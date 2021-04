Meilleures actions pour 2021: Lockheed Martin (LMT) est un gagnant lent mais régulier

Note de l’éditeur: cette chronique fait partie de notre concours Best Stocks for 2021. Le choix de Bob Ciura pour le concours est Lockheed Martin (NYSE:LMT).

Le premier trimestre de 2021 a été caractérisé par une reprise économique régulière après la pandémie de coronavirus. Lockheed Martin (NYSE:LMT) a bénéficié du rebond économique et le cours de son action a enregistré une hausse de 2% depuis le début de l’année.

Source: Ken Wolter / Shutterstock.com

Lockheed Martin n’est pas un investissement «pour devenir riche rapidement», et son action ne doit pas être considérée dans la même catégorie que certaines des actions momentum qui ont affiché des gains plus impressionnants pour commencer l’année.

Bien au contraire, Lockheed Martin est une action à dividendes de premier ordre avec une position de leader dans son secteur et des avantages compétitifs durables pour l’aider à survivre à tout environnement économique.

De ce point de vue, Lockheed Martin a fait exactement ce qu’il est censé faire au cours des trois premiers mois de 2021.

Actualités récentes pour LMT Stock

La société a publié de solides résultats du quatrième trimestre et de l’année complète le 26 janvier 2021. Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre a augmenté de 7% pour atteindre un peu plus de 17 milliards de dollars, tandis que le bénéfice par action a augmenté de 21% par rapport au même trimestre de l’année précédente. Les quatre secteurs d’activité de la société ont enregistré une croissance des ventes trimestrielles. Pour 2020, le chiffre d’affaires a augmenté de 9% à 65,4 milliards de dollars tandis que le bénéfice par action a augmenté de 12%. Ce fut une très bonne performance pour Lockheed Martin, car le chiffre d’affaires annuel et le bénéfice par action ont tous deux établi des records d’entreprise.

Un autre événement important qui a eu lieu au premier trimestre de l’année a été la récente acquisition de 4,6 milliards de dollars d’Aerojet Rocketdyne Holdings par la société, afin de renforcer ses services dans les systèmes de propulsion. Cette acquisition devrait également générer des gains d’efficacité grâce à des synergies de coûts, ce qui signifie que l’achat sera probablement relutif pour les bénéfices de Lockheed Martin.

Les perspectives de croissance de Lockheed Martin sont encore augmentées par les récents contrats remportés par la société. Lockheed Martin a reçu un certain nombre de contrats au cours des trois premiers mois de l’année, qui, collectivement, ajoutent à des opportunités de croissance importantes. Par exemple, rien qu’en mars, Lockheed Martin a obtenu les contrats suivants:

1er mars: 128,68 millions de dollars Contrat de la Marine 12 mars: 558,84 millions de dollars Modification du contrat de la Marine 23 mars: 3,69 milliards de dollars Contrat de l’Agence de défense antimissile 25 mars: 175,53 millions de dollars Modification du contrat de l’armée

Ces contrats remportés, ainsi que l’acquisition d’Aerojet Rocketdyne et l’amélioration continue de l’économie mondiale, signifient que Lockheed Martin devrait continuer à générer une forte croissance en 2021.

Les perspectives 2021

Le reste de l’année sera probablement tout aussi fort pour Lockheed Martin. Le carnet de commandes de la société d’environ 147,13 milliards de dollars est de bon augure pour la demande future de produits et de services. La direction s’attend à un chiffre d’affaires annuel de 67,1 milliards de dollars à 68,5 milliards de dollars, ainsi qu’à un bénéfice par action compris entre 26,00 et 26,30 dollars. À mi-chemin des prévisions de la société, le chiffre d’affaires et le bénéfice par action devraient augmenter respectivement de 3,7% et 7,6%.

En attendant, Lockheed Martin continue d’être une action de dividende fiable. Le stock cède actuellement 2,9%, ce qui est bien au-dessus du S&P 500 moyenne de 1,5%. Et, Lockheed Martin est une action de croissance de dividendes avec une longue histoire de fortes hausses. La société a augmenté son dividende pendant 18 années consécutives. Au cours des 5 dernières années, les dividendes ont augmenté à un taux annuel composé de 9,5%.

La croissance future des dividendes pourrait être à un niveau similaire, les bénéfices continuant de croître à un taux à deux chiffres. Avec un ratio de distribution de dividendes de 40% en 2021, basé sur les prévisions de BPA pour l’année complète, le paiement de dividendes de Lockheed Martin est hautement sécurisé. Par conséquent, Lockheed Martin continue d’être un choix solide pour les investisseurs axés sur la croissance des dividendes.

La valorisation reste également intéressante. En utilisant le point médian des prévisions de BPA pour l’année complète (26,15 $), les actions de Lockheed Martin se négocient pour un ratio P / E de 13,8. Il s’agit d’un P / E très raisonnable, surtout si l’on considère que l’indice S&P 500 a un P / E de 40. Nous considérons l’action de Lockheed Martin comme significativement sous-évaluée, et un multiple de P / E en expansion pourrait considérablement augmenter les rendements pour les actionnaires.

Réflexions finales sur Lockheed Martin

Lockheed Martin a extrêmement bien navigué en 2020. Cette société a prouvé sa résilience face à des ralentissements économiques plus larges en affichant un chiffre d’affaires et un bénéfice par action record pour l’année. Au premier trimestre 2021, elle a continué à exécuter ses initiatives de croissance stratégique grâce à plusieurs contrats remportés et à l’acquisition d’Aerojet Rocketdyne.

Les actions continuent d’offrir une valeur et des dividendes exceptionnels, ainsi qu’un potentiel de croissance future. Par conséquent, l’action Lockheed Martin continue d’être une action très attractive pour la croissance et le revenu.

A la date de publication, Bob Ciura était longtemps LMT.

Bob Ciura travaille chez Sure Dividend depuis 2016. Il supervise tout le contenu de Sure Dividend et de ses sites partenaires. Avant de rejoindre Sure Dividend, Bob était analyste indépendant en actions. Ses articles ont été publiés sur les principaux sites Web financiers tels que The Motley Fool, Seeking Alpha, Business Insider et plus encore. Bob a obtenu un baccalauréat en finance de l’Université DePaul et un MBA avec une concentration en investissements de l’Université de Notre Dame.