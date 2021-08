Meilleures alternatives de caméra Ring 2021

Meilleur

Alternatives à la caméra annulaire Android Central 2021

Les caméras de sécurité vidéo Ring et l’application Ring Neighbours restent assez populaires aujourd’hui. Mais de nombreuses failles de sécurité dans l’histoire de Ring ont incité de nombreuses personnes à se méfier de leur confier la sécurité de leur maison. Ring a récemment amélioré ses pratiques de sécurité interne pour mieux protéger les utilisateurs, mais compte tenu de son histoire, vous voudrez peut-être envisager d’autres sociétés de sécurité sans tous les bagages. Heureusement, les meilleures alternatives de caméra Ring offrent la plupart des mêmes avantages que vous obtiendriez avec Ring, ainsi que d’autres avantages ajoutés.

Meilleur dans l’ensemble: EufyCam 2 – Caméra de sécurité domestique sans fil



L’EufyCam 2 est un achat unique, ce qui signifie que vous n’avez pas à vous abonner à des plans de stockage en nuage si vous ne le souhaitez pas. Ce kit de deux caméras est livré avec un hub avec 16 Go de stockage EMMC afin que vous puissiez stocker tous vos enregistrements localement. Il prend même en charge la détection de personnes sans nécessiter d’abonnement. De plus, vous pouvez toujours afficher les flux en direct et les enregistrements de votre caméra dans l’application Eufy ou via votre appareil Amazon Echo Show ou Nest Hub.

299 $ chez Amazon 300 $ chez Best Buy

Meilleure alternative à la Ring Floodlight Cam : Arlo Pro 3 Floodlight – Sécurité sans fil



Arlo est une excellente marque pour remplacer la solide Ring Floodlight Cam Wired Pro – ou vraiment toute autre Ring cam. Le Pro 3 Floodlight filme dans une résolution 2K plus élevée, un champ de vision plus large à 160º, atteint environ 1 000 lumens de plus lorsqu’il est câblé, mais peut également être installé sans fil et coûte même un peu moins. Cela vous donnera sans aucun doute la même tranquillité d’esprit que votre jardin est protégé, surtout si vous payez pour Arlo Smart.

249 $ chez Amazon 250 $ chez Best Buy

Meilleur remplacement de Ring Indoor Cam: Wyze Cam v3 – Caméra vidéo intérieure/extérieure



La Ring Indoor Cam atteint 1080p à 140º FOV et prend en charge la vision nocturne « images en fausses couleurs » qui se rapprochent de ce à quoi une personne ressemblerait pendant la journée. Par rapport à cela, la Wyze Cam v3 à moitié prix n’atteint que 130º mais dispose d’un capteur Starlight qui prend en charge la vision des couleurs nocturnes réelle, coûte un peu plus de la moitié du prix et possède des fonctionnalités similaires comme la conversation bidirectionnelle et la prise en charge d’Alexa/Google Assistant. Il dispose également d’un stockage local et de deux semaines de stockage cloud gratuit pour de courts clips, bien que vous souhaitiez vous abonner à la détection de l’IA.

36 $ sur Amazon

Champ de vision plus large : Wyze Cam Pan – Caméra intérieure intelligente pour la maison



Le Wyze Cam Pan est un excellent rapport qualité-prix. Pour moins de 40 $, vous obtenez une caméra que vous pouvez faire pivoter à distance à 360 degrés pour suivre des personnes, des animaux domestiques ou d’autres objets, et vous pouvez également zoomer sur ces objets. Aucune caméra Ring ne peut actuellement pivoter comme cela, ce qui en fait un avantage unique pour regarder ailleurs. Également moins cher que le Ring Indoor, le Wyze Cam Pan rend votre sécurité intérieure un peu plus dynamique. Il n’a pas la vision nocturne couleur de la v3, mais a les mêmes avantages.

38 $ chez Amazon 66 $ chez Walmart

Alternative d’intérieur super abordable: Caméra d’intérieur TP-Link Kasa Spot – Caméra de sécurité HD



La caméra intérieure TP-Link Kasa Spot peut faire beaucoup de ce que la Ring Cam Indoor peut faire à une fraction du prix. Bien sûr, vous n’obtiendrez pas l’intelligence artificielle des autres entreprises comme la reconnaissance des personnes. Néanmoins, vous bénéficiez d’une vidéo 1080p, d’un son bidirectionnel et d’une vision nocturne, d’une surveillance de la zone d’activité, de la compatibilité avec Alexa d’Amazon et de l’assistant Google, et des actions intelligentes où les lumières s’allument en réponse au mouvement.

25 $ chez Amazon 28 $ chez Best Buy

Meilleure caméra intérieure de haute qualité : Google Nest Cam IQ Indoor Security Camera



Les caméras Nest sont le meilleur choix si Google Assistant est votre ami virtuel préféré. La ligne IQ peut enregistrer à 1080p, a une vision nocturne et peut différencier les objets fixes et les personnes. Il peut même zoomer sur quelqu’un qui traverse la pièce ! Malheureusement, Google ne le vend plus dans son magasin, mais il reste encore du stock disponible sur certaines vitrines si vous agissez rapidement.

299 $ chez Walmart

Meilleure alternative à la batterie Ring Stick Up Cam : Blink Outdoor – caméra de sécurité HD sans fil et résistante aux intempéries



Bien qu’Amazon possède Blink et Ring, les deux sociétés opèrent indépendamment et rien ne prouve que Blink ait les mêmes problèmes. La caméra extérieure Blink est tout aussi abordable que la Stick Up Cam, avec une autonomie de batterie beaucoup plus longue à deux ans, ainsi qu’une option de stockage local qui manque à la caméra de Ring. Il enregistre uniquement la détection de mouvement, mais prend en charge l’audio bidirectionnel et enregistre le son lorsqu’il est activé.

100 $ chez Amazon 100 $ chez Best Buy

Une meilleure alternative extérieure (plus chère) : Nest Cam Outdoor – Caméra extérieure résistante aux intempéries



Bien que nous aimions la Nest Cam IQ Outdoor 4K, elle est pour la plupart indisponible aujourd’hui. Votre prochain meilleur pari est la Nest Cam Outdoor, toujours excellente, qui ne peut filmer qu’en 1080p mais qui présente des spécifications de performances solides. Il filme un champ de vision de 130 degrés avec un zoom 8X, dispose de 8 LED pour le mode vision nocturne, ne nécessite pas de hub comme de nombreuses caméras extérieures et fonctionne évidemment bien avec Google Assistant. Votre abonnement Nest Aware pour la détection de personnes couvrira à la fois cette fonctionnalité et votre Nest Cam Indoor.

199 $ chez Amazon 199 $ chez Best Buy

Meilleure alternative à la Ring Spotlight Cam : Arlo Pro 4 Spotlight Camera – Sécurité sans fil



Pour d’excellentes performances en extérieur sans projecteur intégral, l’Arlo Pro 4 peut se tenir debout avec la Ring Spotlight Cam. Pour le même prix, vous obtenez une meilleure résolution (2K contre 1080p), un champ de vision de 160º et d’autres avantages similaires comme une sirène intégrée, des LED lumineuses pour le mode nuit couleur et une longue durée de vie de la batterie. Vous pouvez même ajouter un panneau solaire pour une alimentation constante, que Ring propose également pour ses caméras, ou le connecter à un concentrateur en option pour le stockage local.

200 $ chez Amazon 200 $ chez Best Buy

Garde de nuit : Caméra de sécurité intérieure/extérieure étanche Lorex 1080p WiFi



Cette caméra est sortie fin 2019 et est le gardien extérieur parfait pour votre maison. Il peut voir jusqu’à 50 pieds la nuit avec une résolution de 1080p et a un champ de vision de 129 degrés. La caméra comprend une carte microSD de 32 Go pour le stockage vidéo local, et vous pouvez la mettre à niveau jusqu’à 256 Go si vous le souhaitez. Il fonctionne également avec Alexa d’Amazon et Google Assistant.

95 $ sur Amazon

Meilleure alternative à la Ring Video Doorbell : Arlo Essential Video Doorbell sans fil – Vidéo HD



Dans notre revue Arlo Essential Video Doorbell, nous avons appelé cela la meilleure option disponible, y compris par rapport au modèle populaire de Ring. Il dure quelques mois par charge, sauf si vous le câblez, a un grand champ de vision à 180 degrés avec un rapport hauteur/largeur unique de 1:1 pour des images plus claires, offre une excellente vision nocturne et a une intelligence impressionnante si vous payez un abonnement.

172 $ chez Amazon 172 $ chez Best Buy

Meilleure alternative à la sonnette pour la détection de l’IA : Eufy Video Doorbell – Sonnette vidéo Wi-Fi



La plupart des caméras et sonnettes Eufy sont cohérentes dans ce qu’elles offrent : résolution 2K, détection des personnes et des animaux par l’IA prête à l’emploi sans nécessiter d’abonnement, prise en charge étendue de l’assistant vocal et stockage local. Disponible avec ou sans fil, la sonnette vidéo Eufy peut s’empiler jusqu’à celle d’Arlo et battre la sonnette de Ring en cas de panne.

150 $ chez Best Buy

Pourquoi devriez-vous considérer les meilleures alternatives de caméra Ring

En 2019, nous avons appris que les employés de Ring pouvaient accéder aux flux de sécurité de vos caméras Ring avec uniquement votre adresse e-mail et qu’ils surveillaient effectivement certains clients inconscients. Plus tard cette année-là, nous avons appris que l’application Ring Neighbors contenait des données GPS secrètes, permettant à quiconque de surveiller les allées et venues des habitants. Et fin 2019, une faille de sécurité de Ring a livré des milliers de données de clients.

Au moment où 2020 arrivait, Ring faisait face à un recours collectif de dizaines de propriétaires de caméras Ring dont les appareils avaient été piratés. Les pirates auraient utilisé l’audio bidirectionnel pour menacer la vie de certains clients, jouer de la musique effrayante, parler aux enfants des gens, faire des insultes raciales et traumatiser généralement les gens, selon The Guardian. Le procès alléguait que le support Ring n’avait en grande partie rien fait d’autre que blâmer les clients pour avoir été piratés et que la violation de la sécurité Ring, le manque de support 2FA et d’autres exploits contribuaient tous à rendre ces appareils dangereux. Depuis lors, Ring a ajouté un cryptage de bout en bout et une meilleure sécurité de compte à ses caméras, mais certains verront cela comme trop peu, trop tard.

Enfin, certaines personnes n’aiment pas la façon dont Ring, propriété d’Amazon, s’associe à des milliers de services de police américains, leur donnant des images de sécurité sans avoir besoin de mandat. Il n’est pas clair si les caméras Ring conduisent réellement à des arrestations, et Ring a récemment annulé sa politique de laisser la police envoyer directement des e-mails aux clients pour demander des images. Cependant, vous verrez toujours les « Demandes d’assistance » de la police sur votre application Ring Neighbours.

Les autres sociétés de sécurité ne sont pas sans failles et failles. Eufy a récemment eu sa propre faille de sécurité récente, par exemple. Mais peu de problèmes d’entreprises sont aussi bien documentés ou cohérents.

Essayez de regarder d’autres marques

Tous les problèmes ci-dessus ont naturellement rendu beaucoup de gens mal à l’aise de choisir leurs appareils pour sécuriser leur domicile et leurs données personnelles. À la lumière de ces préoccupations, de nombreux lecteurs Android Central nous ont demandé des recommandations alternatives pour les caméras vidéo intelligentes.

Notre premier choix est l’EufyCam 2 car elle permet le stockage sur l’appareil, vous permettra de visualiser vos données à distance, fonctionne avec tous les principaux assistants vocaux et ne nécessite aucun achat ou abonnement supplémentaire. Ring ne fait tout simplement pas de stockage local en tant qu’entreprise, et bien qu’un abonnement Ring Protect soit bon marché, la gratuité est préférable. Eufy vend également une caméra d’intérieur fiable et une mise à niveau Pan & Tilt – une autre fonctionnalité que Ring n’offre pas – et d’autres excellentes caméras de sécurité extérieures avec stockage local.

Eufy a également eu récemment quelques problèmes de sécurité. Vous voudrez donc peut-être vous tourner vers Arlo, qui propose d’excellentes alternatives dans le projecteur Arlo Pro 4 ou le projecteur Arlo Pro 3 pour la protection extérieure, ainsi que l’Arlo Video Doorbell Essential pour couvrir votre porche. Nous avons essayé de ne pas remplir entièrement cette liste avec des choix Arlo, mais vous devriez consulter les autres meilleures caméras Arlo pour voir ce que nous avons manqué ici.

Nous sommes fans des caméras Nest et attendons avec impatience les nouvelles caméras Nest 2021 annoncées par Google. Ceux-ci feront probablement la liste des meilleures alternatives aux caméras Ring, mais jusqu’à ce qu’ils arrivent, vous devriez vous procurer les caméras Nest actuelles pendant qu’elles sont encore en stock – en supposant que les prix élevés ne vous rebutent pas. Si tel est le cas, les caméras moins chères de Wyze et TP-Link devraient mieux répondre à vos besoins.

