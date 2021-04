Meilleures actions pour 2021: Walgreens Boots Alliance (WBA) vient de passer de sérieusement sous-évalué à toujours sous-évalué

Note de l’éditeur: cette chronique fait partie du concours Best Stocks for 2021 d’InvestorPlace.com. Le choix de Ben Reynolds pour le concours est Alliance des bottes Walgreens (NASDAQ:WBA).

Alliance des bottes Walgreens (NASDAQ:WBA) est un détaillant mondial de pharmacies et l’action WBA est l’une des meilleures à acheter pour 2021.

Source: saaton / Shutterstock.com

Les actions de cette société ont généré des rendements totaux de près de 39% en 2021. ETF SPDR S&P 500 (NYSEARCA:ESPIONNER), qui a généré des rendements totaux de 6,3% jusqu’à présent cette année.

Alors que l’action Walgreens s’est considérablement appréciée au premier trimestre de 2021, il y a encore une hausse significative pour l’action WBA.

Walgreens Stock semble toujours sous-évalué

Le bénéfice par action ajusté maximal de Walgreens s’est établi à 5,99 $ au cours de l’exercice 2019. La société a généré un bénéfice par action ajusté de 4,74 $ au cours de l’exercice 2020. Nous prévoyons un bénéfice par action ajusté de 4,90 $ pour l’exercice 2021.

Les actions de la société se négocient actuellement pour un ratio cours / bénéfice de seulement 10,6 en utilisant notre estimation des bénéfices de l’exercice 2021. Pour le contexte, le ratio cours / bénéfice moyen historique de la société au cours de la dernière décennie est d’environ 15.

Un ratio cours / bénéfice inférieur à 11 semble trop faible pour une entreprise favorable aux actionnaires comme Walgreens. Walgreens a augmenté ses paiements de dividendes pendant 45 années consécutives.

Et la croissance future des dividendes est probable. Le ratio de distribution de la société n’est que de 38% en utilisant les bénéfices attendus de l’exercice 2021. Ce faible ratio de distribution donne à la direction la possibilité d’augmenter le dividende même si la croissance des bénéfices stagne.

Si Walgreens revenait à son ratio cours / bénéfice moyen historique de 15, cela impliquerait un cours de l’action de 73,50 USD en utilisant le bénéfice par action ajusté de l’exercice 2021 prévu de 4,90 USD. C’est 41% à la hausse par rapport aux prix actuels.

Perspectives de rendement total de Walgreens

L’action Walgreens a actuellement un rendement du dividende supérieur à la moyenne de 3,6%. Ce rendement, associé à un faible ratio de distribution et à des augmentations probables des dividendes, devrait attirer les investisseurs avides de revenus à la retraite ou à l’approche de la retraite. C’est plus du double du S&P 500 rendement actuel d’un maigre 1,5%.

De l’exercice 2011 à l’exercice 2020, Walgreens a réussi à composer son bénéfice par action ajusté à 6,7% par an. La société a prouvé qu’elle pouvait croître dans un large éventail d’environnements économiques, comme en témoigne sa série de 45 années consécutives d’augmentation des dividendes.

Nous nous attendons à ce que la société se remette de la baisse récente du bénéfice par action et renoue avec une croissance modérée. Nous prévoyons une croissance du bénéfice par action de 5% par an à l’avenir pour Walgreens.

Avec une croissance attendue de 5% associée à un rendement du dividende de 3,6%, Walgreens offre aux investisseurs des rendements attendus de 8,6% par an avant de multiples changements d’évaluation.

Une estimation très prudente de la juste valeur de Walgreens consiste à utiliser un ratio cours / bénéfice d’environ 10 ou 11, ce qui impliquerait que la société se négocie actuellement à la juste valeur.

Mais, si l’action de la société atteint à nouveau son ratio cours / bénéfice moyen historique d’environ 15 au cours des 5 prochaines années, les actionnaires verront des rendements beaucoup plus élevés. Revenir à un ratio cours / bénéfices de 15 – ce qui n’est pas du tout élevé – augmenterait les rendements d’environ 7% par an.

Cela fixe les rendements annuels totaux attendus de Walgreens à environ 8,5% à 15,5% au cours des cinq prochaines années.

Dernières pensées

Walgreens offre aux investisseurs des rendements totaux attendus relativement élevés au cours des cinq prochaines années, car il se négocie toujours pour un ratio cours / bénéfices relativement bas et un rendement de dividende élevé.

En outre, la société a un ratio de distribution assez faible pour accompagner une longue histoire d’augmentation des dividendes. Cela donne aux actions de la société un profil de risque attrayant pour récompenser.

L’action Walgreens devrait particulièrement plaire aux investisseurs à la recherche de dividendes sûrs, d’un rendement supérieur à la moyenne et d’une forte probabilité d’augmentation continue des dividendes à venir.

L’action de la société s’est certes appréciée jusqu’à présent cette année, mais cela n’a fait que faire passer l’action d’une sous-évaluation significative à une évaluation juste (prudente) ou encore quelque peu sous-évaluée.

Nous pensons qu’il y a encore de la place pour Walgreens pour poursuivre son solide début d’exercice 2021. La société a maintenant un élan de son côté également. Walgreens a généré les rendements de prix les plus élevés depuis le début de l’année Dow 30 Stock.

À la date de publication, Ben Reynolds était long stock WBA.

Ben Reynolds a fondé Sure Dividend en 2014. Aujourd’hui, Ben continue de gérer Sure Dividend pour aider les investisseurs individuels à constituer des portefeuilles de revenu de haute qualité. Ben est diplômé Summa Cum Laude de l’Université de Houston avec un diplôme en finance. Son travail via Sure Dividend est apparu sur Forbes, Fidelity, Motley Fool, The Street, Yahoo! Finance et plus.