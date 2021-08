Meilleures alternatives aux bandes lumineuses Philips Hue 2021

Meilleur

alternatives aux bandes lumineuses Philips Hue iMore 2021

La gamme Philips Hue peut vous offrir tout ce dont vous avez besoin avec certaines des meilleures ampoules, lampes et éclairages d’accentuation intelligents, mais il y a un endroit où la concurrence est sérieuse : les bandes lumineuses. Aujourd’hui, il existe des tonnes d’alternatives aux bandes lumineuses Philips Hue qui coûtent moins cher tout en offrant les mêmes couleurs et les mêmes commandes intelligentes via HomeKit, Alexa et Google. Si vous cherchez à économiser tout en ajoutant un éclairage intelligent à votre maison, découvrez ces excellentes alternatives Philips Hue Light Strip.

Meilleur dans l’ensemble: Bande lumineuse LED intelligente Wi-Fi LIFX Lightstrip de 6,6 pieds – Kit de démarrage polychrome



Le favori du personnel

La bande lumineuse LIFX est facilement le meilleur choix pour la meilleure alternative Philips Hue. Cette bande lumineuse de 6,6 pieds a 16 des zones individuelles, donc au lieu d’une seule couleur d’accent, vous pouvez peindre votre mur ou votre centre de divertissement avec plusieurs couleurs, créant toutes sortes de looks amusants. Le LIFX Lightstrip fonctionne avec Apple HomeKit, Amazon Alexa et Google Assistant ; De plus, il génère 1 400 lumens de luminosité avec des millions de couleurs et des blancs réglables.

90 $ chez Amazon 90 $ chez Best Buy

Thready to go: Nanoleaf Essentials Kit de démarrage Lightstrip 80 pouces



La bande lumineuse de Nanoleaf prend en charge Bluetooth et la dernière norme de connectivité sans fil, Thread, qui offre des temps de réponse extrêmement rapides si vous avez un HomePod mini ou la dernière Apple TV dans votre maison. La bande Essentials est également extrêmement lumineuse avec la capacité de produire jusqu’à 2 200 lumens d’éclairage coloré, et elle fonctionne avec l’éclairage adaptatif HomeKit et l’assistant Google.

50 $ chez Apple

Rentable : Govee TV LED Backlight LED de 10 pieds pour TV



Govee propose une bande lumineuse unique qui est alimentée par n’importe quel port USB. Branchez-le simplement sur votre ordinateur pour un éclairage rapide et facile pour votre bureau ou sur ce port USB à l’arrière de votre téléviseur pour lui donner une mise à niveau de l’éclairage de polarisation. Cette bande lumineuse dispose même d’un microphone qui réagit automatiquement à toute lecture de musique, créant une fête instantanée.

15 $ sur Amazon

Éclairage adaptatif : Eve Light Strip – Bande lumineuse LED Apple HomeKit Smart Home



La bande lumineuse Eve exclusive à HomeKit met l’éclairage de votre maison en pilote automatique avec la prise en charge de l’éclairage adaptatif HomeKit. L’éclairage adaptatif HomeKit ajuste automatiquement la température de couleur tout au long de la journée pour favoriser la concentration pendant l’après-midi avec une lumière blanche brillante et se reposer le soir avec des tons jaunes plus doux. La bande d’Eve est également très lumineuse à 1 800 lumens et offre des millions de couleurs amusantes.

79 $ chez Amazon 80 $ chez Walmart

Lumineux et coloré : les bandes lumineuses LED intelligentes Onvis fonctionnent avec Apple HomeKit



Comme le LIFX Lightsrip, la bande Onvis K1 prend en charge la possibilité d’afficher plusieurs couleurs à la fois via des zones adressables. Les zones de couleur permettent à la bande lumineuse de créer un spectacle avec des tonnes d’effets spéciaux prédéfinis qui font défiler automatiquement les couleurs via l’application Onvis, et avec le mode peinture, vous pouvez ajouter la touche de couleur parfaite en fonction de votre humeur ou de votre décor.

50 $ sur Amazon

Grandes longueurs : les bandes lumineuses à DEL intelligentes fonctionnent avec Apple HomeKit – 32 pieds



La bande lumineuse Wi-Fi intelligente de meross comprend deux bandes LED colorées de 16,4 pieds dans la boîte qui fonctionnent seules ou ensemble pour créer des écrans lumineux impressionnants. Cependant, tout n’est pas qu’une question de longueur, car la bande lumineuse Meross correspond toujours à d’autres avec des millions de couleurs, ainsi que des commandes vocales via Wi-Fi via HomeKit, Alexa et Google Assistant.

42 $ sur Amazon

Allumez-le avec les meilleures alternatives Philips Hue Light Strip

Bien que ce soit peut-être le nom le plus connu de l’éclairage intelligent, il existe de nombreuses alternatives Philips Hue Light Strip qui sont non seulement moins chères et tout aussi performantes, mais certaines vont même au-delà de la détection de la musique et des couleurs dynamiques. La bande lumineuse LIFX surpasse facilement la bande Philips Hue avec 16 zones de couleur et des niveaux de luminosité maximum plus élevés. Bien que son prix soit légèrement plus élevé, vous économiserez un peu sans avoir à débourser pour un hub séparé.

Si vous recherchez une alternative intelligente plus lumineuse, consultez la bande lumineuse Nanoleaf Essentials. Cette bande lumineuse peut produire 2 200 lumens d’éclairage coloré ; De plus, il fonctionne avec HomeKit Adaptive Lighting et Google Assistant. La bande de Nanoleaf intègre également des capacités sans fil Thread lorsqu’elle est associée à un HomePod mini ou à la dernière Apple TV 4K, offrant des connexions plus rapides et plus fiables via Bluetooth. Quelle que soit l’option choisie, les bandes lumineuses LED intelligentes vous permettront d’éclairer votre maison à votre façon.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.