Meilleures actions pour 2022 : Pourquoi l’action ABBV est une action à forte croissance des dividendes

Le marché boursier a quelque chose à offrir à chaque investisseur. Il existe des actions avec des rendements de dividendes élevés, bien qu’elles offrent généralement une croissance moindre grâce à l’appréciation du capital. Il existe des actions de croissance qui pourraient générer des gains de cours supérieurs, mais les actions de croissance ont généralement des valorisations élevées et des rendements en dividendes faibles. Une telle entreprise qui me vient à l’esprit qui offre ce type d’opportunité est AbbVie Inc. (NYSE :ABBV) et les actions ABBV.

De temps en temps, les investisseurs rencontreront une action unique qui offre des dividendes et de la croissance. Ces découvertes rares ont le potentiel pour des rendements démesurés, grâce à leurs rendements en dividendes élevés et leur potentiel d’appréciation du cours des actions. Dans cet esprit, AbbVie a tous les atouts d’une action à dividende élevé qui offre également une croissance à une évaluation raisonnable – c’est pourquoi c’est mon premier choix pour 2022.

Qu’est-ce qui fait que ABBV stocke de cette façon ? Plongeons-nous et regardons de plus près.

Présentation de l’entreprise

AbbVie est une société pharmaceutique issue de Laboratoires Abbott (NYSE :ABT) en 2013. AbbVie a été scindée afin de pouvoir fonctionner de manière indépendante, avec sa propre équipe de direction dédiée. Selon AbbVie, il a généré une croissance annuelle des revenus et du bénéfice ajusté par action (BPA) de 13,5% et 18,8%, respectivement, de 2013 à 2020.

La croissance impressionnante au cours des dernières années était principalement due à son médicament polyvalent phare Humira. Cependant, le brevet d’Humira a expiré sur les marchés internationaux, ce qui a entraîné un profond ralentissement de la croissance à l’étranger. Humira risque l’expiration de son brevet aux États-Unis en 2023.

Les expirations de brevets sont un facteur de risque majeur pour les sociétés pharmaceutiques. L’arrivée de produits génériques et biosimilaires fait souvent perdre aux produits pharmaceutiques de marque leur pouvoir de fixation des prix. Cependant, la bonne nouvelle est qu’AbbVie s’est préparé à cela en investissant massivement dans de nouveaux produits et des acquisitions.

Catalyseurs de croissance pour l’action ABBV

Dans l’ensemble, AbbVie a investi des ressources importantes dans sa plate-forme de recherche et développement (R&D) pour réapprovisionner son pipeline. En fait, les dépenses de R&D d’AbbVie ont totalisé 6,56 milliards de dollars en 2020. Le résultat de cet investissement est qu’AbbVie a de multiples opportunités de croissance pour remplacer Humira, en particulier dans les domaines thérapeutiques de l’immunologie, de l’hématologie et des neurosciences.

Ensuite, AbbVie a poursuivi sa croissance par le biais d’acquisitions. Sa plus grosse acquisition a été la prise de contrôle d’Allergan pour 63 milliards de dollars. Le produit phare d’Allergan est le Botox, qui a diversifié le portefeuille d’AbbVie avec une exposition à l’esthétique mondiale, un marché à forte croissance. Par exemple, au troisième trimestre, les revenus nets mondiaux du portefeuille d’esthétique d’AbbVie ont augmenté de 29 % sur le plan opérationnel pour atteindre 1,25 milliard de dollars.

De plus, AbbVie a relevé ses prévisions et s’attend désormais à un BPA ajusté dans une fourchette de 12,63 $ à 12,67 $ pour 2021. À mi-parcours des prévisions, le BPA ajusté d’AbbVie devrait augmenter d’environ 20 % cette année, faisant de 2021 une autre année de forte croissance pour ABBV. Stock.

Action attrayante pour le revenu et les rendements totaux

De plus, les actionnaires profitent de cette croissance avec une distribution de dividendes élevée et des augmentations de dividendes régulières.

Non seulement AbbVie génère une forte croissance, mais la société verse également un dividende important avec de fortes augmentations de dividende chaque année. AbbVie a annoncé une augmentation du dividende 2022 de 8,5%. Le versement de dividendes annualisés à terme de la société de 5,64 $ par action représente un rendement actuel de 4,3 %. Il s’agit d’un rendement très élevé, compte tenu du rendement moyen de la S&P 500 l’indice est d’environ 1,4%.

De plus, AbbVie est une société de croissance des dividendes. Revenant à ses jours en tant que filiale d’Abbott, AbbVie a augmenté son dividende pendant plus de 40 années consécutives. En conséquence, il est membre de l’indice Dividend Aristocrats, un groupe d’actions du S&P 500 avec plus de 25 années consécutives de croissance des dividendes.

Enfin, malgré une hausse de 21% des actions ABBV depuis le début de l’année (YTD), l’action a toujours une valorisation raisonnable. Sur la base d’un BPA attendu de 12,65 $ pour 2021, l’action AbbVie se négocie pour un P/E d’environ 9. Avec un ratio P/E aussi faible, AbbVie a beaucoup d’attrait pour les investisseurs axés sur la valeur. Il y a beaucoup de place pour que le multiple P/E d’AbbVie augmente, ce qui augmenterait encore les rendements des actionnaires sous la forme d’une hausse du cours de l’action.

Réflexions finales sur les actions ABBV

Dans l’ensemble, AbbVie est un rare exemple d’entreprise en croissance avec une évaluation raisonnable et un rendement en dividendes élevé. Il s’agit d’une découverte unique sur le marché boursier, et cela signifie qu’AbbVie pourrait générer des rendements supérieurs grâce à des dividendes et des gains en capital.

De plus, AbbVie a des perspectives positives pour 2022, alors que la société continue de diversifier son portefeuille et d’investir pour la croissance. En conséquence, AbbVie est mon premier choix pour les meilleures actions pour 2022.

