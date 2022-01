Meilleures actions pour 2022: Deep Value Tech Stock POSaBIT est un jeu de cannabis à ne pas manquer

Note de l’éditeur : cette colonne fait partie du concours des meilleures actions d’InvestorPlace.com pour 2022. Le choix de Thomas Yeung pour le concours est POSaBIT (OTCMKTS :POSAF) Stock.

Je vais vous dire d’avance: POSaBIT (OTCMKTS :POSAF) est la meilleure action que vous puissiez acheter pour 2022. Mais si vous vous méfiez des « experts en bourse » qui vous disent quoi acheter, je comprends. 2021 a été une autre année où les choix intermédiaires ont vu des performances prévisibles au milieu de la route.

Les investisseurs pourraient blâmer la nature conservatrice des sélectionneurs d’actions. Le tome de JP Morgan sur les 50 actions «les plus convaincantes» à acheter pour 2021 comprenait des choix inattendus tels que Disney (NYSE :DIS) et Coca Cola (NYSE :KO). Étonnamment risqué, je sais. Comme le dit le vieil adage, personne n’a jamais été licencié pour avoir acheté IBM, même si son panier de 50 choix a sous-performé le marché de 600 points de base.

Mais c’est précisément pourquoi des entreprises comme InvestorPlace fonctionnent si bien. C’est nous qui examinons les marchés inefficaces – actions cotées en cents, crypto-monnaies et investissements en hypercroissance – où les investisseurs ont beaucoup plus de chances de générer de l’alpha. Et si une entreprise survoltée semble être une poubelle, nous vous le ferons savoir.

L’accent mis sur les actions décalées nous a bien servi. Mon choix d’actions pour notre concours d’actions de Noël l’année dernière — Énergie Peabody (NYSE :BTU) — a réussi à échapper à la faillite et à revenir à 500 %. Ethereum (CCC :ETH-USD) et Hertz (NASDAQ :HTZ) – mes choix de crypto et de penny stock, respectivement – ​​ont fait encore mieux. En moyenne, les choix d’InvestorPlace ont surperformé tous les autres sites d’investissement en actions, selon une étude indépendante de TipRanks.

Bien sûr, nous ne clouerons pas tous GameStop (NYSE :GME). Mais si nous frappons suffisamment de circuits à 3 points, pourquoi s’attarder sur le fait que notre jeu gagnant ne comprenait aucun tournoi du Grand Chelem ?

Mon choix d’actions n°1 pour 2022

Cela m’amène à mon premier choix d’actions pour 2022 : POSaBIT.

Cette société de paiement blockchain basée au Canada correspond parfaitement à ma newsletter régulière, The Moonshot Investor. L’entreprise ne sert pas seulement l’industrie de l’hypercroissance des dispensaires de marijuana. C’est aussi bien géré et un petit penny stock disponible à l’achat pour environ 1 $.

Lorsque vous cherchez à gagner 2x… 5x… 10x… sur votre investissement, n’oubliez pas qu’il est beaucoup plus facile pour une entreprise de 200 millions de dollars de devenir une entreprise de 2 milliards de dollars que pour une entreprise de 2 milliards de dollars de croître encore 10 fois.

POSaBIT correspond à ce projet de loi.

Fondée par l’ancien directeur général de Microsoft Ryan Hamlin et Jon Baugher d’Adapx, POSaBIT est une petite société aux grandes ambitions. Et tout commence par trouver une bonne entreprise à dominer.

Notre sympathique voisin du Nord

POSaBIT est une société de paiement au point de vente (POS) qui aide les dispensaires de marijuana à gérer leurs finances. C’est l’industrie rare qui est à la fois faiblement concurrentielle et à forte marge.

Et il y a une raison très spéciale pour laquelle POSaBIT réussit :

Régulation.

Les règles d’échange interdisent aux entreprises cotées aux États-Unis de négocier des substances réglementées de l’annexe I. Cela signifie que les géants des cartes de crédit Visa (NYSE :V) et MasterCard (NYSE :MA), ainsi que des processeurs de paiement moins connus comme 64 milliards de dollars Fiserv (NASDAQ :FISV) sont exclus du marché.

Pendant ce temps, des réglementations fédérales inégales ont laissé une échappatoire aux entreprises cotées au Canada pour se déplacer librement. Bien que le commerce interétatique soit toujours illégal, ces entreprises décalées sont largement libres d’opérer dans les États qui ont légalisé la marijuana.

Cela a créé une aubaine involontaire pour les sociétés cotées au Canada, y compris POSaBIT. Curaleaf Holdings (OTCMKTS :FFMM), une entreprise de cannabis cotée à Toronto et basée dans le Massachusetts, a vu ses revenus augmenter de 80 % cette année alors même que des noms cotés aux États-Unis comme Cadran solaire (NASDAQ :SNDL) ont lutté.

C’est un peu comme si votre équipe de baseball professionnelle préférée atteint les séries éliminatoires, puis que le commissaire de la MLB, Rob Manfred, disqualifie toutes les autres équipes américaines du jeu. Il vous suffirait de battre les Blue Jays de Toronto pour remporter la Série mondiale.

Un peu de POSaBIT

C’est ici qu’intervient POSaBIT.

La société cotée au Canada aide les détaillants de cannabis à gérer leur argent. Son offre phare de point de vente agit comme un guichet automatique sans numéraire au point de vente, tandis que son système de reporting backend peut aider les magasins à gérer leurs finances. Les transactions sont généralement soumissionnées à des intervalles de 5 $ pour réduire les coûts. L’entreprise propose également des achats sans lien de dépendance pour les dispensaires à la recherche d’un débit au centime.

Ces solutions de contournement peuvent sembler absurdes aux fournisseurs de points de vente traditionnels. Opérateurs de terminaux de paiement — à partir de Carré (NYSE :SQ) à Informations de fidélité (NYSE :FIS) — servent généralement de pont financier neutre entre la banque d’un vendeur et celle d’un acheteur.

Mais dans le monde quasi légal de la vente au détail de cannabis, rien n’est si simple. Les dispensaires de cannabis ne peuvent pas ouvrir de comptes dans des banques qui opèrent à travers les frontières de l’État ni accepter les cartes de crédit – des services que la plupart des détaillants tiennent pour acquis. La plupart des dispensaires finissent par traiter entièrement en espèces et utiliser les coopératives de crédit locales pour stocker leur monnaie de rechange.

Cela donne à POSaBIT beaucoup d’espace pour se développer. Les volumes de paiements traités ont augmenté de 232 % pour atteindre 87,3 millions de dollars au deuxième trimestre, tandis que les bénéfices bruts ont grimpé de 350 %. Lorsque vous disposez d’une solution unique sur un marché non concurrentiel, il est difficile de ne pas gagner d’argent.

Croissance élevée

Les règles au niveau de l’État ont également transformé le cannabis en une industrie à croissance massive. Depuis le cycle électoral de 2020, huit États ont légalisé la marijuana à usage adulte. Le site de suivi du cannabis Leafly estime que sept autres États légaliseront en 2022, dont la Pennsylvanie et le Maryland (la Floride pourrait bientôt emboîter le pas). De nombreux jeunes législateurs républicains ont également commencé à considérer la légalisation du cannabis comme un moyen de réduire la taille du gouvernement.

« Nous avons besoin que le gouvernement fédéral s’écarte du chemin », a déclaré la représentante Nancy Mace (R-SC), qui a récemment présenté le premier projet de loi républicain sur la légalisation au Congrès.

Cela place POSaBIT en territoire d’hypercroissance. La société prévoit d’opérer dans jusqu’à 22 États et a prévu des revenus pour 2021 compris entre 17,5 millions de dollars et 19 millions de dollars (un taux de croissance de 136%).

À plus long terme, les analystes se réjouissent également de l’industrie légale plus large de la marijuana. Ils prévoient désormais une croissance de 27 % par an jusqu’en 2028, dépassant potentiellement les esports (25 %), les véhicules électriques (21 %) et les logiciels de cryptage (14 %).

Trop d’une bonne chose ?

Demandez à quelqu’un qui a déjà fumé de la marijuana et il vous dira qu’il est extrêmement difficile de faire une overdose, surtout par rapport à l’alcool ou aux drogues dures.

Mais cela ne veut pas dire risque zéro.

Le même principe s’applique à POSaBIT.

Premièrement, l’entreprise est toujours une startup. Ses revenus nets n’atteignent que 5 millions de dollars par trimestre et l’entreprise a dû faire pivoter ses activités à plusieurs reprises. Les premières tentatives de POSaBIT en matière de systèmes de paiement cryptés se sont avérées un échec, et rien ne garantit que ses incursions dans les paiements par carte de crédit ou le microcrédit donneront des résultats.

Deuxièmement, il y a la concurrence. Entreprises de Carré à Crypto.com (CCC :CRO-USD) développent rapidement des versions de paiements basés sur la blockchain qui pourraient contourner les réglementations actuelles sur le cannabis. POSaBIT n’aura pas pour toujours le marché du PoS de la marijuana.

Enfin, les lois fédérales peuvent tourner sur un sou. Bien qu’un Sénat bloqué n’adoptera probablement pas de lois fédérales sur la légalisation en 2022, un changement soudain au sein de la direction du GOP pourrait rapidement changer ce calcul. POSaBIT doit croître suffisamment avant que cela n’arrive pour en faire un candidat à la prise de contrôle (plutôt qu’à la vente à emporter).

Que faire du stock POSAF

Les lecteurs de Moonshot Investor sauront que les actions risquées sont… eh bien… risquées. Vous ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, surtout lorsque le panier est attaché à une fusée sans airbag ni parachute.

Mais parfois, le marché nous lance un gros pitch. Et quand c’est le cas – tout comme son cadeau de POSaBIT – les investisseurs devraient rapidement le reconnaître comme « l’action la plus importante pour 2022 ».

