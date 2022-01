Meilleures actions pour 2022: Roku est un achat évident pour les investisseurs de croissance

Note de l’éditeur : cette colonne fait partie du concours Best Stocks for 2021 d’InvestorPlace.com. Le choix de Bret Kenwell pour le concours est Roku (NASDAQ :ROKU) Stock.

Les actions de croissance sont une énigme difficile pour les investisseurs en ce moment, Roku (NASDAQ :ROKU) inclus. En fait, l’action ROKU avait bénéficié d’un puissant retour multi-ensachage de son plus bas de 2020 au plus haut de cette année.

Au cours de cette période, les actions ont augmenté de plus de 500 %. Il est donc naturel maintenant que certains de ces gains se manifestent. Cependant, cela a moins à voir avec Roku et plus avec les actions de croissance dans leur ensemble.

Nous avons eu de la chance et avons attrapé le fond en mai. Alors que ce rebond a fait grimper les actions de Roku à de nouveaux sommets historiques, les actions sont maintenant en forte baisse, dépassant même le plus bas de mai. Les actions ont de nouveau atteint de nouveaux creux le 15 décembre, cette fois à la baisse par rapport à Morgan Stanley.

Même si une baisse de la note ne devrait pas faire bouger une action de 10 % à 12 %, c’est le type de climat dans lequel nous vivons actuellement avec les actions de croissance.

Un marché baissier est une opportunité haussière

Dans l’ensemble, les marchés baissiers ne sont pas idéaux pour ceux qui sont longs. Je suis long et laissez-moi vous dire que ce n’est pas génial. Cependant, il y a une doublure argentée ici.

Cela donne aux investisseurs une chance de se lancer et de ramasser des actions avec une remise massive. Je ne sais pas que le Fonds d’innovation Ark (NYSEARCA :ARKK) a atteint un creux ou que l’action Roku a atteint un creux. Mais ce que je sais, c’est qu’au plus bas de décembre, Roku était en baisse de plus de 61% par rapport à son plus haut historique atteint à peine 141 jours auparavant.

Pour une entreprise de qualité, c’est une performance épouvantable. C’est ce qu’on appelle « une bonne entreprise et une mauvaise action ». En fait, j’ai même fait une vidéo YouTube expliquant pourquoi j’aime acheter des actions de croissance de haute qualité lorsqu’elles sont en baisse de 40 % ou plus.

Le marché boursier est très fermement dans un marché haussier, avec le S&P 500 et Composite Nasdaq en hausse de 21,6 % et 16,2 % depuis le début de l’année, respectivement. Cependant, les actions de croissance comme Roku sont fermement dans un marché baissier.

J’utilise mon choix de l’année pour m’aventurer à partir d’un stock potentiellement sûr et tendance et pour aller avec un choix en baisse. C’est comme une sélection « Dogs of the Dow », mais sous stéroïdes.

Le risque ici est clair : le reste du marché boursier tombe dans une sorte de correction – ce qui ne serait pas étrange après cette grosse reprise – et cela pèse encore plus sur les actions de croissance. Ou les actions de croissance en général sont à la traîne par rapport au reste du marché.

Cependant, la récompense est également claire : l’action Roku pourrait doubler par rapport aux niveaux actuels et rester en baisse de 22% en dessous de son plus haut historique. Si nous revisitons le plus haut historique en 2022, cela signifiera que Roku s’est redressé de près de 160% par rapport au plus bas du 15 décembre.

Pourquoi nous aimons Roku Stock pour 2022

En décembre 2021, j’ai plaidé pour la possession d’actions Roku au milieu de la baisse massive. La première raison pour laquelle j’ai énuméré? La trajectoire de croissance séculaire de la vidéo en streaming.

La vidéo en streaming, qu’il s’agisse de YouTube ou d’options over-the-top, continue de prendre de l’ampleur. Il a connu une forte croissance avant Covid, a éclaté pendant la pandémie et continuera de croître après la pandémie.

C’est pourquoi tant d’entreprises et tant de plateformes s’entassent dans l’espace. Mais personne n’arrive à rattraper Roku, qui se développe à l’international tout en générant déjà de bons résultats.

On pourrait penser que nous avons vu un « pic de streaming » au cours des deuxième et troisième trimestres de 2020. C’est d’avril à septembre de cette année-là, au milieu de fortes restrictions et de blocages. Ce n’est pas vrai, cependant. Le trimestre dernier, Roku a généré 18 milliards d’heures de streaming, en hausse de 21% en glissement annuel (YOY). Les comptes actifs ont également augmenté, en hausse de 23 % sur un an pour atteindre 56,4 millions de clients.

Cela se compare à des comptes actifs de 43 et 46 millions aux deuxième et troisième trimestres respectivement, et à 14,6 milliards et 14,8 milliards d’heures de streaming, encore une fois, respectivement.

Roku n’en avait pas fini là, cependant. Au cours du dernier trimestre, le revenu moyen par utilisateur (ARPU) a augmenté de 49 % en glissement annuel, tandis que les revenus de la plate-forme (le véritable générateur d’argent) ont augmenté de plus de 80 % et la marge brute de près de 70 %. Soit dit en passant, Roku est également un flux de trésorerie disponible positif.

De plus, malgré des prévisions décevantes pour le trimestre le plus récent, les analystes tablent toujours sur une croissance des revenus de 36 % en 2022 et de 32 % en 2023.

Le résultat sur ROKU Stock

Collectivement, nous ne pouvons pas influencer le marché boursier ou la façon dont le marché réagit aux titres individuels. Cependant, nous savons que l’action Roku a de fortes projections de croissance et est le leader d’une industrie à croissance séculaire.

Je ne sais pas si le stock a atteint un creux ou où il sera le mois prochain, encore moins dans 12 mois.

Cependant, en achetant de bonnes sociétés à forte croissance, nous faisons considérablement pencher la balance en notre faveur lorsqu’il s’agit de générer des rendements supérieurs au marché – et c’est exactement ce que nous visons à faire avec les actions ROKU.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.