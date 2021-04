Meilleures actions pour 2021: l’action Osisko Gold (OR) ne brille pas encore

Note de l’éditeur: cette chronique fait partie du concours Best Stocks for 2021 d’InvestorPlace.com. Le choix d’Eric Fry pour le concours est Redevances d’or d’Osisko (NYSE:OU).

Lorsque le prix de l’or baisse, l’un des pires types d’actions à posséder est un stock d’or. C’est pourquoi Osisko Gold Royalties Ltd. (NYSE:OU) a mal performé jusqu’à présent cette année. C’est un stock d’or.

Source: par InvestorPlace

Depuis le début de 2021, le prix de l’or a chuté d’environ 9%, ce qui a également entraîné la chute de la plupart des actions axées sur l’or. Osisko ne fait pas exception. Le stock a chuté d’environ 10% depuis le début de l’année.

Bien qu’il soit impossible de citer une raison spécifique pour laquelle le prix de l’or a dérivé vers le bas, la récente tendance haussière du dollar en est certainement une partie. Après avoir atteint 89,20 le 6 janvier, l’indice du dollar a progressé de près de 5%.

C’est un grand pas dans le monde des devises. Et comme l’or a tendance à évoluer à l’inverse du dollar, les récentes méthodes gagnantes du billet vert ont produit des voies perdantes pour le marché de l’or.

Mais tout n’est pas sombre pour les métaux précieux. En fait, une tendance majeure en développement pourrait à nouveau allumer un feu sous le prix de l’or.

Le lien entre déficits budgétaires et prix de l’or

Cette tendance très importante est le déficit fédéral américain.

En règle générale, lorsque le déficit fédéral monte en flèche, l’un des meilleurs types d’actions à posséder est un stock d’or. Et pour le moment, le déficit n’est pas seulement en plein essor – il monte en flèche pour atteindre des sommets de plusieurs décennies.

Le déficit fédéral annuel a récemment dépassé les 3 billions de dollars – une somme titanesque égale à plus de 16% de notre produit intérieur brut annuel. Ce chiffre de 16% est le plus grand déficit fédéral depuis les déficits des années 1940 qui ont financé la Seconde Guerre mondiale!

Dans le passé, des dépenses publiques galopantes de cette ampleur déclencheraient l’influence d’achat d’or. Mais comme vous pouvez le voir sur le côté droit du graphique ci-dessus, le prix de l’or n’a pas encore répondu de manière majeure à nos principales dépenses déficitaires.

Peut-être que cette fois est différente. Peut-être que le bitcoin est «le nouvel or», comme l’affirment de nombreux fans de crypto. Le temps nous le dira. Mais même si le prix de l’or ne fait que s’embrouiller, Osisko Gold Royalty reste sur une trajectoire de croissance solide.

Comme je l’ai souligné précédemment, la société est une société de redevances et de diffusion en continu de taille moyenne qui détient un portefeuille de 138 redevances, flux et accords de prélèvement de métaux précieux.

De ces 138 actifs, 16 sont actuellement en production, y compris la mine d’or de classe mondiale Canadian Malartic qui Yamana Gold Inc. (NYSE:AUY) et Mines Agnico Eagle ltée (NYSE:AEM) opèrent au Québec, Canada.

Fait important, Malartic n’est pas simplement la plus grande mine d’or du Canada. C’est aussi une mine qui s’agrandit encore.

Une nouvelle découverte souterraine a ajouté près de 15 millions d’onces aux ressources totales du projet. Cette découverte est si importante – et si susceptible de croître au fur et à mesure que l’exploration se poursuit – que Yamana et Agnico ont annoncé en février qu’ils dépenseraient 1,3 milliard de dollars pour développer ce gisement.

Osisko ne supporte aucune de ces dépenses, mais devrait tirer des flux de trésorerie importants de ses redevances sur ce projet une fois que la nouvelle mine souterraine entrera en production.

L’an dernier, Osisko a produit environ 64 000 onces d’équivalent or (GEO). Mais la société s’attend à ce que ce nombre passe à au moins 78 000 GEO cette année.

Mais une nouvelle phase de croissance est en cours.

Un doublement de la production en trois ans

L’entreprise montréalaise s’attend à ce que sa production annuelle d’équivalent or double au cours des trois prochaines années pour atteindre plus de 140 000 onces, en fonction de la production potentielle déjà en cours.

Un doublement de la production en trois ans pourrait être un catalyseur suffisant pour augmenter considérablement le cours de l’action.

Le consensus des analystes de Wall Street et de Bay Street prévoit qu’Osisko doublera le bénéfice par action à environ 0,55 $ au cours des deux prochaines années.

À ce niveau de rentabilité, l’action se négocierait pour 25 fois les bénéfices. Mais ces estimations n’incluent aucun coup de pouce potentiel de la hausse des prix de l’or ou de l’argent.

Ces estimations ne prévoient pas non plus de surprises à la hausse découlant de l’exploration en cours à Canadian Malartic. Mais les surprises à la hausse ne seraient pas du tout une surprise.

Si le prix de l’or continue de s’embrouiller tout au long de 2021, Osisko fera probablement de même. Mais un prix de l’or moins mauvais pourrait faire des merveilles pour l’action.

Et même si le métal jaune ne parvient pas à éblouir les investisseurs cette année, le profil de croissance impressionnant d’Osisko pourrait amener l’action à des gains battant le marché au cours des deux prochaines années.

A la date de publication, Eric Fry ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

