Meilleures actions pour 2022 : les actions Kulicke & Soffa pourraient être un choix judicieux

Note de l’éditeur : cette colonne fait partie du concours Best Stocks for 2021 d’InvestorPlace.com. Le choix de Louis Navellier pour le concours est Kulicke et Soffa Industries Inc. (NASDAQ :KLIC) Stock.

Source : Place des investisseurs

Kulicke et Soffa Industries Inc. (NASDAQ :KLIC) peut sembler être un choix étrange pour être l’une des meilleures actions pour 2022. Ce serait principalement parce que peu de gens ont entendu parler de la société basée à Singapour. Cependant, il existe des raisons impérieuses d’apprendre à connaître Kulicke & Soffa.

La société est classée parmi les actions de semi-conducteurs car elle est spécialisée dans les équipements et les outils nécessaires à la fabrication de puces et à l’assemblage de dispositifs à semi-conducteurs. Comme de nombreuses actions de semi-conducteurs, KLIC connaît une dynamique de croissance impressionnante : 18 % en 2020 et 79 % jusqu’à présent en 2021.

Cependant, la raison pour laquelle je suis vraiment enthousiasmé par le potentiel de croissance de Kulicke & Soffa en 2022 et au-delà n’est pas seulement l’élan. Ce n’est pas seulement la pénurie de puces qui a mis en lumière tous les stocks de semi-conducteurs. Au lieu de cela, la raison est mon nouveau Pomme (NASDAQ :AAPL) Macbook Pro. Plus précisément, le superbe écran Liquid Retina XDR de cet ordinateur portable. Cet écran utilise la technologie mini LED, et devinez qui est à la pointe de l’équipement d’assemblage d’écrans mini LED ? Kulicke & Soffa.

Par conséquent, voici pourquoi je pense que la demande de mini-LED puis de micro-LED va faire du stock KLIC l’un des meilleurs stocks disponibles en 2022.

Les mini écrans LED émerveillent les clients

En novembre dernier, j’ai écrit sur le processeur M1, le silicium personnalisé qu’Apple a commencé à déployer dans ses MacBooks. M1 a changé la donne, dépassant les performances des ordinateurs portables Windows qui coûtent beaucoup plus cher. De plus, Apple a fait monter la barre cet automne avec les puces M1 Max et M1 Pro dans les tout nouveaux modèles de MacBook Pro. J’en ai acheté un et les performances sont époustouflantes.

Mais la fonctionnalité qui tue ? Il s’agit peut-être du nouvel écran Liquid Retina XDR.

Il s’agit d’une fonctionnalité que les nouveaux MacBook Pro partagent avec le dernier iPad Pro 12,9 pouces. Qu’est-ce qui rend l’écran Liquid Retina XDR d’Apple si spécial ? Il s’agit d’un panneau haute résolution avec des couleurs éclatantes et un contraste élevé capable d’atteindre une luminosité incroyable de 1 600 nits. En revanche, le dernier MacBook Air, qui est considéré comme un ordinateur portable haut de gamme à part entière, atteint un maximum de 400 nits. L’écran Liquid Retina XDR dispose également d’un taux de rafraîchissement ultra-rapide de 120 Hz qui rend le défilement sur d’autres écrans saccadé.

Lorsque vous voyez les gens regroupés autour des nouveaux modèles de MacBook Pro et de l’iPad Pro 12,9 pouces dans les magasins Apple, ils ne sont pas impressionnés par les encodages vidéo rapides et la longue durée de vie de la batterie. Ils sont attirés par ces écrans Liquid Retina XDR comme des papillons de nuit à une flamme.

De plus, l’écran Liquid Retina XDR d’Apple est si spécial car il utilise la technologie mini LED. Cela contient environ cinq mini LED dans la zone occupée par une seule LED ordinaire, offrant un contrôle et une précision d’affichage beaucoup plus précis. Il utilise également moins d’énergie de batterie que les écrans OLED, ce qui est important dans un appareil mobile.

Les mini écrans LED sont énormes pour les fabricants de téléviseurs

De plus, nous observons également l’effet micro-LED dans la fabrication de téléviseurs.

Même les téléviseurs haut de gamme équipés d’écrans LED standard disposent au mieux de quelques dizaines de zones de gradation locales (où l’écran peut s’éclaircir et s’atténuer indépendamment). Les fabricants ont a introduit les téléviseurs micro LED qui ont jusqu’à 3 000 zones de gradation locales. Cela offre des performances qui rivalisent avec les téléviseurs OLED coûteux à un prix beaucoup plus abordable. TCL (le troisième plus grand fabricant de téléviseurs au monde et une entreprise connue pour ses prix abordables) propose désormais des téléviseurs micro LED. C’est un signe fort que la technologie se généralise.

La mini LED n’est que le début, attendez la micro LED

Alors que la technologie mini LED change la donne, la micro LED sera perturbatrice. C’est encore coûteux à ce stade, mais les panneaux micro LED – avec des millions de LED microscopiques – correspondent aux niveaux de noir profond de l’OLED, tout en surpassant l’OLED en termes de reproduction des couleurs et de luminosité. Ils manquent également du risque de brûlure d’écran, ce qui reste un défi pour OLED.

De plus, le potentiel des micro LED ne se limite pas aux téléviseurs et ordinateurs portables haut de gamme. Pratiquement tous les smartphones modernes vendus aujourd’hui, y compris le modèle de base iPhone 13, sont équipés d’un écran OLED. Alors, imaginez la taille du marché adressable si (plus probablement quand) les micro LED supplantent les OLED.

Luminex

Où vais-je avec toutes ces infos mini LED et micro LED ? Les nouveaux panneaux d’affichage vont monter en flèche en popularité, mais ils sont un défi à fabriquer. Les mini LED sont minuscules ; les micro LED sont pires.

À son tour, Kulicke & Soffa vend un système appelé Luminex. Il s’agit d’un système de transfert de matrice à base de laser conçu pour les mini et micro LED, et les fabricants d’écrans utilisent Luminex dans le cadre de leur processus d’assemblage. Un rapport de l’industrie de septembre indique que Luminex peut actuellement projeter 1 000 micro LED par seconde sur un substrat. L’entreprise travaille à l’amélioration de la technologie dans le but d’atteindre 10 000 emplacements par seconde. Kulicke & Soffa a déjà de gros clients qui achètent des machines Luminex – une liste de clients qui comprendrait Samsung.

Dans l’ensemble, lorsque vous regardez ce qui se passe avec la technologie d’affichage mini LED et ce qui va se passer avec les micro LED, vous comprendrez pourquoi je considère le stock KLIC comme l’un des meilleurs stocks pour 2022.

Pourquoi KLIC est l’une des meilleures actions pour 2022

Kulicke & Soffa mérite-t-il une place dans votre portefeuille de croissance ? Cette action notée Portfolio Grader « B » serait un choix pour de nombreux investisseurs uniquement sur la base de ses performances en 2020 et 2021.

Je me suis concentré sur la technologie mini LED et micro LED, et la solution Luminex de Kulicke & Soffa pour les fabricants d’écrans. Mais la société dispose également d’équipements achetés par des fabricants de semi-conducteurs desservant d’autres marchés à forte croissance comme les véhicules électriques (VE).

Le PDG de la société a résumé le potentiel pour 2022 dans ses commentaires sur la publication des résultats du quatrième trimestre. Soit dit en passant, le chiffre d’affaires de la société pour ce trimestre a augmenté de 173 % d’une année sur l’autre (YOY). Un autre signe positif pour l’action KLIC.

Voici ce que Fusen Chen, président et chef de la direction de Kulicke & Soffa, a déclaré à propos des résultats :

« Tout au long de l’exercice 2022, nous prévoyons une expansion continue de l’industrie ainsi qu’une croissance rapide de notre portefeuille émergent de solutions qui répondent directement aux défis des semi-conducteurs, des véhicules électriques et de l’assemblage de LED avancées. »

Ainsi, avec les fabricants d’Apple et de téléviseurs à la tête de l’adoption des mini-écrans LED – et des micro LED au coin de la rue pour supplanter les OLED – le stock de KLIC est un atout majeur pour récolter les fruits à mesure que la technologie se généralise.

A la date de publication, Louis Navellier avait une position longue sur KLIC. Louis Navellier n’a eu (directement ou indirectement) aucune autre position sur les titres mentionnés dans cet article. Le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article n’a détenu (directement ou indirectement) aucune position dans les titres mentionnés dans cet article.

Louis Navellier, qui a été qualifié de « l’un des gestionnaires de fonds les plus importants de notre temps », a brisé le silence dans cette vidéo choquante « dire tout »… exposant l’un des événements les plus choquants de l’histoire de notre pays… et celui qui bouge chaque Américain doit faire aujourd’hui.