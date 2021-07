Meilleures actions pour 2021: Lockheed Martin est autorisé et prêt pour le décollage

Note de l’éditeur : cette colonne fait partie du concours Best Stocks for 2021 d’InvestorPlace.com. Le choix de Bob Ciura pour le concours est Lockheed Martin (NYSE :LMT) Stock.

Le deuxième trimestre 2021 a été défini par la poursuite de la reprise économique après la pandémie de coronavirus. Lockheed Martin (NYSE :LMT) a bénéficié aux côtés du marché au sens large, avec un rendement total cumulé de 8,7 %.

Alors que les retours ont suivi le S&P 500 Avec un rendement cumulatif de 15,9% depuis le début de l’année, Lockheed Martin est une action de premier ordre qui ne devrait pas être considérée dans la même catégorie que certaines des actions de croissance qui ont dominé le marché jusqu’à présent en 2021.

Lockheed Martin continue d’être une action à dividendes fiable avec des avantages concurrentiels durables et un potentiel de croissance à long terme. Les actions restent attractives pour le reste de 2021.

Examen des revenus trimestriels

Lockheed Martin a publié ses résultats du premier trimestre le 20 avril. Les ventes nettes ont augmenté de 4 % à 16,26 milliards de dollars, tandis que le bénéfice dilué par action selon les PCGR a augmenté de 8 % en glissement annuel à 6,56 $. Les quatre segments d’activité ont de nouveau augmenté leur chiffre d’affaires.

Le segment Aéronautique a légèrement augmenté ses ventes nettes en raison d’une production plus élevée de F-16, tandis que les revenus ont augmenté de 5 % dans les missiles et le contrôle de tir, de 10 % dans les systèmes rotatifs et de mission et de 3 % dans l’espace. En fin de compte, les rachats d’actions et la baisse des charges d’intérêts ont contribué à stimuler la croissance du bénéfice par action pour la période.

Lockheed a vu sa dynamique s’accélérer ces dernières semaines et, par conséquent, la société a relevé ses prévisions pour le reste de 2021. La société s’attend désormais à un chiffre d’affaires compris entre 67,3 et 68,7 milliards de dollars et un bénéfice dilué par action de 26,40 à 26,70 dollars.

Catalyseurs de croissance futurs

Lockheed Martin a une longue piste de croissance devant lui. Il a terminé le premier trimestre avec un carnet de commandes de 147 milliards de dollars, tiré par des augmentations dans Missiles & Fire Control et Space. Un carnet de commandes aussi important est de bon augure pour la croissance à long terme de l’entreprise.

Récemment, Lockheed Martin a remporté plusieurs victoires supplémentaires qui stimuleront davantage sa croissance. Par exemple, au cours des seules dernières semaines, Lockheed Martin a remporté des contrats, notamment un contrat de 472 millions de dollars du Naval Air Systems Command et un contrat de modification de la Marine de 736 millions de dollars. Le 30 juin, Lockheed Martin a annoncé un autre contrat majeur avec le Naval Air Systems Command, cette fois d’un montant de 1,8 milliard de dollars.

Le catalyseur de croissance le plus important reste peut-être l’acquisition prévue de 4,6 milliards de dollars de Aérojet Rocketdyne (NYSE :AJRD). L’acquisition renforcera les services de systèmes de propulsion de Lockheed. Dans l’ensemble, nous prévoyons une croissance annuelle du bénéfice par action de 8 % pour Lockheed au cours des cinq prochaines années.

Évaluation et rendements attendus

Malgré les solides rendements de l’action au début de 2021, les actions de Lockheed Martin restent bien valorisées. Sur la base des prévisions annuelles révisées de la société, le BPA devrait s’établir à environ 26,55 $ à mi-parcours. Cela signifie que l’action LMT est évaluée à un ratio cours/bénéfice de 14,4, ce qui est trop faible pour un leader mondial de l’industrie avec une croissance à long terme.

Notre estimation de la juste valeur d’un ratio P/E de 16 signifie que l’expansion du multiple P/E pourrait augmenter les rendements de 2,1 % par an. Combiné au taux de croissance du BPA attendu de 8 % et au rendement en dividendes de 2,7 %, le potentiel de rendement total s’élève à près de 13 % par an au cours des cinq prochaines années. Par conséquent, nous considérons toujours l’action Lockheed Martin comme un achat, même avec une augmentation décente du cours de l’action pour commencer 2021.

Dernières pensées

Lockheed Martin n’est pas l’entreprise la plus excitante dans laquelle investir, et la performance des actions LMT a pris du retard par rapport au marché au sens large pour commencer 2021. Mais pour les investisseurs à long terme, Lockheed Martin est une excellente action de croissance des dividendes. La société est un leader mondial de l’industrie aérospatiale et de la défense, avec des avantages concurrentiels importants pour alimenter sa croissance à long terme.

L’action reste à un prix attractif, avec un solide rendement du dividende de 2,7 %. Et Lockheed Martin continuera d’augmenter son dividende chaque année à un taux élevé en raison de sa forte activité. Nous continuons de classer Lockheed Martin comme un achat.

