Meilleures alternatives AirPods Max 2021

Les AirPods Max sont la première tentative d’Apple de fabriquer ses propres écouteurs supra-auriculaires de marque, et ils ne sont pas bon marché. Ces paires de canettes haut de gamme entrent dans un domaine concurrentiel plus que capable de les affronter, y compris des marques établies et des modèles qui ont déjà fait leurs preuves. Si vous envisagez une alternative à ce qu’Apple a proposé, ne cherchez pas plus loin que ce groupe.

Canettes phares : Sony WH-1000XM4 – Casques d’écoute à réduction de bruit



Ces écouteurs se distinguent par leurs performances superbes et améliorées de suppression active du bruit (ANC) qui bloquent encore mieux les bruits de fond. Ils sonnent bien, et il y a un excellent égaliseur dans l’application Connect de Sony pour personnaliser l’expérience. Une qualité d’appel améliorée et la possibilité de jumeler simultanément avec deux appareils, ainsi qu’une autonomie de batterie solide, complètent un ensemble d’élite.

Suppression du bruit : Bose Noise Cancelling Headphones 700 – Casque sans fil Bluetooth



Bose a conçu le NCH 700 pour offrir l’une des meilleures performances ANC pour n’importe quelle paire d’écouteurs, y compris 11 étapes de personnalisation. Avec une excellente qualité sonore qui offre un excellent équilibre pour plaire à la plupart des auditeurs, ainsi qu’un ajustement confortable, malgré leur taille plus grande, qui offre également une isolation passive efficace du bruit. La durée de vie de la batterie est correcte, bien qu’une charge rapide aide à redémarrer.

Son symphonique : Sennhesier Momentum Wireless 3



Le pedigree de Sennheiser en matière de qualité sonore est réputé, et cela se voit avec le Momentum 3 Wireless, qui peut jouer avec d’excellentes signatures sonores qui s’améliorent encore avec l’égaliseur dans l’application. L’ANC embarqué est plutôt bon, sinon aussi efficace que Sony et Bose, mais le véritable avantage ici est le son fluide qu’ils produisent. La durée de vie de la batterie n’est pas excellente jusqu’à 17 heures, cependant.

Conception d’élite : Bowers & Wilkins PX7 – Casque Bluetooth sans fil Over Ear



En ce qui concerne la qualité et la sophistication, le PX7 de Bowers & Wilkins coche les deux cases. Ils ne sont pas aussi élégants que les autres paires de la société, mais ils compensent cela par une fidélité audio exceptionnelle et des performances constantes qui comptent. La durée de vie de la batterie est solide et ce sont les premiers à prendre en charge le codec aptX Adaptive. Ils sont également livrés avec un étui rigide qui ne ressemble pas à un sac à main.

Boom sonique : Shure Aonic 50 – Casque supra-auriculaire sans fil à réduction de bruit



Gros et doux à la fois, Shure a mis des haut-parleurs de 50 mm à l’intérieur des boîtes, ce qui est une bonne raison pour le poids supplémentaire. Ils couvrent bien les oreilles, mais avec un serre-tête qui devra peut-être être déplacé en cours de route. La clé est le son, qui est audacieux, avec beaucoup de basses et aucun décalage lorsque vous en avez besoin pour les films et les jeux. L’ANC n’est pas trop mal non plus. La durée de vie de la batterie est modeste de 20 heures par charge,

Fidélité à l’état pur : B&O Beoplay HX



Bang & Olufsen a acquis sa réputation d’être l’un des meilleurs de l’industrie pour produire un son de qualité sur les écouteurs Bluetooth, et le Beoplay HX continue dans cette voie. En outre, le HX est doté de plusieurs fonctionnalités qui méritent d’être prises en compte, notamment plusieurs niveaux de suppression du bruit, le jumelage de deux appareils et la possibilité de filtrer sélectivement les sons de fond d’un simple geste de balayage.

Prouesse filaire : casque Beyerdynamic DT 1990 Pro Open Studio



Suivre la route câblée ne sonnera pas mal du tout une fois que vous les placerez sur vos oreilles. Il y a une certaine modularité impliquée avec deux jeux d’oreillettes qui peuvent changer le profil sonore, mais l’essentiel est que vous obtenez une merveilleuse paire de canettes que vous pouvez continuer à porter pendant des années à venir. En mettant clairement l’accent sur la fidélité et la clarté audio, il y a encore beaucoup de bruit sourd à entendre à travers chaque piste que vous écoutez.

Toujours aussi fort : Bose QuietComfort 35 II – Casque Bluetooth à réduction de bruit



Comparés aux AirPods Max, ces écouteurs ressemblent à une aubaine absolue. Et ils sont toujours populaires, c’est pourquoi Bose continue de les fabriquer. Le titre de gloire a toujours été la performance de l’ANC, mais ils sonnent également très bien et sont confortables à porter pendant des sessions plus longues. La durée de vie de la batterie de 20 heures n’est pas remarquable, mais elle n’est pas différente de celle du NCH 700 de Bose.

Option économique : Anker Soundcore Life Q30 – Casque antibruit



C’est toujours agréable de voir des concurrents plus gros et plus chers sur le devant de la scène, et Anker le fait avec ces écouteurs impressionnants. Bien qu’ils puissent ne pas correspondre à la qualité pure des autres sur la liste, ils sonnent mieux que leur prix ne le dit. De plus, vous bénéficiez d’une excellente prise en charge de la personnalisation via l’application Soundcore et de la meilleure autonomie de batterie que vous puissiez espérer.

Tentez votre chance avec les meilleures alternatives AirPods Max

Si vous ne pouvez pas supporter le prix des AirPods Max parce que vous pensez qu’il y a quelque chose de mieux, vous n’auriez pas tort. Pour le même montant ou moins, vous pouvez trouver des écouteurs exceptionnels qui surpassent les meilleurs efforts d’Apple jusqu’à présent. Le Sony WH-1000XM4 se démarque comme notre premier choix pour les meilleurs écouteurs sans fil dans l’ensemble. Ils offrent simplement le type d’équilibre performant que vous souhaitez dans une bonne paire de canettes. Ils le prouvent également à chaque fois que vous les portez en écoutant de la musique.

D’autres sont sur le plateau ici qui offrent également des capacités uniques. Le Bose NCH 700 et le QuietComfort 35 II en font partie, tout comme des modèles supplémentaires provenant de Sennheiser, Bowers & Wilkins et Bang & Olufsen. Cette liste couvre l’élite des écouteurs grand public, donc quoi que vous cherchiez, vous trouverez ici quelque chose pour tous les besoins.

