attentes de tout le monde.

La société a ravi Wall Street après son premier jour d’activité en novembre 2019 en annonçant que Disney+ comptait plus de 10 millions d’abonnés.

Avance rapide jusqu’à aujourd’hui, lorsque DIS compte plus de 100 millions d’abonnés, et vous pouvez voir pourquoi les commerçants ont poussé le stock vers de nouveaux sommets historiques.

Ce taux d’acquisition ne durera pas éternellement, mais plus DIS peut attirer d’abonnés, plus il est susceptible de générer des revenus récurrents sur la route.

Franchises de films et nouveautés

La société est à l’origine de son succès Disney + en couplant le service de streaming avec ses franchises de films et ses nouvelles sorties.

DIS était autrefois dans le domaine de la réalisation de films uniques. Blanche-Neige n’avait aucun chevauchement avec Robin des Bois, qui n’avait aucun chevauchement avec Le Roi Lion. Ensuite, la société a découvert qu’elle pouvait capitaliser sur son propre succès en créant des franchises de films.

Par exemple, Frozen a été un succès retentissant, alors pourquoi ne pas faire Frozen II ? Tout le monde semblait aimer Toy Story, Toy Story 2 et Toy Story 3, alors pourquoi ne pas sortir des limites d’une trilogie standard et créer Toy Story 4 ?

Les fans ne semblent pas en avoir assez de Star Wars, alors pourquoi ne pas compléter la troisième, voire la troisième trilogie de la série avec Star Wars : The Rise of Skywalker ? Mais ne vous arrêtez pas là. Pourquoi ne pas créer encore plus de retombées, comme The Mandalorian, WandaVision et The Falcon and the Winter Soldier, qui ne seront disponibles que sur Disney+ ?

En combinant des franchises de films et de nouvelles sorties – telles que Cruella, Soul et Raya et le dernier dragon – avec son service de streaming Disney +, qui couvre tout, du catalogue de films Marvel aux Simpsons, DIS a trouvé le Saint Graal des revenus de divertissement par abonnement des modèles.

Parcs à thème et hôtels

Alors que les produits de modèle d’abonnement de la société ont entraîné une forte croissance pour DIS ces derniers temps, les revenus des parcs à thème et des hôtels de la société ont été étouffés pendant la pandémie de coronavirus.

Disneyland et la plupart des autres parcs à thème de la société ont été fermés pour la première partie de 2021. Même le produit phare de Walt Disney World en Floride n’était ouvert qu’à un nombre réduit de visiteurs.

Mais maintenant que de plus en plus de personnes se font vacciner et que les gouvernements des États ont commencé à assouplir leurs restrictions, DIS a rouvert ses parcs à thème. Disneyland et California Adventure sont désormais ouverts aux visiteurs de l’extérieur de l’État, après avoir été fermés pendant plus d’un an, et les fans font la queue par milliers pour acheter des oreilles de Mickey et Minnie et reprendre leurs manèges préférés.

Imaginez simplement la quantité de demande refoulée qu’il y a pour utiliser de l’argent de relance pour aller voir le nouveau manège Star Wars de l’entreprise à Disneyland et Walt Disney World. Dans un monde post-pandémique, les gens seront heureux de payer les prix toujours plus élevés des entrées et des achats dans le parc.

Avant la pandémie, l’activité hôtelière et parc à thème américaine et internationale de DIS était responsable de plus de 34 % des revenus de l’entreprise et de 37 % de ses bénéfices. Si ce segment de l’entreprise peut rebondir à ces niveaux en 2021, le ciel est la limite pour le stock de DIS cette année.

Résultat net sur le stock de DIS

Après avoir atteint un sommet en mars 2021, DIS s’est retiré alors que les investisseurs à plus long terme ont commencé à retirer des bénéfices de la table.

L’action est revenue au niveau de support établi fin 2020 après que DIS a augmenté à la suite de son annonce d’abonné à succès Disney +.

Le graphique des prix a donc confirmé que le support se maintient juste en dessous de 170 $. Nous nous attendons à ce que ce niveau de soutien continue de se maintenir tandis que DIS génère plus d’élan haussier pour remonter à ses récents sommets.

À la date de publication, John Jagerson & Wade Hansen ne détenaient (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

John Jagerson et Wade Hansen ne sont que deux personnes passionnées par l’idée d’aider les investisseurs à gagner en confiance et à réaliser de plus gros profits avec les options. En seulement 15 mois, John & Wade ont réalisé un exploit incroyable : 100 gagnants consécutifs, gagnant de l’argent sur chaque transaction. Si cela semble être une bonne stratégie, allez ici pour savoir comment ils l’ont fait. John & Wade ne sont pas propriétaires des titres susmentionnés.