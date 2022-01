Meilleures actions pour 2022 : 3 raisons pour lesquelles Sonic Automotive pourrait triompher

Note de l’éditeur : cette colonne fait partie du concours des meilleures actions d’InvestorPlace.com pour 2022. Le choix de Josh Enomoto pour le concours est Sonique Automobile (NYSE :SAH) Stock.

Source : Place des investisseurs

C’est une thèse qui va initialement à l’encontre de tout bon sens, du changement de politique monétaire de la Réserve fédérale à l’amélioration progressive des mesures économiques mondiales à mesure que la société s’acclimate à la pandémie de coronavirus. Néanmoins, les catalyseurs fondamentaux sous-estimés pour Sonique Automobile (NYSE :SAH) – le quatrième plus grand détaillant automobile après son acquisition de RFJ Auto Partners – pourrait inexplicablement renforcer le stock de SAH, ce qui en ferait potentiellement l’un des meilleurs stocks pour 2022.

Pour ceux qui sont sceptiques, soyez assurés que l’idée d’acquérir des actions de cette concession – ou de toute concession d’ailleurs – est hautement spéculative. Il est possible, peut-être même probable, que je me trompe complètement sur le stock de SAH. Ce ne serait certainement pas la première fois que je raterais une opportunité haussière, et je vous garantis que ce ne sera pas la dernière.

Néanmoins, les fondamentaux extérieurs qui ont conduit à la hausse fulgurante des prix des voitures d’occasion semblent ne faire que se renforcer. Certes, le concept de valeurs encore plus élevées pour les véhicules d’occasion semble absurde. La Fed promettant presque d’augmenter les taux d’intérêt en 2022, les coûts d’emprunt ne feraient qu’augmenter. Naturellement, ce n’est pas une circonstance qui attire les consommateurs.

Cependant, la divulgation par la Fed de la hausse des taux accélérera probablement un marché du logement déjà chaud. Par conséquent, le marché automobile peut bénéficier de certains avantages en aval. Plus important encore, les voitures neuves et d’occasion ont vu leur valeur monter en flèche non pas à cause de la politique monétaire, mais en raison d’une crise critique de l’offre.

Cette condition pourrait ne pas s’améliorer avant 2023, ce qui rejoint ces trois points soutenant le stock SAH comme l’un des meilleurs stocks de 2022.

Contraintes au sommet

Lorsque le coronavirus a commencé à se propager à travers le monde, les constructeurs automobiles ont intuitivement ressenti le début d’une récession – peut-être même une dépression. Par conséquent, la mesure la plus sûre à prendre était d’annuler la production, à la fois des véhicules eux-mêmes et des composants qui les composent. La clé parmi ces derniers est les semi-conducteurs.

Au début, cela semblait la décision logique. Par exemple, le Forum économique mondial a noté que les ventes de voitures en Chine ont chuté de 92% au cours de la première moitié de février 2020. Mais rapidement, il est devenu évident que le désir de prendre la route n’avait pas diminué en raison de la pandémie de Covid-19 ; en effet, cela a peut-être suscité une demande accrue en raison des craintes d’infection.

Soudain, les constructeurs automobiles ont fait volte-face et ont demandé à récupérer leurs jetons. Mais non seulement les fabricants de semi-conducteurs ont réaffecté la production à d’autres industries, mais ils étaient heureux de le faire. Vous voyez, des secteurs comme l’électronique grand public engloutissent des puces avancées à marge plus élevée, pas la variété à effort élevé et à faible profit qui entre dans les véhicules.

SAH Stock fait face à des problèmes à mi-parcours

Lors de mon entretien avec Rachelle Akuffo, présentatrice de CGTN America, j’ai mentionné que la crise mondiale de la chaîne d’approvisionnement affectant les livraisons de marchandises au détail résultait en partie d’une pénurie de chauffeurs de camion. Même si j’avais un peu raison, il est difficile de fournir un récit complet sur un spot télévisé de six minutes.

Essentiellement, l’une des racines du problème au sein du segment intermédiaire de la chaîne d’approvisionnement est un désalignement des incitations économiques. Les débardeurs qui travaillent sur les quais sont généralement payés à l’heure, tandis que les chauffeurs de camion sont payés au kilomètre. En d’autres termes, ils ne sont pas rémunérés pour rester assis pendant que les débardeurs s’acquittent de leurs tâches.

Mais vous ne pouvez pas accuser une seule population active, car l’impact de Covid-19 a également perturbé le flux de conteneurs maritimes. Alors que les voitures sont expédiées sur une base roll-on/roll-off, la prime élevée pour les conteneurs vides en Asie, combinée aux arriérés d’amarrage, a créé un scénario haussier cauchemardesque pour les prix des voitures – faisant peut-être du stock de SAH l’un des meilleurs stocks pour contourner la chaîne d’approvisionnement limites.

Downwind Rumblings pour accélérer Sonic Automotive

Parcourez les vidéos YouTube et vous entendrez souvent des experts exhorter les consommateurs à ne pas céder aux prix scandaleux des voitures d’occasion. Mais le problème avec cette exhortation est qu’à un moment donné, les gens ont besoin de transport pour leurs efforts personnels et professionnels. Ceux qui ont résisté tout au long de 2020 et 2021 seront presque inévitablement contraints de se rendre au cours de la nouvelle année.

Comment venir? Selon un article du Wall Street Journal de 2021, « l’âge moyen des véhicules sur les routes américaines a atteint un record de 12,1 ans l’année dernière, car les prix élevés et l’amélioration de la qualité incitent les propriétaires à conserver leur voiture plus longtemps ». Pour être juste, les voitures sont devenues beaucoup plus fiables, ce qui signifie « qu’il y a encore de la viande sur l’os » pour les propriétaires non originaux.

Pourtant, tout finit par s’effondrer. Il est également possible qu’une fois la crise de Covid-19 passée, l’expérience du travail à domicile se termine également en raison des inefficacités du télétravail. Cela ajoutera encore plus de demande de véhicules personnels, renforçant potentiellement le stock de SAH.

SAH Stock est-il l’une des meilleures actions de 2022 ?

Si un segment de la chaîne d’approvisionnement automobile au sens large présentait des perspectives positives pour le stock de SAH, je ne serais probablement pas aussi enthousiaste à ce sujet. Cependant, tout au long de la chaîne d’approvisionnement, les vents contraires dans la distribution au détail suggèrent que les prix des voitures ont encore des jambes. En fait, JD Power rapporte que le marché des voitures d’occasion ne se stabilisera pas avant 2025, présentant une opportunité toujours risquée mais indéniablement convaincante.

À la date de publication, Josh Enomoto n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Ancien analyste commercial senior pour Sony Electronics, Josh Enomoto a aidé à négocier des contrats majeurs avec des sociétés Fortune Global 500. Au cours des dernières années, il a fourni des informations uniques et essentielles pour les marchés de l’investissement, ainsi que pour divers autres secteurs, notamment le droit, la gestion de la construction et la santé.