Meilleures actions pour 2021: Nio Stock a toujours l’étoffe d’un investissement solide

Lors de notre dernier enregistrement avec Nio (NYSE :NIO) en juillet, les actions étaient en baisse depuis leur plus haut niveau depuis février. Aujourd’hui, début octobre, l’action NIO est en baisse de près de 40 % par rapport à ce sommet. Et depuis le début de l’année (YTD), les actions ont baissé de plus de 26%.

Ainsi, en ce qui concerne le concours des meilleures actions d’InvestorPlace.com pour 2021, l’action NIO n’a pas vraiment ébloui les investisseurs cette année. En fait, le constructeur de véhicules électriques (VE) occupe la dernière place avec une marge décente.

Cependant, malgré la route cahoteuse qu’il a parcourue au cours des 10 derniers mois, Nio a encore de quoi se vanter. Et bien qu’il soit peu probable que Nio fasse partie du « Top 5 » de nos meilleures actions pour 2021, il y a encore beaucoup de choses pour les investisseurs qui peuvent être enthousiasmés par l’action NIO.

Les chiffres de livraison toujours forts

La semaine dernière, Nio a fourni aux investisseurs sa mise à jour des livraisons de septembre et du troisième trimestre fiscal – et les chiffres étaient très solides. Dans l’ensemble, Nio a livré 24 439 véhicules au cours du troisième trimestre, ce qui représente une augmentation de 100,2 % en glissement annuel (YOY). Un peu plus de 43% de ces livraisons ont eu lieu au cours du mois de septembre – Nio a déclaré avoir déployé 10 628 voitures au cours du mois, soit une augmentation de 125,7 % en glissement annuel.

Pourquoi ces chiffres sont-ils impressionnants ? Eh bien, malgré la pénurie mondiale de puces et les récents obstacles réglementaires du gouvernement chinois, Nio a continué d’augmenter ses chiffres de livraison au cours de chacun des trois premiers trimestres de 2021. Au cours du premier trimestre, le constructeur de véhicules électriques a produit 20 060 véhicules, tout en augmentant ce chiffre à 21 896. au T2.

Ainsi, Nio sait clairement comment opérer sous une pression majeure, voire une pression majeure sur plusieurs fronts commerciaux. Si les semi-conducteurs peuvent revenir à la normale et que la répression en Chine commence à s’atténuer légèrement, l’action NIO pourrait fortement grimper par rapport à son prix actuel et attractif.

L’entreprise en expansion de Nio

Avec tous ces problèmes et la chute brutale des actions de NIO en 2021 à cause de ces problèmes, les investisseurs peuvent penser qu’il est fou que la société EV parle d’expansion. Cependant, avec l’impressionnant volume de travail que Nio a à offrir, cela ne devrait vraiment pas surprendre.

Comme l’a récemment déclaré Faisal Humayun, contributeur d’InvestorPlace.com :

« Fin septembre, Nio a lancé le SUV ES8 en Norvège. Le lancement de l’ET7 dans le pays est prévu pour l’année prochaine, et l’ET7 devrait faire ses débuts en Allemagne vers la fin de 2022. Ce n’est probablement qu’un début, car le fondateur de Nio, William Li, a déclaré que la société envisageait des lancements dans quatre autres pays européens en plus de l’Allemagne. Ces nouveaux marchés devraient contribuer à accélérer la croissance des livraisons de véhicules en 2022 et au-delà. »

De plus, le lancement pilote de Mobileye’s les taxis autonomes et les services de covoiturage en Allemagne et en Israël l’année prochaine devraient également être un catalyseur pour Nio. Pourquoi? Parce que Mobileye, Intel (NASDAQ :INTC) unité de technologie des véhicules autonomes, a fait un avec Nio pour utiliser ses véhicules SE8 pour le programme.

C’est énorme pour Nio car cela devrait éventuellement aider à développer la marque Nio dans un certain nombre de pays européens. Et comme l’a dit Huymayun, « étant donné les plans de Mobileye pour amener les voitures autonomes au grand public d’ici 2025, un programme pilote réussi pourrait entraîner une collaboration plus poussée entre les entreprises ».

Par conséquent, ces mouvements commerciaux pourraient donner une impulsion majeure au stock de NIO au quatrième trimestre et à l’exercice 2022.

Résultat net des actions NIO

Après que Nio ait connu une hausse gargantuesque de son cours de bourse pendant toute l’année 2020, il était presque inévitable que les actions subissent une certaine correction en 2021.

Comme nous l’avons noté, des facteurs externes ont contribué à cette baisse du stock de NIO cette année. Cependant, ces catalyseurs négatifs ne dureront pas éternellement. Les entreprises de semi-conducteurs se remettront sur les rails et les problèmes réglementaires seront réglés. Néanmoins, comme indiqué ci-dessus, Nio continue de produire des chiffres de livraison solides au cours d’une année « en baisse ».

Nous aurons notre prochain aperçu des bénéfices en novembre. Les analystes prévoient actuellement des pertes par action de 9 cents sur des revenus de 1,43 milliard de dollars au troisième trimestre. Donc, si Nio peut publier des chiffres similaires à ceux-ci et une autre augmentation des livraisons de véhicules trimestrielles, le sentiment est à la hausse pour le stock de NIO. Et avec des actions actuellement négociées à un peu moins de 36 $, les investisseurs devraient considérer cela comme un prix extrêmement attractif.

