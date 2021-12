Meilleures alternatives AirPods Pro 2021

Meilleur

Alternatives AirPods Pro iMore 2021

Chez iMore, nous aimons certains AirPods Pro, et si vous recherchez de bonnes alternatives, c’est parce que vous aussi, vous reconnaissez leurs avantages en termes de style et de fonctionnalité. Le problème est que, pour l’acheteur moyen, les AirPods Pro sont très chers, même si vous payez pour une qualité et des performances excellentes. Voici donc une liste des meilleures alternatives AirPods Pro ; certains offrent le même aspect et le même style, certains offrent des performances et un ajustement similaires, et ils offrent tous une suppression active du bruit.

Un bon rapport qualité-prix : Soundcore par Anker Life P3



Choix du personnel

Soundcore d’Anker est l’une des meilleures alternatives aux AirPods Pro car ils offrent une combinaison de design intelligent et de qualité sonore pour un prix très raisonnable. Ils ont également un facteur de forme similaire à celui des AirPods Pro, si c’est ce que vous aimez.

80 $ chez Amazon 80 $ chez Walmart

Cette puce H1 : Beats Fit Pro



En ce qui concerne la qualité sonore et les performances, les Beats Fit Pro sont vraiment la meilleure chose à côté des AirPods Pro car ils contiennent la même puce Apple H1. Bien qu’ils ne soient pas bon marché, les Beats Fit Pro coûtent 50 $ de moins que les AirPods Pro sur le site Web d’Apple, mais ils peuvent faire à peu près tout ce que les AirPods Pro peuvent faire avec un profil sonore légèrement différent.

Beats encore moins cher : Beats Studio Buds



Bien que les Beats Studio Buds n’aient pas de puce H1, ils sont également fabriqués par Apple et offrent une qualité sonore incroyable ainsi qu’une suppression active du bruit. Mieux encore, ils sont plus abordables que les AirPods Pro et les Beats Fit Pro.

Ressemblances : écouteurs sans fil Tronsmart Apollo Air+



Si vous aimez le look et le style des AirPods Pro, ces écouteurs de Tronsmart ont un facteur de forme très similaire. Il se trouve que j’en possède une paire, et je peux dire qu’ils offrent l’une des meilleures qualités sonores que j’ai entendues dans une paire d’écouteurs pour moins de 80 $.

50 $ sur Amazon

Meilleur rapport qualité/prix : écouteurs sans fil à réduction de bruit active hybride TOZO NC9



Vous ne pouvez tout simplement pas battre les écouteurs TOZO NC9 pour un prix abordable. Vous obtenez l’ANC, le mode transparence, la résistance à l’eau et jusqu’à 32 heures de temps de jeu total à ce prix incroyablement bas.

42 $ sur Amazon

Écouteurs Alexa : Echo Buds (2e génération)



Pour ceux d’entre vous qui préfèrent Alexa à Siri (ou les deux !), les Echo Buds d’Amazon fonctionnent de manière transparente avec Amazon Smart Home et tous les appareils Echo. Bien que la conception soit très différente, ils ont également un ANC et un ajustement intra-auriculaire similaire à celui des AirPods Pro.

70 $ sur Amazon

Passez à Android complet : SAMSUNG Galaxy Buds Pro



La réponse de Samsung aux AirPods Pro est le Samsung Galaxy Buds Pro, qui est conçu pour fonctionner avec les smartphones Android mais fonctionne aussi bien avec l’iPhone. Ils ont un look ultra brillant et un joli coloris violet aux côtés du noir et blanc habituel.

Meilleur microphone : LG Tone Free FP5



Le LG Tone Free offre bon nombre des mêmes avantages que les AirPods Pro, tels que l’ANC et le mode Transparence, ainsi qu’un excellent ensemble de microphones pour la meilleure qualité d’appel. Même dans un train bruyant, les destinataires de vos appels entendront votre voix à voix basse.

La prochaine meilleure chose

Pour tous ceux qui ne sont pas sûrs des AirPods Pro, il existe de nombreuses autres options sur cette liste des meilleures alternatives AirPods Pro. Lorsqu’il s’agit d’obtenir le meilleur rapport qualité-prix, nous recommandons le Soundcore d’Anker Life P3. Non seulement ces écouteurs ont une conception similaire à celle des AirPods Pro, mais ils proposent une offre complète de fonctionnalités telles que l’ANC, la recharge sans fil et une fonction Find My dans l’application Anker.

Si vous avez un peu plus de budget pour travailler, vous devriez sérieusement envisager le Beats Fit Pro. Ici, vous obtenez vraiment une qualité sonore et des performances très similaires à celles des AirPods Pro, car les Beats Fit Pro contiennent la même puce Apple H1. Comme vous pouvez le voir, il existe des options ici dans toutes les gammes de prix, alors trouvez les meilleurs écouteurs pour votre style d’écoute.

