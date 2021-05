Meilleures alternatives au Nest Wifi 2021

Meilleur

alternatives à Nest Wifi

Que vous vous méfiiez des pratiques de collecte de données de Google, que vous en ayez assez du manque de fonctionnalités avancées de Nest Wifi ou que vous recherchiez simplement quelque chose de mieux sur le marché, nous avons rassemblé certaines des meilleures alternatives au Nest Wifi. Découvrez-les ci-dessous – il devrait y en avoir pour tous les goûts!

Meilleur ensemble: Eero 6 3-pack



Choix du personnel

Eero 6 est un remplacement de l’Eero standard prenant des vitesses sans fil jusqu’à AX1800 avec un appareil Wi-Fi 6 pris en charge. Cela signifie également que le lien entre Eeros est plus fort, ce qui, selon Eero, rend un maillage Eero 6 adapté aux connexions Internet jusqu’à 500 Mbps. Eero possède également l’une des meilleures applications de configuration et de gestion avec des mises à jour de sécurité fréquentes et une compatibilité étonnante avec les nœuds plus anciens.

Premium et puissant: Netgear Orbi RBK752



Netgear est dans le jeu du réseautage domestique depuis longtemps, et cela se voit. Avec la prise en charge du Wi-Fi 6 et une connexion tri-bande AX4200 rapide, ce système devrait être en mesure de répondre aux besoins de presque toutes les familles. Vous obtenez même trois ports Ethernet sur le routeur principal et deux sur tous les satellites que vous ajoutez.

Google pour moins cher: Google Wifi – AC1200 – Système WiFi Mesh



Si vous êtes un fan de l’écosystème de Google mais que vous ne pouvez pas justifier le prix d’un système Nest Wifi, Google Wifi pourrait être le choix parfait. Les vitesses de la connexion AC1200 plus lente ne seront pas aussi bonnes que Nest Wifi, mais pour la plupart des gens, Google Wifi est plus que suffisamment rapide. Google Wifi est toujours régulièrement mis à jour, vous pouvez donc être assuré que vous aurez accès à un nouveau micrologiciel avec une sécurité à jour.

Maillage Wi-Fi 6 pas cher: système NETGEAR Nighthawk Whole Home Mesh WiFi 6



Avec une configuration bi-bande AX1800 sobre, le Nighthawk MK62 ne vous épatera pas avec la vitesse. Ce système maillé apporte des fonctionnalités Wi-Fi 6 à ceux qui n’ont pas besoin d’une tonne de vitesse et, plus important encore, ne veulent pas dépenser beaucoup d’argent. Avec un prix comparable à celui des appareils Wi-Fi 5, le Nighthawk MK62 est une excellente option pour beaucoup de gens.

Wi-Fi 6 flexible: pack de 2 TP-Link Deco X60



TP-Link Deco est un système maillé Wi-Fi 6 bibande raisonnablement rapide capable d’un maximum de vitesses AX3000. Avec jusqu’à 4000 pieds carrés de couverture et la prise en charge d’une liaison Wi-Fi 6 mesh rapide, ce système est un excellent choix pour quelqu’un qui a besoin de vitesses rapides dans toute la maison. Les routeurs Deco sont également compatibles avec tous les autres Decos, donc si vous avez un maillage Deco existant, vous avez de nombreuses options d’extension.

Maille Eero abordable: pack de 3 Eero



L’Eero standard n’est en aucun cas le système de maillage le plus rapide. Il dispose d’une connexion Wi-Fi bi-bande qu’Eero ne recommande que pour des connexions jusqu’à 550 Mbps. Heureusement, c’est plus que suffisant pour la plupart des gens. L’application Eero facilite la configuration et la simplicité et les deux ports Ethernet sur chaque unité facilitent la connexion de tous vos appareils.

Backhaul CPL: TP-Link Deco Powerline Hybrid Mesh WiFi System (Deco P9)



Le Deco P9 de TP-Link est un système maillé conçu pour une maison avec beaucoup d’interférences. Les murs en béton et en blocs semblaient être une excellente idée avant que le Wi-Fi ne devienne une chose. Le P9 surmonte ces éléments destructeurs de signaux en communiquant avec les nœuds via vos lignes électriques existantes. S’il s’avère que sans fil, le signal sans fil est plus fort, il peut automatiquement revenir en arrière.

Énorme couverture: Meshforce M7



Le Meshforce M7 est un ensemble de routeurs capables avec un accent complet sur les performances du maillage sans fil. Avec une connexion AC2100 tri-bande. Ce système manque de nombreuses fonctionnalités avancées, mais conviendra à ceux qui souhaitent simplement une connexion Wi-Fi simple avec une excellente couverture. Vous pouvez gérer et configurer votre maillage avec une application et tous vos paramètres sont rapidement et facilement accessibles.

Il existe de nombreuses meilleures alternatives pour Nest Wifi

Il n’est pas surprenant que les meilleures alternatives à Nest Wifi ainsi que certains des meilleurs routeurs Wi-Fi maillés en général. Un système qui se rapproche le plus de l’ensemble des fonctionnalités de Nest Wifi est Eero 6 avec des vitesses solides, un excellent logiciel et la prise en charge d’Alexa à la place de Google Home. De plus, Eero Secure est une valeur ajoutée incroyable, surtout si vous optez pour l’option premium, qui comprend des comptes pour 1Password, Malwarebytes Premium et Encrypt.me.

Cela dit, si vous avez de l’argent à brûler, vous ne pouvez pas vous tromper avec le Netgear Orbi RBK752. Ce système est livré avec une application solide qui rend la configuration relativement rapide et facile. Il est également livré avec plus de ports Ethernet que la plupart des systèmes maillés, ce qui en fait un remplacement instantané pour un routeur existant avec des périphériques filaires. Cet Orbi est également livré avec Wi-Fi 6 afin que vous puissiez être sûr que vous êtes prêt à tirer pleinement parti de vos nouveaux appareils sans fil.

