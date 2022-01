Meilleures actions pour 2022 : Arhaus pourrait monter en flèche alors que le marché du logement est en plein essor

Note de l’éditeur : cette colonne fait partie du concours Best Stocks for 2021 d’InvestorPlace.com. Le choix de Luke Lango pour le concours est Arhaus (NASDAQ :ARHS) Stock.

Il y a près de cinq ans, ou ce qui ressemble plus à une décennie en temps de pandémie, j’ai découvert l’un de mes plus grands gagnants sur le marché. Ce n’était pas un stock technologique super flashy, mais plutôt une hypercroissance à un stade précoce meubles société du nom de Matériel de restauration (NYSE :HR).

Restoration Hardware est un détaillant de meubles haut de gamme qui vend des canapés, des tables et plus encore très chers dans des dizaines de salles d’exposition ultra-exclusives à travers le monde.

Pour la plupart des gens, l’entreprise ne crie pas « hypercroissance ». Mais en 2017, j’ai écrit ce qui suit :

« RH se réinvente… c’est une entreprise qui pourrait potentiellement plus que doubler ses ventes…. [so] il est raisonnable d’affirmer que RH est une action de croissance qui se négocie toujours à escompte. C’est une bonne configuration pour que ce rallye se poursuive.

À l’époque, l’action RH s’échangeait autour de 70 $. Plus tôt cette année, il a touché 744 $ – jusqu’à plus de 10X en seulement quatre ans.

C’est pertinent pour le tableau que je veux brosser aujourd’hui parce que je pense que je viens de trouver le prochain RH – un autre stock de meubles à hypercroissance à un stade précoce qui pourrait vous rapporter 10 fois plus en seulement quatre ans.

J’aime l’appeler « Matériel de restauration pour les millennials », ce qui est très positif car les millennials sont en train de devenir l’épine dorsale du marché du logement. Et, par extension, devenir l’épine dorsale du marché du meuble.

Il est facile de voir comment ce titre pourrait 10X rapidement, sans parler de devenir l’un des plus grands gagnants et des meilleurs titres de 2022.

Et l’une des meilleures actions de 2022 est…

Arhaus (NASDAQ :ARHS) – un détaillant de meubles haut de gamme fondé en 1986. Bien que son offre publique initiale ait été mal accueillie et qu’elle ne soit évaluée qu’à 2,5 milliards de dollars aujourd’hui, il y a de nombreuses raisons d’aimer les actions ARHS en 2022.

Tout comme RH et d’autres détaillants de meubles haut de gamme, l’entreprise vend une variété de canapés, de tables, de chaises et plus haut de gamme dans ses nombreuses salles d’exposition à travers les États-Unis.

Ce qui distingue Arhaus, c’est sa stratégie de marketing numérique. Alors que RH est une marque très old-school et quelque peu « étouffante » qui aime faire les choses de manière « traditionnelle » (RH n’a même pas de présence sur les réseaux sociaux), Arhaus, en revanche, s’appuie fortement sur sa présence sociale pour développer son capital marque – et c’est juste une partie de ce qui en fait l’une des meilleures actions pour 2022.

La page Instagram de l’entreprise, par exemple, compte plus d’un million d’abonnés, un nombre qui a plus que doublé chaque année de 2018 à 2020. Arhaus fait également appel à des influenceurs pour commercialiser et vendre ses produits – une stratégie qui semble faire des merveilles pour l’entreprise. .

Arhaus a récemment tiré parti de cette stratégie de marketing numérique innovante pour décrocher l’or, devenant ainsi la marque de détaillants de meubles haut de gamme la plus en vogue sur Internet.

Ce n’est pas une mince affaire. Et les chiffres le confirment.

Les ventes comparables d’Arhaus ont augmenté de 20 % au quatrième trimestre 2020, de 38 % au premier trimestre 2021 et de 71 % au deuxième trimestre 2021. Puis, au troisième trimestre, la croissance comparable s’est établie à 61,3 %.

Arhaus exploite actuellement 77 salles d’exposition dans 28 États. À long terme, la société espère exploiter plus de 165 salles d’exposition à travers le pays.

Moins de 20 % des revenus de l’entreprise proviennent des ventes en ligne, mais cette base de ventes en ligne augmente à plus de 60 %. Environ 80 % des clients de l’entreprise sont issus de ménages ayant un revenu de 100 000 $ ou plus.

Où iront les stocks d’ARHS en 2022

Lorsque j’ai couvert RH en 2019, je me suis fait un devoir de dire que si le marché du logement continuait de ralentir, la croissance de RH le ferait aussi. Cependant, le marché du logement a rebondi et les marchés financiers ont trouvé leur place, permettant au stock RH de croître de 300 % depuis que j’ai écrit cet article.

Aujourd’hui, le marché immobilier tourne à plein régime. La forte demande et les faibles stocks ne mènent nulle part ; en fait, il sera exacerbé en 2022 alors que les milléniaux entrant sur le marché (et libérés du travail au bureau) chercheront à acheter leur première maison. Et tout comme tout au long de 2021, les vendeurs garderont le contrôle alors que les acheteurs d’une première maison rivalisent avec les acheteurs réguliers dans une industrie affamée de stocks.

Selon Zillow, nous verrons plus de 6 millions de personnes chercher à acheter une maison en 2022. Cela correspond à peu près à 2021. La probabilité que cette exubérance pour les maisons se répercute sur le marché locatif est élevée. Ce qui laisse présager de bonnes choses pour l’action ARHS comme l’une des meilleures actions de l’année.

Bien qu’il y ait eu des rumeurs de la part des ours selon lesquelles la croissance du logement est insoutenable ou « une bulle », le marché du logement semble devoir connaître un boom d’une décennie, grâce aux trois raisons suivantes :

Les vents arrière démographiques soutiennent la demande alors que les milléniaux deviennent propriétaires tandis que les baby-boomers cherchent à réduire leurs effectifs. Offre restreinte d’une décennie précédente de sous-construction des constructeurs de maisons à la suite du krach immobilier de 2008. Un financement ultra bon marché grâce à des taux d’intérêt en hausse mais toujours bas.

Pourquoi tout cela est-il important ? Eh bien, tout comme le marché du logement, le marché du meuble aussi.

Nous pensons que le marché du meuble haut de gamme connaîtra une croissance démesurée, principalement parce que l’épine dorsale du marché du logement – les milléniaux – est une génération de consommateurs qui, grâce aux médias sociaux, sont obsédés par le statut. Par conséquent, nous voyons beaucoup de ces acheteurs de maison acheter des meubles haut de gamme.

Sur ce marché haut de gamme, RH règne en maître. Mais pour de nombreux jeunes consommateurs, RH se sent comme le magasin de meubles de leurs parents. Les millennials veulent quelque chose de différent. Par conséquent, il existe une énorme opportunité pour un nouveau détaillant de meubles haut de gamme d’émerger, de trouver un écho profond auprès des jeunes consommateurs et de gagner gros dans les années 2020.

Arhaus semble être dans une position dominante pour être ce détaillant, avec sa présence sociale de premier plan, ses produits haut de gamme et sa marque et son design plus jeunes.

Quelle taille peut atteindre Arhaus ?

Je reviens sans cesse sur cette comparaison RH car elle est valable et permet de relativiser la trajectoire de croissance d’Arhaus. Considérez simplement que RH devrait générer environ 4 milliards de dollars de revenus cette année. Disons qu’Arhaus peut atteindre ce niveau d’ici 2030, ce qui implique 2 milliards de dollars de revenus d’ici 2030. Cela correspond à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12% au cours des neuf prochaines années, ce qui semble raisonnable.

De retour à RH, il opère sur des marges brutes de 45% avec des marges d’EBITDA de 25%. En supposant un profil de marge bénéficiaire similaire, Arhaus pourrait générer 500 millions de dollars d’EBITDA d’ici 2030.

RH se négocie autour de 16 fois l’EBITDA glissant. Un multiple similaire produirait un objectif de VE à long terme pour Arhaus de 8 milliards de dollars. Et ce calcul suppose qu’Arhaus n’est que la moitié de la taille de RH.

Résultat net sur le stock d’ARHS

Je vis et respire la technologie. Mais parfois, il existe des opportunités 10X convaincantes sur le marché en dehors du secteur de la technologie. RH était l’une de ces opportunités il y a quatre ans. Il a depuis grimpé de 10X.

Maintenant, Arhaus a écrit « next RH » partout. Je ne serais pas surpris de voir cette action monter en flèche de plusieurs centaines de pour cent à la hâte. Ainsi, Arhaus est l’une des meilleures actions pour les investisseurs en 2022.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.