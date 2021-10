Meilleures alternatives à l’iPad mini 6 2021

Meilleur

L’iPad mini 6 (2021) était l’un des appareils les plus prometteurs à émerger de l’événement Apple de septembre, mais les récentes distorsions d’affichage de l’iPad mini et les problèmes de défilement de la gelée nous ont rendus incertains de sa durabilité à long terme. Donc, si vous recherchez les meilleures alternatives à l’iPad mini, ne cherchez pas plus loin. Nous vous aiderons à trouver vos meilleurs substituts iOS ou Android, des tablettes aux pliables.

Meilleure alternative globale à l’iPad Mini : iPad Air 2020

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

Bien que nous ayons beaucoup d’excellentes tablettes Android à recommander comme alternatives, le meilleur substitut pour une tablette iPadOS est évidemment un autre iPad. Et dans la plupart des domaines, l’iPad Air 2020 cochera les cases que vous avez recherchées dans l’iPad mini.

Le dernier iPad Air a moins d’un an et reste aujourd’hui l’une des meilleures tablettes de milieu de gamme. Par rapport au mini, sa puce A14 Bionic ultra-rapide (seulement une génération derrière celle de l’iPad mini) fonctionne aussi vite que n’importe quelle tablette que nous avons testée. Son écran Retina a moins de pixels par pouce (264 contre 326), mais il a les mêmes 500 nits de luminosité, un taux de rafraîchissement de 60 Hz et des couleurs True Tone, plus 2,6 pouces supplémentaires d’espace d’affichage en diagonale. Et il vous reste encore quatre années de mises à jour logicielles, jusqu’à iPadOS 19.

Ironiquement, l’iPad Air est beaucoup moins aéré que l’iPad mini, pesant environ une livre au lieu de 0,65 lb avec le mini. Et le mini vous offre une meilleure caméra selfie pour la prise en charge de FaceTime et de la 5G si vous achetez un cellulaire. Si vous envisagez le mini comme un outil compact à utiliser en déplacement, l’iPad Air peut être légèrement trop grand pour vous. Mais il reste suffisamment fin et léger pour être confortable ; De plus, nous pensons que l’espace d’écran supplémentaire le rendra plus pratique pour une utilisation quotidienne réelle.

Mieux encore, l’iPad Air ne coûte que 100 $ de plus que le mini et bénéficie souvent de remises. Il est beaucoup plus abordable et compact que le nouvel iPad Pro en tant qu’option de remplacement ; et beaucoup plus rapide et lourd que l’iPad de base.

Avantages:

Mêmes logiciels iPadOS et vitesses Bionic auxquels vous êtes habitué Prix, affichage et durée de vie de la batterie similaires Plus d’espace d’écran pour une utilisation quotidienne Aucun défaut matériel connu

Les inconvénients:

Moins portable pour une utilisation en extérieur Pas de 5G pour le cellulaire

Meilleure alternative globale à l’iPad Mini

iPad Air 2020

Rester avec Apple

L’iPad mini a quelques améliorations importantes, mais l’iPad Air se rapproche le plus du prix et des spécifications tout en offrant plus d’espace d’écran.

Meilleure alternative aux tablettes compactes : Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020)

Source : Samsung

Apple a très peu de concurrents en matière de tablettes, mais Samsung s’en rapproche le plus. Il propose une large gamme de Galaxy Tabs, grandes et petites. Bien que nous aimions particulièrement la série S pour ses performances supérieures, vous voulez probablement quelque chose de compact comme l’iPad mini. Et sur ce front, vous voudrez considérer le Galaxy Tab A 8.4, qui dépasse le mini de seulement 0,1 pouce et 0,06 livre.

Samsung a publié cette tablette spécifiquement en tant que mise à niveau 4G LTE vers la Galaxy Tab 2019 de 8,0 pouces. Bien qu’il n’ait peut-être pas la 5G, il servira à vos fins lors de vos déplacements ; assurez-vous simplement de choisir le bon réseau pour votre région : Verizon, AT&T, Sprint et T-Mobile sont toutes des options, bien que certains opérateurs puissent être plus difficiles à trouver aujourd’hui.

Il possède un chipset Exynos 7904 et 3 Go de RAM, plus lent que l’iPad mini avec ses 4 Go de RAM. Et son écran standard de 1920 x 1200 ne correspondra pas à la résolution de 2266 x 1488 et aux couleurs plus vives de l’iPad mini. Mais la durée de vie de sa batterie sera relativement longue. Le logiciel de tablette One UI de Samsung est votre meilleure option non-iPadOS, et (plus important encore) il vous coûtera environ la moitié du prix. Et même s’il ne durera pas aussi longtemps que le mini, il y a une autre mise à jour du système d’exploitation à venir en 2022, ainsi que des mises à jour de sécurité jusqu’en 2023.

Si cela ne vous dérange pas d’attendre un peu, la nouvelle Samsung Galaxy Tab A8 devrait sortir fin octobre avec un écran de 8 pouces, une batterie plus grande, de meilleurs haut-parleurs et une nouvelle assistance pendant trois ans, le tout pour un prix similaire – bien que également des lunettes plus épaisses.

Avantages:

Aussi petit et facile à transporter que l’iPad mini Prend en charge les données cellulaires pour une utilisation en déplacement Forte performance de la batterie Stockage extensible Très abordable

Les inconvénients:

Les performances et les spécifications sont toutes déclassées par rapport au mini-support logiciel ne sera pas aussi long Pas de 5G

Meilleure alternative aux tablettes compactes

Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020)

Utilisez-le n’importe où!

Offrez-vous une mini tablette pour beaucoup moins cher, utile pour diffuser ou consulter vos e-mails sur un grand écran pendant vos trajets.

Meilleure alternative à l’iPad mini pas cher : Fire HD 8 (2020)

Source : Jeramy Johnson / Android Central

À quoi servirez-vous vraiment une tablette de 8 pouces ? Si vous voulez quelque chose pour la productivité, vous voudrez quelque chose de plus grand, afin de ne pas vous fatiguer les yeux. Si vous voulez quelque chose de confortable et de plume dans vos mains lorsque vous diffusez du contenu, vous pouvez opter pour l’iPad mini pour son écran coloré (en supposant qu’il ne soit pas défectueux). Ou vous pouvez acheter un Fire HD 8 à un cinquième du prix – potentiellement encore plus bas si vous le repérez lors de l’une des ventes infinies d’Amazon.

Cette tablette coupe toutes sortes de coins. Il n’a pas de résistance à l’eau; ses caméras sont faibles, les performances sont un peu lentes, les lunettes sont énormes … tout ce que vous attendez d’un appareil « de valeur ». Mais c’est aussi quelque chose que vous pouvez emporter sans vous soucier de l’endommager car cela ne coûte pas si cher, alors que laisser tomber l’iPad mini vous ferait transpirer. Cette tablette peut vous aider jusqu’à ce qu’Apple lance un nouvel iPad mini sans tous les problèmes de ce modèle.

Dans l’ensemble, le Fire HD 8 est une machine de divertissement efficace pour diffuser vos applications préférées sur un écran de taille similaire. Vous n’aurez pas de support cellulaire ou le niveau d’applications que vous obtiendriez sur un iPad, mais nous parions que vous avez d’autres appareils que vous pouvez utiliser pour ceux-ci. C’est l’une des meilleures tablettes Android bon marché pour une qualité simple et petite.

Avantages:

Ridiculement abordable Relativement léger Stockage extensible 12 heures d’autonomie Alexa > Siri

Les inconvénients:

Vitesse lente et applications limitées Cadres géants et affichage banal Doit fonctionner en wi-fi

Meilleure alternative à l’iPad mini pas cher

Feu HD 8 (2020)

Qualité de remplacement

Pourquoi dépenser des centaines sur une tablette multifacette alors que vous en utilisez principalement une pour Netflix ? Soyez bon marché et efficace avec le Fire HD 8.

Meilleure alternative aux tablettes Android : Samsung Galaxy Tab S7

Source : Joe Maring / Android Central

Une chose qui a rendu l’iPad mini si universellement attrayant, c’est qu’il offre des performances rapides sur un petit écran. La plupart des petites tablettes d’autres sociétés sont des appareils strictement « économiques », car elles associent une qualité supérieure à des écrans plus grands. Donc, malheureusement, la plupart des meilleures alternatives iPad mini du côté Android sont également du côté plus grand. Si vous pouvez accepter cela et êtes prêt à vous éloigner du jardin clos d’Apple, alors le Samsung Galaxy Tab S7 est un choix incroyable.

Avec un écran de 11 pouces, la Galaxy Tab S7 n’est certainement pas facile à utiliser en déplacement. Mais avec une épaisseur de 6,3 mm – identique à la mini – avec des lunettes ultra-fines et un cadre en aluminium léger, il est plus agréable à tenir que n’importe quelle tablette de cette taille. L’écran lui-même a une belle résolution de 2560×1600 avec un 274ppi, court du mini mais pas de beaucoup; plus important encore, il a un taux de rafraîchissement deux fois plus rapide de 120 Hz. Cela et le chipset ultra-rapide Snapdragon 865+ rendent cet affichage hyper fluide à utiliser pour n’importe quelle application. De plus, son autonomie estimée à 15 heures a été maintenue lors de nos tests.

Avec son Snapdragon phare et 6 ou 8 Go de RAM au choix, la Galaxy Tab S7 est l’une des rares tablettes avec les côtelettes pour rivaliser avec le chipset Bionic d’Apple, qui a tendance à détruire la plupart des appareils Android dans les benchmarks. Son prix catalogue est décemment plus élevé que le mini, mais il est fréquemment en vente de nos jours, vous n’aurez donc pas à payer beaucoup plus. Pour le streaming occasionnel et les applications de productivité plus lourdes, la Galaxy Tab S7 ne vous laissera pas tomber.

Avantages:

Taux de rafraîchissement de 120 Hz Durée de vie de la batterie plus longue Plus de mémoire pour les applications et les jeux exigeants Mode DeX pour le multitâche des applications Livré avec S Pen

Les inconvénients:

Plus cher Pas aussi portable

Meilleure alternative aux tablettes Android

Samsung Galaxy Tab S7

Ne vous contentez pas de la taille d’une pinte

Ce n’est en aucun cas « miniature », mais la Galaxy Tab S7 vaut toujours la peine d’être suggérée comme votre meilleure alternative à l’iPad.

Meilleure alternative premium à l’iPad mini : Samsung Galaxy Z Fold 3

Source : Nick Sutrich / Android Central

D’accord, nous pouvons entendre votre scepticisme à travers le cyberespace, mais écoutez-nous sur celui-ci ! Le Galaxy Z Fold 3 est un appareil hardcore avec des performances incroyablement rapides, un stylet S Pen pour taper sur les applications en déplacement et un excellent logiciel conçu pour sa taille et son facteur de forme spécifiques. Plus important encore, un Z Fold 3 déplié mesure 7,6 pouces de diagonale, à peine plus petit que l’iPad mini 6.

Beaucoup d’entre vous ont probablement envisagé d’acheter le mini car sa forme compacte le rend facile à utiliser lors d’un trajet domicile-travail ou à l’extérieur, par opposition à une dalle massive comme l’iPad Pro (ou Galaxy Tab S7). Mais avec un téléphone pliable, vous pouvez l’emporter n’importe où dans votre poche, l’utiliser comme téléphone dans certains contextes, puis passer au format tablette lorsque vous êtes plus à l’aise. Il n’y a pas plus de taille de voyage que cela.

Le Galaxy Z Fold 3 a un écran AMOLED de résolution 2208 x 1768 (374 ppp) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un chipset Snapdragon 888 haut de gamme, 12 Go de RAM (le triple de la mémoire du mini) et pèse environ 0,05 livre de moins que l’iPad mini. De plus, en tant qu’option Android, le logiciel du Z Fold 3 est généralement bien meilleur que celui que l’on trouve sur la plupart des tablettes Android.

Vraiment, son seul inconvénient est le prix incroyablement élevé par rapport à la plupart des tablettes. Bien sûr, nous ne vous blâmerons pas si vous optez pour autre chose, mais si vous pouvez vous le permettre et que vous souhaitez combiner votre téléphone et votre tablette en un seul appareil hautes performances, le Z Fold 3 est la voie à suivre.

Avantages:

Bel écran à rafraîchissement rapide Écran de couverture supplémentaire pour des vérifications de notification rapides Des performances plus portables et plus rapides que le mini 12 Go de RAM Comprend le logiciel pliable S Pen Cool

Les inconvénients:

Coûte trois ou quatre fois plus que l’iPad mini La caméra selfie sous l’écran n’est pas la meilleure pour les appels vidéo Durée de vie moyenne de la batterie

Meilleure alternative premium à l’iPad mini

Samsung Galaxy Z Fold 3

Pliez le mini en deux

Le Galaxy Z Fold 3 tient la promesse d’une mini-tablette belle à voir. Mieux encore, c’est aussi un téléphone.

En bout de ligne

Lorsqu’il s’agit de choisir les meilleures alternatives à l’iPad mini, vous devez décider pourquoi vous vouliez l’iPad mini 6 en premier lieu et où et quand vous prévoyez de l’utiliser. Selon que vous le souhaitiez pour le streaming, les jeux, les déplacements ou à d’autres fins, cela déterminera si vous avez vraiment besoin d’une tablette portable ou si vous pouvez vous contenter de quelque chose de plus grand. Parce qu’en dehors de la mini, la plupart des petites tablettes sont bon marché mais ont des performances lentes et des écrans moins beaux.

Apple est généralement le leader de l’industrie des tablettes, c’est pourquoi notre premier choix s’en tient à cet écosystème. L’iPad Air 4 (2020) est notre tablette non Android préférée et c’est celle que nous recommandons généralement comme une excellente tablette que les étudiants peuvent apporter en classe ou diffuser dans leurs dortoirs. Il n’a pas perdu un pas depuis son lancement l’année dernière, avec d’excellentes performances, un écran agréable à regarder et le même iPadOS que vous connaissez et aimez.

Michael Hicks a fait ses débuts dans la technologie en 2016, couvrant les technologies émergentes telles que la réalité virtuelle et les voitures autonomes avant de s’étendre à tout ce qui concerne la technologie. Lorsqu’il ne joue pas ou ne lit pas de romans SFF, il écrit pour Android Central sur tout, des ordinateurs portables aux barres de son, de la sécurité domestique aux montres de fitness.

