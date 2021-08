Meilleures alternatives au Magic Keyboard 2021 d’Apple

Meilleur

Quelle est la meilleure alternative au Magic Keyboard ? Chaque iMac et iMac Pro est livré avec un clavier magique spécialement conçu de marque Apple, et vous l’aimez ou le détestez. Il existe de nombreux claviers tiers pour Mac sur le marché qui peuvent varier considérablement de ceux d’Apple. Les claviers de cette liste particulière sont spécifiquement destinés à ceux d’entre vous qui aiment la conception générale du Magic Keyboard mais qui recherchent quelque chose de légèrement différent.

Multi-appairage facile : Clavier Bluetooth multi-appareils Logitech K380 – Gris foncé/Blanc cassé/Rose



Cette petite chansonnette est un favori d’iMore. C’est un clavier compact parfait pour votre Mac qui possède de nombreuses fonctionnalités supplémentaires utiles. Il a l’avantage supplémentaire d’être spécialement conçu pour contrôler les fonctionnalités de votre iPhone ou iPad, comme la navigation vers l’écran d’accueil ou le changement d’application. Avec un seul bouton, vous pouvez basculer entre trois appareils différents, y compris les produits Windows et Android.

Livré avec un pavé numérique : Apple Magic Keyboard avec pavé numérique



Si vous aimez tout du Magic Keyboard, mais que vous voulez vraiment un pavé numérique, ce modèle est presque identique au Magic Keyboard, sauf qu’il possède un pavé numérique à 10 touches, quelques touches de fonction supplémentaires et des touches de contrôle dédiées. C’est la solution parfaite pour les utilisateurs de Mac qui ont besoin de plus de fonctionnalités de clavier.

Sosie astucieuse : clavier multi-appareils iClever BK10 Bluetoooth



Disponible en différentes couleurs, dont l’argent, qui ressemble beaucoup à celui d’Apple, ce clavier Bluetooth fonctionnera avec votre Mac et votre iPad, iPhone et même les appareils non Apple. La conception mince et les touches à interrupteur à ciseaux à profil bas permettent une frappe fluide, silencieuse et confortable.

Souris incluse : clavier et souris sans fil FENIFOX



Le clavier de FENIFOX ressemble beaucoup au Magic Keyboard avec pavé numérique, mais il est également livré avec une souris. L’ensemble est disponible dans la couleur rose montrée ici ainsi qu’en argent. L’angle incliné rend la frappe plus confortable.

Chargé à l’énergie solaire : clavier solaire sans fil Logitech K750 pour Mac – Recharge solaire, clavier compatible Mac, sans fil 2,4 GHz – Argent



Le K750 est une alternative extrêmement populaire au Magic Keyboard d’Apple, car il s’agit d’un clavier pleine taille, doté d’un motif d’espacement très similaire. Bien qu’il s’appelle « solaire », il se charge en fait à l’aide de n’importe quelle lumière, y compris une lampe de bureau.

Rétro-éclairé : Arteck HB030B Universal Slim Keyboard



Le clavier Bluetooth bon marché d’Arteck est mince, portable et peut être utilisé avec votre appareil Mac ou iOS ainsi qu’avec des ordinateurs non Apple. Vous pouvez choisir parmi sept couleurs de rétroéclairage et deux niveaux de luminosité sur ce clavier. La batterie au lithium rechargeable peut durer jusqu’à six mois avec une seule charge.

Quelle alternative au Magic Keyboard choisir ?

Si vous aimez le look du Magic Keyboard, mais que vous voulez quelque chose d’un peu différent, vous aimerez sûrement l’un des claviers de cette liste. Ils ont tous un design similaire mais offrent quelque chose d’un peu différent. L’un des favoris d’iMore est le clavier Bluetooth multi-appareils Logitech K380. C’est génial de pouvoir basculer rapidement entre votre Mac, iPhone et iPad. Vous ne pouvez pas vous tromper avec l’un des claviers Logitech. Bien sûr, ceux d’entre nous qui ont besoin de taper beaucoup de chiffres adorent le Magic Keyboard d’Apple avec pavé numérique et trouvent qu’il vaut la peine d’être mis à niveau.

Cependant, si vous voulez quelque chose de bon marché que vous pouvez jeter dans votre sac lorsque vous êtes en déplacement, alors procurez-vous un Arteck HB030B Universal Slim Keyboard. Il est compact, à seulement 9,7 pouces sur 5,9 pouces sur 0,24 pouces. La batterie durera six mois entre les charges avec une utilisation typique. De plus, vous obtenez un rétroéclairage dans toutes ces couleurs amusantes.

